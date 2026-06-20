Ulasan Pertandingan Skotlandia vs Brasil di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Skotlandia vs Brasil: Rincian Pertandingan

Pertandingan Skotlandia vs Brasil akan dimulai pada 24 Juni 2026 pukul 22.00 GMT dan 17.00 EST.

Getty Images

Skotlandia vs Brasil: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Florida ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara dari Grup C ini berusaha untuk membangun atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan yang sangat intens di Matchday 2. Setelah putaran kedua yang mengguncang dinamika awal grup — dengan Brasil yang menjadi favorit menegaskan dominasi mereka melalui kemenangan telak 3-0 atas Haiti di Philadelphia, sementara Skotlandia terpaksa kehilangan poin dalam kekalahan 1-0 yang sengit melawan Maroko di Boston — margin kesalahan di Miami Stadium (Hard Rock Stadium) kini menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke Miami Gardens dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat dari pertandingan-pertandingan intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Brasil, Carlo Ancelotti, harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan dan mempertahankan efisiensi yang tajam setelah penampilan dominan yang membuat mereka memegang kendali penuh atas nasib kualifikasi mereka. Brasil akan mengandalkan titik-titik serang dinamis mereka — yang dipimpin oleh kecemerlangan kreatif Lucas Paquetá dan kecepatan transisi yang menakutkan dari Vinícius Júnior, yang mencetak gol pada Matchday 2 — untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan menembus barisan pertahanan Eropa yang sangat disiplin. Di hadapan mereka berdiri tim Skotlandia yang solid secara struktural dan sangat bertekad, dipimpin oleh Steve Clarke. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kokoh kelas atas, tim Skotlandia memiliki pola pertahanan yang gigih serta serangan balik mematikan yang dipimpin oleh Scott McTominay dan John McGinn, yang tampil optimal saat disiplin yang sempurna sangat dibutuhkan.

Diselenggarakan di Miami Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis. Tak satu pun tim bisa membiarkan terjadi lagi keruntuhan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Brasil akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk memperkuat status mereka sebagai pemimpin grup yang belum terkalahkan, sementara Skotlandia memasuki lapangan dengan semangat tak kenal takut, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek sayap yang maju, dan mengincar hasil maksimal untuk memastikan lolos dari Grup C. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai jelas, betapa pentingnya memastikan tempat di babak gugur akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026

Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Skotlandia 0–1 Maroko

Skuad asuhan Steve Clarke mengalami malam yang sangat mengecewakan di Boston Stadium, karena gol pembuka yang tercipta secepat kilat memaksa mereka menelan kekalahan tipis 1-0 dari tim Maroko yang sangat efektif. Tim Skotlandia langsung menghadapi krisis taktis pada menit ke-2 ketika Ismael Saibari bereaksi paling cepat untuk membawa negara Afrika Utara itu unggul.

Skotlandia menolak menyerah di bawah tekanan awal tersebut, dan merespons dengan komitmen fisik yang tak kenal lelah serta disiplin taktis untuk mengejar gol penyama kedudukan. Struktur pertahanan khas mereka bertahan dengan kokoh untuk menghalangi Maroko mendapatkan ruang gerak lebih lanjut, namun inspirasi sulit ditemukan di sepertiga akhir lapangan. Ketegangan memuncak di akhir babak kedua ketika kapten Andy Robertson menerima kartu kuning pada menit ke-65 seiring meningkatnya rasa frustrasi. Meskipun Clarke melakukan pergantian pemain dan memasukkan pemain-pemain penyerang seperti Lyndon Dykes dan Ben Gannon-Doak ke dalam lapangan, Skotlandia tidak mampu menembus blok pertahanan rendah Maroko yang kokoh, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa.

Getty Images

Brasil 3–0 Haiti

Pasukan Carlo Ancelotti menampilkan permainan yang sangat disiplin dan dominan di Philadelphia Stadium, menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan untuk mengalahkan Haiti dengan kemenangan krusial 3-0. Seleção menguasai ritme penguasaan bola sejak peluit pembuka, mencekik pertahanan blok rendah Haiti, dan menetapkan tempo serangan yang tak kenal lelah.

