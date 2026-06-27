Ulasan Pertandingan Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan: Rincian pertandingan

Pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 23:30 GMT dan 18:30 EST.

Getty Images

Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Georgia ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup K ini sangat ingin menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan Matchday 2 yang sangat intens dan mengecewakan. Setelah putaran kedua yang sangat menguji kedua tim — dengan DR Kongo menelan kekalahan tipis 1–0 dari pemimpin grup Kolombia dan Uzbekistan menderita kekalahan telak 5–0 di tangan Portugal — margin kesalahan di Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) telah lenyap sepenuhnya. Kedua tim bertolak ke wilayah Tenggara dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan psikologis yang cepat dari kekalahan yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan kelangsungan ambisi mereka untuk lolos ke babak gugur.

Pelatih kepala DR Kongo, Sébastien Desabre, harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan sekaligus secara drastis meningkatkan efisiensi klinis di sepertiga akhir lapangan, memanfaatkan disiplin taktis mereka untuk mengamankan kendali atas peluang vital dalam turnamen ini. Desabre akan mengandalkan titik-titik fokus serangan dinamis inti timnya serta keunggulan transisi fisik untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan membongkar barisan pertahanan Asia yang rentan. Di seberang mereka berdiri tim Uzbekistan yang secara struktural terluka namun penuh tekad, dipimpin oleh Fabio Cannavaro. Bertugas memulihkan ketangguhan pertahanan timnya dengan cepat, “Serigala Putih” asuhan Cannavaro memiliki pola permainan yang gigih dan keunggulan serangan balik yang kini harus dieksekusi dengan disiplin tanpa cela di bawah tekanan eliminasi yang maksimal.

Diselenggarakan di Stadion Atlanta yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit dengan penyesuaian taktis berisiko tinggi. Tak satu pun tim dapat membiarkan terjadinya kelemahan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. DR Kongo akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk meraih kemenangan pertama mereka di turnamen ini, mengandalkan satu poin yang mereka peroleh dari Matchday 1 untuk melaju ke Babak 32 Besar. Sementara itu, Uzbekistan memasuki lapangan dengan semangat untuk sepenuhnya mengubah narasi kegagalan mereka di Matchday 2, memanfaatkan semangat tak kenal takut mereka untuk meraih hasil maksimal yang vital dan menyalip lawan-lawan mereka. Dengan perhitungan grup yang mencapai titik kritis, betapa krusialnya memastikan kelangsungan hidup mereka di Piala Dunia akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026

Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Kolombia 1–0 Republik Demokratik Kongo

Skuad asuhan Desabre mengalami kesulitan di lini pertahanan di Stadion Guadalajara, saat satu gol tunggal dari tim Amerika Selatan pada babak kedua memaksa mereka menelan kekalahan pahit 1–0. Berupaya mempertahankan momentum dari putaran pembuka, Leopards memulai pertandingan dengan mengutamakan kedisiplinan taktis dan berhasil mengunci area pertahanan dalam melalui barisan belakang lima pemain yang kokoh sepanjang sebagian besar pertandingan.

Formasi DR Kongo sangat bergantung pada tulang punggung fisik yang kokoh — yang dipimpin oleh Chancel Mbemba dan Axel Tuanzebe — untuk benar-benar memotong jalur transisi, sehingga mampu menahan Kolombia selama 75 menit. Namun, organisasi struktural mereka akhirnya retak di bawah tekanan yang terus-menerus ketika bek sayap Daniel Muñoz memecah kebuntuan dengan gol yang sangat akurat pada menit ke-76. Meskipun menambah jumlah pemain di lini depan dan mengubah pola serangan mereka di menit-menit akhir dengan pergantian pemain, DR Kongo tidak mampu menembus pertahanan Kolombia yang kokoh, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa pada Matchday 2.

Getty Images

Portugal 5–0 Uzbekistan

Pasukan Cannavaro mengalami sore yang menyakitkan dan memalukan di Houston Stadium, saat penampilan kelas dunia dari raksasa Eropa Portugal membuat mereka menelan kekalahan telak 5–0. The White Wolves kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan yang intens hampir seketika, dengan skema pertahanan mereka hancur hanya enam menit setelah pertandingan dimulai ketika ikon dunia Cristiano Ronaldo mencetak gol.

