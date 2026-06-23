Ulasan Pertandingan Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

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Pertandingan Selandia Baru vs Belgia akan dimulai pada 26 Juni 2026 pukul 23:00 EST.

Konteks pertandingan

Hasil imbang 2-2 melawan Iran pada Matchday 1 bagi Selandia Baru, tim dengan peringkat terendah di turnamen ini, merupakan awal yang menjanjikan. Namun, kekalahan 3-1 dari Mesir sudah sesuai prediksi bagi tim yang baru ketiga kalinya berpartisipasi di Piala Dunia pria, dan yang pertama dalam 16 tahun. Tim Belgia yang dipenuhi bintang-bintang tampil mengecewakan, dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir dan hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Iran. Bek tengah Lille, Nathan Ngoy, diusir dari lapangan pada pertandingan terakhir, sehingga ia akan absen di pertandingan ini, dan Arthur Theate kemungkinan akan menggantikannya.

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Pemain kunci dan pelatih Selandia Baru

Telah teruji di Liga Premier Inggris yang menuntut, penyerang Nottingham Forest Chris Wood tak diragukan lagi merupakan talisman dan tokoh kunci Selandia Baru. Pemain sayap Motherwell, Elijah Just, mencetak kedua gol Selandia Baru dalam hasil imbang 2-2 melawan Iran dan merupakan salah satu pemain paling berbahaya mereka. Wood berperan sebagai pemberi umpan dalam pertandingan tersebut, dengan mencatatkan dua assist. Pelatih Darren Bazeley akan menuntut respons dari para pemainnya setelah mereka kehilangan keunggulan melawan Mesir dan kebobolan tiga gol di babak kedua.

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Pemain kunci dan pelatih Belgia

Bintang Napoli berusia 34 tahun, Kevin De Bruyne, tetap menjadi poros kreatif tim. Namun, Pelatih Rudy Garcia akan membutuhkan kontribusi yang jauh lebih besar dari para pemain serangnya, mengingat satu-satunya gol Belgia di turnamen ini sejauh ini tercatat sebagai gol bunuh diri yang dilakukan oleh bek Mesir, Mohamed Hany, meskipun pemain pengganti Romelu Lukaku turut berperan besar dalam gol tersebut. Salah satu topik pembicaraan yang paling hangat adalah performa dan kebugaran Lukaku, yang statusnya sebagai penyerang utama tim nasional yang sebelumnya tak tergantikan kini bisa dipertanyakan di sini. Pemain berusia 33 tahun itu menjadi starter saat melawan Iran, sehingga pelatih Garcia harus membuat keputusan sulit antara dirinya dan Charles De Ketelaere untuk posisi starter. Pemain sayap Man City, Jeremy Doku, dan pemain Arsenal, Leandro Trossard, merupakan ancaman gol utama lainnya.

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Susunan Pemain Selandia Baru yang Kemungkinan

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Susunan Pemain Belgia yang Kemungkinan

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Skuad Selandia Baru yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, dipinjamkan dari Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Bek: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Gelandang: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Penyerang: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Skuad 26 pemain Belgia

Penjaga gawang: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Bek: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Gelandang: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Penyerang: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Berita tim & susunan pemain

Darren Bazeley belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk Selandia Baru, dan tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk All Whites menjelang pertandingan ini. Pembaruan lebih lanjut diharapkan menjelang kick-off.

Rudi Garcia juga belum mengumumkan starting XI-nya untuk Belgia. Saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing untuk Red Devils, meskipun Garcia perlu mengevaluasi skuadnya setelah Ngoy mendapat kartu merah saat melawan Iran. Pembaruan akan ditambahkan setelah berita resmi tim dikonfirmasi.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Selandia Baru mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-1 dari Mesir pada 22 Juni dalam laga kedua fase grup Piala Dunia, sebuah pertandingan di mana mereka kebobolan tiga gol setelah sempat memimpin lebih dulu. Pertandingan Piala Dunia lainnya berakhir imbang 2-2 melawan Iran pada 16 Juni. Satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan tersebut diraih saat melawan Chili, dengan skor 4-1 pada bulan Maret. Kekalahan dari Inggris (1-0) dan Haiti (4-0) melengkapi rangkaian hasil tersebut. Selandia Baru telah mencetak delapan gol dan kebobolan dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut.

Belgia meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Iran pada 21 Juni, pertandingan yang sebagian besar dimainkan dengan 10 pemain setelah Ngoy diusir dari lapangan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Mesir pada 15 Juni dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Belgia mengalahkan Tunisia 5-0 dan Kroasia 2-0 dalam laga persahabatan bulan Juni, serta bermain imbang 1-1 dengan Meksiko pada awal tahun ini. Mereka telah mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut, tanpa mengalami kekalahan sama sekali.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan sebelumnya antara Selandia Baru dan Belgia. Catatan historis resmi untuk pertandingan ini tidak termasuk dalam dataset yang tersedia.

Klasemen

Di Grup G, Selandia Baru berada di peringkat keempat dan Belgia di peringkat ketiga menjelang hari pertandingan terakhir.