Terobosan krusial terjadi pada menit ke-23 ketika penyerang Matheus Cunha dengan cerdik menembus barisan pertahanan Haiti untuk mencetak gol pembuka. Cunha menggandakan golnya pada menit ke-36 melalui penyelesaian klinis lainnya, yang membuat Brasil semakin menguasai jalannya pertandingan. Tepat sebelum jeda, pemain sayap bintang Vinícius Júnior memanfaatkan serangan balik cepat di masa tambahan waktu babak pertama untuk mencetak gol ketiga yang brilian. Organisasi struktural yang ketat dari Ancelotti sepenuhnya mengendalikan tempo permainan setelah jeda, membatasi Haiti pada serangan balik yang jarang dan tidak berbahaya, sambil dengan nyaman mengendalikan menit-menit sisa untuk mengamankan tiga poin penuh.

Baca selengkapnya: Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Brasil (Carlo Ancelotti)

Carlo Ancelotti tidak perlu meninggalkan pola serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan Seleção meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti di Philadelphia. Pergerakan vertikal, rotasi lebar yang tajam, dan keunggulan transisi yang didorong oleh bintang-bintang teknis seperti Vinícius Júnior membuktikan bahwa Brasil memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk mengendalikan pertandingan di panggung global.

Namun, Ancelotti harus memastikan timnya tetap fokus penuh dalam bertahan saat menghadapi tim-tim yang mampu menguasai bola secara efisien. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, struktur serangan agresif Brasil terkadang meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap mendorong jauh ke sepertiga akhir lapangan. Melawan tim Skotlandia yang dibangun di atas fondasi fisik yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat transisi akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Ancelotti harus berfokus pada poros gelandang bertahan - khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari gelandang tengahnya untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Eropa mengisolasi bek tengahnya.

Skotlandia (Steve Clarke)

Steve Clarke tidak perlu sepenuhnya membongkar pola permainan pragmatis yang membuat timnya mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, sebelum gol cepat di awal pertandingan membuat mereka harus menelan kekalahan tipis 1-0 melawan Maroko di Boston. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran fisik di lini tengah tetap menjadi aset yang dapat diandalkan, namun Laga Ke-3 menuntut penyesuaian serangan yang tajam dalam cara tim mengontrol dan menggerakkan bola.

Melawan blok tinggi agresif Brasil, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Clarke harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan para pemimpin senior di lini tengah seperti Scott McTominay untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Skotlandia maju, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Brasil yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Brasil akan sangat penting untuk memecah formasi kompak mereka. Perluasan ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pemain penyerang, sehingga mencegah serangan terhenti sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

Getty Images

Berita tim Skotlandia

Tantangan utama Steve Clarke menjelang pertandingan di Miami Stadium yang canggih ini adalah memperkuat lini serang timnya sekaligus mengelola beban fisik para bintang utamanya. Beruntung bagi Skotlandia, mereka keluar dari kekalahan 1-0 yang penuh intensitas melawan Maroko tanpa cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Clarke memiliki skuad yang sangat kompetitif untuk dipilih.

Skotlandia akan mengandalkan formasi taktis 3-5-2 yang telah teruji. Kiper Angus Gunn akan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang, berharap mendapatkan perlindungan yang jauh lebih baik dari barisan belakangnya. Bek tengah Jack Hendry dan Grant Hanley akan melanjutkan kemitraan pertahanan mereka bersama Kieran Tierney dalam formasi tiga bek.

Susunan lini tengah tetap sama seperti pada pertandingan sebelumnya untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Nathan Patterson dan kapten Andy Robertson — yang harus berhati-hati setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2 — akan menangani tanggung jawab sebagai wing-back di sayap. Di lini tengah, Ryan Christie, Lewis Ferguson, dan John McGinn akan mengendalikan formasi berlian di tengah untuk memastikan stabilitas transisi dan ketahanan fisik melawan blok pertahanan lawan yang teknis.

Titik fokus tak terbantahkan dari ancaman serangan Skotlandia tetap ada pada lini depan mereka yang langsung. Tokoh kunci lini tengah Scott McTominay siap melanjutkan kemitraan serangannya bersama Ché Adams untuk memimpin serangan, memberikan opsi fisik yang sangat dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan guna menembus pertahanan yang kompak.

Berita tim Brasil

Carlo Ancelotti dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang jauh lebih mudah namun tak kalah rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk memastikan lolos dari Grup C. Topik utama seputar Seleção adalah mengelola beban fisik yang sangat berat serta momentum psikologis dari kemenangan beruntun tanpa kebobolan, termasuk kemenangan telak 3-0 atas Haiti di Philadelphia, yang menuntut permainan menyerang yang tajam dan berintensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan di hadapan penonton yang penuh harapan.