Formasi taktis Uzbekistan menghadapi perjuangan berat saat Nuno Mendes menggandakan keunggulan Portugal pada menit ke-17, disusul oleh gol klinis kedua dari Ronaldo tepat sebelum jeda (39′) yang membuat pertandingan tak terkejar lagi. Cannavaro mencoba merotasi pemainnya pada babak istirahat, dengan memasukkan Akmal Mozgovoy dan Khojiakbar Alijonov untuk menstabilkan lini tengah, namun gol bunuh diri yang menyakitkan pada menit ke-60 oleh kiper Abduvohid Nematov semakin mengikis ketangguhan mereka. Sebuah gol di menit ke-87 dari Rafael Leão menjadi penutup yang sempurna bagi penampilan dominan Portugal, memaksa Uzbekistan menghadapi hari pertandingan terakhir dengan kebutuhan akan penyegaran mental yang besar.

Baca selengkapnya: Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Republik Demokratik Kongo (Sébastien Desabre)

Desabre tidak perlu meninggalkan pola transisi terstruktur dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan "The Leopards" membuat lawan-lawan elit frustrasi pada awal turnamen ini. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, serta disiplin pertahanan yang didukung oleh barisan belakang berstandar Liga Premier membuktikan bahwa DR Kongo memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk bersaing di panggung global.

Namun, Desabre harus memastikan timnya meningkatkan efisiensi klinis secara signifikan di sepertiga akhir lapangan. Dalam laga sebelumnya, formasi serangan DR Kongo yang pragmatis dan minim peluang kesulitan menciptakan peluang reguler di area tengah, sehingga penyerang berbahaya terisolasi dan pada akhirnya berujung pada kekalahan 1–0 yang sulit melawan Kolombia. Melawan tim Uzbekistan yang sedang berusaha membangun kembali kepercayaan diri pertahanannya, pergerakan bola yang lambat akan menjadi fatal. Penyesuaian utama Desabre harus berfokus pada lini tengahnya — khususnya menuntut perputaran bola vertikal yang lebih cepat dan dukungan kreatif dari lini tengah untuk secara efektif memberi umpan kepada penyerang eksplosif seperti Yoane Wissa dan Cédric Bakambu sebelum lawan dapat membentuk blok pertahanan mereka.

Uzbekistan (Fabio Cannavaro)

Cannavaro tidak perlu sepenuhnya membongkar pola permainan yang kompak dan mengutamakan pertahanan, yang secara historis telah mengantarkan Serigala Putih ke penampilan perdana mereka di Piala Dunia. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran fisik di lini tengah tetap menjadi aset yang dapat diandalkan, namun Pertandingan Ke-3 menuntut penyesuaian pertahanan yang segera dan radikal setelah kekalahan telak 5–0 dari Portugal.

Menghadapi ancaman transisi yang atletis dan langsung dari DR Kongo, mempertahankan barisan belakang yang terpecah-pecah atau mudah terisolasi akan berujung pada eksploitasi cepat. Penyesuaian taktis Cannavaro harus berfokus pada pemulihan kekokohan pertahanan bergaya Italia yang menjadi ciri khasnya, dengan menginstruksikan pemain kunci di lini tengah pertahanan seperti Abdukodir Khusanov untuk mengatur blok rendah yang jauh lebih rapat dan komunikatif. Saat merebut penguasaan bola, Uzbekistan harus melakukan transisi ke depan dengan kecepatan vertikal yang jelas, bukan hanya mengedarkan bola secara horizontal di area berbahaya. Memanfaatkan umpan-umpan langsung untuk melewati tekanan balik Kongo dan memperlebar lapangan akan sangat penting untuk menyuplai duet penyerang Eldor Shomurodov dan Abbosbek Fayzullaev, serta mencegah serangan mereka tercekik sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

Berita tim DR Kongo

Desabre memiliki skuad yang sepenuhnya fit dan siap dipilih saat Leopards berupaya bangkit dari kekalahan tipis 1–0 mereka dari Kolombia. DR Kongo menggunakan formasi 5-3-2 yang sangat defensif pada Matchday 2, dipimpin oleh kiper Lionel Mpasi setelah penampilan individu spektakulernya di bawah mistar gawang. Barisan pertahanan lima orang yang kokoh tetap utuh dan siap diturunkan, dipimpin oleh bek tengah Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe, dan kapten Chancel Mbemba, bersama bek sayap Arthur Masuaku di kiri dan Aaron Wan-Bissaka di kanan.

Di lini tengah, trio penggerak Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, dan Ngal’ayel Mukau semuanya bebas dari masalah disiplin dan siap sepenuhnya untuk mengatur tempo permainan yang keras. Di lini depan, duet penyerang dinamis Yoane Wissa dan Cédric Bakambu siap memimpin lini serang sekali lagi, dengan Desabre sangat mengandalkan kecepatan mereka untuk membongkar pertahanan Uzbekistan.