Fondasi struktural inti Brasil akan berpusat pada formasi 4-4-2 yang sangat disiplin dan fleksibel. Di lini pertahanan, bek tengah Marquinhos dan Gabriel Magalhães akan menjadi tumpuan di lini tengah untuk mempertahankan fondasi kokoh mereka di turnamen ini. Bek kiri Douglas Santos harus berhati-hati setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2, sementara Danilo menangani tanggung jawab sebagai bek kanan untuk melindungi kiper Alisson Becker.

Lini tengah akan berupaya mengendalikan tempo dan mengatur ritme penguasaan bola. Casemiro dan Bruno Guimarães akan membentuk perisai di lini tengah, diapit oleh Lucas Paquetá di sayap kiri dan pemain sayap bintang Vinícius Júnior.

Di lini depan, barisan penyerang siap untuk bertugas secara intensif. Matheus Cunha, pahlawan yang mencetak dua gol pada Matchday 2, siap memimpin lini depan bersama Raphinha untuk menguasai jalur serangan tengah, memberikan percikan transisi yang sangat penting di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan untuk menghukum Skotlandia melalui serangan balik.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube

Pertarungan kunci Skotlandia vs Brasil

Matheus Cunha vs Jack Hendry

Setelah memimpin lini depan sebagai titik fokus berbahaya dalam serangan Carlo Ancelotti, Matheus Cunha tetap menjadi ujung tombak lini depan Brasil yang penuh energi dan percaya diri. Cunha beroperasi dengan mulus di lini depan untuk memimpin serangan Seleção melawan Haiti. Untuk menembus formasi pertahanan Skotlandia yang berpengalaman secara teknis, peran Cunha akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan kecepatan vertikalnya yang eksplosif, insting predator yang tajam, dan kerja keras yang konsisten untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga dari posisinya, dan membuka jalur vital di sepertiga akhir lapangan bagi rekan duetnya, Raphinha, untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Jack Hendry, jangkar pertahanan tak terbantahkan di barisan belakang asuhan Steve Clarke. Hendry memimpin blok tengah selama laga-laga pembuka Skotlandia, membantu tim Skotlandia mempertahankan struktur pertahanan yang kokoh dalam waktu lama saat melawan Maroko meskipun akhirnya kalah tipis 1-0. Meskipun barisan pertahanan Skotlandia telah bertahan dengan sangat kokoh di bawah tekanan, mereka akan menghadapi level yang berbeda dari pergerakan serangan langsung kelas dunia saat menghadapi lawan dari Amerika Selatan. Hendry harus tetap fokus sepenuhnya dan berkomunikasi dengan sempurna di area tengah bersama Grant Hanley dan Kieran Tierney, memastikan ia memanfaatkan posisi elitnya untuk menetralisir pergerakan tajam Cunha ke tengah dan mencegah Brasil mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Getty Images

Scott McTominay vs Casemiro

Sebagai jantung tim dan motor serangan yang sedang dalam performa terbaiknya bagi tim Skotlandia, gelandang Scott McTominay ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola secara fisik serta membuka pertahanan lawan bagi tim Skotlandia. McTominay tampil gemilang dalam peran penyerang yang lebih maju saat melawan Maroko, berusaha melewati tekanan ketat dan memicu kreativitas di lini tengah. Melawan Brasil, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan menerobos ke area penalti pada saat-saat terakhir untuk menerima umpan silang dari sayap yang disuplai oleh Nathan Patterson dan Andy Robertson. Jika McTominay diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan berhadapan langsung dengan barisan belakang, postur fisiknya yang prima dan insting mencetak golnya akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Brasil.

Gelandang andalan Brasil, Casemiro, akan berusaha mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu. Ia menjadi poros di lini tengah pada Matchday 2, memberikan perlindungan taktis yang vital selama kemenangan dominan 3-0 atas Haiti. Namun, kerja defensifnya saat tidak menguasai bola serta disiplin transisinya akan diuji secara maksimal di Miami Stadium. Casemiro harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan di lini tengah, Bruno Guimarães, untuk mempersempit ruang di tengah, menekan inisiatif pembangunan serangan dari lini belakang yang dilakukan McTominay, dan melindungi empat pemain belakangnya guna memastikan Skotlandia tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Brasil bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup C saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup C telah membentuk struktur yang sangat ketat. Brasil memimpin klasemen dengan empat poin dan selisih gol +3 setelah kemenangan telak 3-0 atas Haiti, imbang dalam perolehan poin dengan Maroko (selisih gol +1). Skotlandia mengikuti di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Hal ini membuat Haiti terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin. Pertandingan Matchday 3 mendatang di Miami Stadium menjadi titik balik matematis mutlak bagi Skotlandia saat mereka berjuang menyelamatkan peluang kualifikasi menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Skotlandia menang