Berita tim Uzbekistan

Cannavaro juga memiliki skuad yang sepenuhnya siap tanpa pemain yang absen karena skorsing, saat "Serigala Putih" berusaha melakukan reset psikologis besar-besaran setelah kekalahan telak mereka dari Portugal. Uzbekistan menggunakan formasi 3-4-3 yang melebar pada Matchday 2. Meskipun mengalami pertandingan yang sulit, kiper Abduvohid Nematov tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang, dilindungi oleh tiga bek tengah yaitu Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev, dan Abdukodir Khusanov.

Di lini tengah yang terdiri dari empat pemain, Sherzod Nasrullaev dan Behruz Karimov memberikan cakupan operasional di sayap, sementara Otabek Shukurov dan Odiljon Hamrobekov mengendalikan poros tengah yang lebih dalam. Hamrobekov masih membawa kartu kuning dari pertandingan sebelumnya dan harus berhati-hati untuk menghindari akumulasi kartu yang dapat menghambat penampilannya di sisa turnamen. Lini depan tetap berbahaya dan dalam kondisi prima, dengan pemain sayap kreatif Abbosbek Fayzullaev dan Azizbek Ganiev yang bertugas memberikan umpan kepada striker tengah andalan Eldor Shomurodov.

Baca selengkapnya: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube

Getty Images

Pertandingan kunci DR Kongo vs Uzbekistan

Yoane Wissa vs Abdukodir Khusanov

Setelah tampil sebagai titik fokus yang berbahaya dalam formasi transisi Desabre, Wissa tetap menjadi ujung tombak yang penuh energi dan percaya diri di lini depan DR Kongo. Ia bergerak dengan mulus di sayap kiri untuk memimpin serangan kreatif melawan Kolombia, berusaha menembus barisan pertahanan lawan dengan kecepatan eksplosifnya. Untuk memecah formasi pertahanan Uzbekistan, peran Wissa akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan pergerakan vertikalnya yang cerdas, kemampuan menggiring bola yang tajam, serta kerja keras yang tak kenal lelah untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik pemain yang mengawalnya keluar dari posisi, dan membuka ruang-ruang vital di sepertiga akhir lapangan bagi ancaman di lini tengah seperti Cédric Bakambu untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Khusanov, jangkar pertahanan vital di barisan belakang Cannavaro. Khusanov memimpin sisi kanan blok tengah selama pertandingan sebelumnya Uzbekistan, berusaha mempertahankan formasi tiga bek di bawah tekanan yang sangat besar dan tak henti-hentinya saat melawan Portugal. Meskipun struktur pertahanan Uzbekistan mengalami keruntuhan yang parah pada Matchday 2, Khusanov memiliki atribut fisik kelas atas dan dominasi di udara untuk menantang penyerang-penyerang elit. Ia harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah bersama Rustam Ashurmatov dan Asadbek Abdullaev, memastikan ia menggunakan posisinya untuk menetralisir pergerakan diagonal tajam Wissa dan mencegah DR Kongo mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Samuel Moutoussamy vs Otabek Shukurov

Sebagai jantung dan mesin dinamis lini tengah Kongo, Moutoussamy bertugas mengatur ritme penguasaan bola dan membuka celah pertahanan lawan untuk Leopards. Ia beroperasi di jantung lini tengah selama pertarungan sengit pada Matchday 2 melawan Kolombia, maju ke depan untuk memberikan dorongan fisik yang vital dan menggerakkan cakupan pertahanan timnya. Melawan Uzbekistan, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini pertahanan lawan, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan memberi umpan kepada sayap belakang yang melakukan serangan melebar dengan eksplosif. Jika Moutoussamy diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi blok pertahanan, visinya akan dengan mudah mengacaukan keseimbangan lawan yang sedang mencari stabilitas struktural.

Gelandang andalan Uzbekistan, Shukurov, berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir tersebut. Ia menjadi poros lini tengah pada Matchday 2, berusaha memberikan perlindungan taktis selama pertandingan yang sangat sulit melawan Portugal. Kerja defensifnya saat tidak menguasai bola serta disiplin transisinya akan diuji secara maksimal di Atlanta Stadium. Shukurov harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan di lini tengah, Odiljon Hamrobekov, untuk mempersempit ruang di tengah, menekan titik-titik awal pembangunan serangan Moutoussamy, dan melindungi tiga bek belakangnya guna memastikan tim Afrika tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Uzbekistan bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup K saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup K telah membentuk struktur yang sangat dinamis dan kompetitif. Kolombia dengan nyaman memimpin klasemen dengan enam poin dan selisih gol +3, setelah menempatkan diri mereka dalam posisi yang kuat untuk babak gugur berkat kemenangan telak 1–0 atas Republik Demokratik Kongo.