Kemenangan bersejarah bagi tim asuhan Steve Clarke akan mengantarkan Skotlandia ke enam poin, yang secara instan memastikan kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar. Bergantung pada hasil pertandingan Maroko vs Haiti yang berlangsung bersamaan, kemenangan ini akan mengangkat Skotlandia ke posisi pertama atau kedua, menjamin finis di dua besar, dan sepenuhnya menghilangkan ketergantungan pada skenario wildcard. Sebaliknya, hasil ini akan membuat Brasil tetap di empat poin, memaksa Seleção untuk menanti hasil pertandingan lain atau berharap lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang mendapat wildcard.

Jika Brasil menang

Jika pasukan Carlo Ancelotti berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan melengkapi perjalanan fase grup tanpa kekalahan bagi tim raksasa tersebut dan menempatkan Skotlandia dalam posisi yang sangat genting. Dengan mengumpulkan tujuh poin, Brasil akan lolos sebagai juara grup atau runner-up dengan momentum psikologis yang maksimal. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Skotlandia terjebak di tiga poin, sehingga nasib mereka sepenuhnya bergantung pada peringkat wild card peringkat ketiga, di mana dengan 48 tim yang berlaga, perolehan tiga poin dengan selisih gol negatif membuat peluang mereka untuk bertahan sangat tidak pasti.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Florida akan membuat Brasil berada di posisi nyaman dengan lima poin dan lolos dengan aman ke babak gugur. Bagi Skotlandia, mengumpulkan empat poin akan membuat mereka tetap berada di posisi ketiga jika Maroko terhindar dari kekalahan melawan Haiti. Meskipun hasil imbang tidak menjamin lolosnya mereka, finis di posisi ketiga dengan empat poin dan selisih gol yang sepenuhnya netral (0) secara historis memberikan bantalan keamanan yang sangat kuat untuk dengan nyaman mengamankan tiket wild card ke Babak 32 Besar.

Berita tim & susunan pemain

Skotlandia dilatih oleh Steve Clarke, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini. Susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan belum diumumkan pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Brasil dipimpin oleh Carlo Ancelotti. Belum ada detail cedera atau skorsing yang dikonfirmasi dan susunan pemain yang diproyeksikan belum dipublikasikan, meskipun kondisi kebugaran Neymar tetap menjadi perhatian utama menjelang pertandingan. Berita tim lebih lanjut akan diberikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Skotlandia tiba di Miami dengan catatan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Haiti dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni, sebuah kemenangan yang diraih dengan susah payah dan mengakhiri penantian panjang akan kemenangan di turnamen. Sebelum itu, tim asuhan Clarke mencatatkan kemenangan persahabatan yang mengesankan atas Bolivia (4-0) dan Curacao (4-1), menunjukkan niat menyerang yang nyata menjelang turnamen. Dua kekalahan mereka dalam rentang waktu tersebut terjadi saat menghadapi Pantai Gading dan Jepang, keduanya dengan skor 1-0 pada bulan Maret.

Lima hasil terakhir Brasil menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Penampilan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 dengan Maroko di Piala Dunia pada 13 Juni. Sebelumnya, tim asuhan Ancelotti mengalahkan Mesir 2-1 dan menghancurkan Panama 6-2 dalam laga persahabatan praturnan, serta mengalahkan Kroasia 3-1 pada bulan April. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut adalah kekalahan 2-1 dari Prancis pada bulan Maret.

Rekor Head-to-Head

SCO Last 1 matches BRA 0 Menang 0 Seri 1 Menang Brazil 2 - 0 Scotland 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Catatan head-to-head antara kedua negara ini masih terbatas berdasarkan data yang tersedia. Pertemuan terakhir yang tercatat adalah pertandingan persahabatan yang digelar pada 27 Maret 2011, di mana Brasil menang 2-0 di kandang sendiri. Hanya ada satu pertandingan yang tercatat dalam dataset saat ini, sehingga pola historis yang lebih luas tidak dapat disimpulkan dari catatan yang tersedia.

Klasemen