Hal ini membuat Portugal berada di peringkat kedua dengan empat poin dan selisih gol +5, menempel ketat di belakang pemuncak klasemen setelah meraih satu poin dan mendominasi pertandingan-pertandingan mereka. Republik Demokratik Kongo berada di peringkat ketiga dengan satu poin dan selisih gol −1, menyusul hasil imbang pada laga pembuka dan kekalahan tipis berikutnya. Sementara itu, Uzbekistan tetap terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin dan selisih gol −7 setelah menelan dua kekalahan beruntun. Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di Atlanta Stadium ini menjadi titik krusial secara matematis bagi kedua negara saat mereka berjuang untuk mengamankan kualifikasi otomatis atau menyelamatkan peluang wild-card menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika DR Kongo menang

Kemenangan bagi tim asuhan Desabre akan mengangkat Leopards ke empat poin, yang secara instan menempatkan mereka pada posisi strategis untuk bersaing memperebutkan kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar. Bergantung pada hasil pertandingan Kolombia vs Portugal yang berlangsung bersamaan, kemenangan Kongo dikombinasikan dengan kekalahan telak Portugal secara teoritis dapat membuat mereka naik ke posisi runner-up grup berdasarkan selisih gol. Sebaliknya, kemenangan tersebut akan membuat Uzbekistan tetap di nol poin, sehingga sepenuhnya mengeliminasi tim Asia tersebut dari kompetisi. Jika Portugal terhindar dari kekalahan telak, perolehan empat poin DR Kongo akan membuat mereka tetap di posisi ketiga, sehingga nasib mereka bergantung pada peringkat wild-card, di mana secara historis, total empat poin memberikan bantalan keamanan yang sangat kuat untuk lolos.

Jika Uzbekistan menang

Jika pasukan Cannavaro berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan melengkapi kebangkitan spektakuler "Serigala Putih" di hari terakhir babak penyisihan grup. Dengan mengumpulkan tiga poin, Uzbekistan akan mampu menyalip DR Kongo di klasemen dan menyelesaikan kampanye mereka di posisi ketiga. Sebaliknya, skenario ini akan membuat DR Kongo terjebak dengan satu poin saja, menjatuhkan mereka ke dasar Grup K dan secara resmi mengakhiri kampanye Piala Dunia mereka. Meskipun kemenangan membuat Uzbekistan tetap bertahan secara matematis, finis di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol yang sangat negatif memaksa mereka menunggu hasil akhir grup-grup lain, sehingga harapan mereka untuk lolos melalui wild card menjadi sangat tidak pasti.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Georgia akan membuat DR Kongo tetap mengoleksi dua poin, yang akan menjamin posisi ketiga di atas Uzbekistan namun secara matematis membuat mereka terpuruk. Bagi Uzbekistan, perolehan satu poin akan mengunci mereka di posisi terbawah, memastikan eliminasi langsung bersama tim-tim lain yang lebih dulu tersingkir dari turnamen ini. Meskipun hasil imbang mencegah DR Kongo finis di posisi terakhir, finis di peringkat ketiga dengan hanya dua poin dan selisih gol −1 secara historis tidak cukup untuk bersaing memperebutkan tiket wild card ke Babak 32 Besar, yang secara efektif membuat kedua negara ini pulang begitu peluit akhir dibunyikan.

Berita tim & susunan pemain

Sébastien Desabre belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk DR Kongo, dan saat ini tidak ada pemain Leopards yang terdaftar mengalami cedera atau skorsing. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off saat skuad bersiap untuk pertandingan yang harus dimenangkan ini.

Fabio Cannavaro juga belum mengumumkan susunan starting XI yang diproyeksikan untuk laga melawan Uzbekistan, mengingat tidak ada laporan cedera atau skorsing dalam data yang tersedia. Pelatih asal Italia itu perlu mencari cara untuk memaksimalkan potensi lini serangnya setelah awal turnamen yang sulit.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Republik Demokratik Kongo telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Portugal di babak penyisihan grup Piala Dunia pada 17 Juni, sebuah poin yang diraih dengan susah payah melawan salah satu favorit turnamen. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 dari Chili dalam laga persahabatan praturnan, meskipun hasil imbang tanpa gol melawan Denmark dan kemenangan 1-0 atas Jamaika di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan soliditas pertahanan. Kemenangan 2-0 atas Bermuda melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, DR Kongo telah mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol.

Rekor terbaru Uzbekistan lebih sulit untuk dinilai dengan pasti. Tim asuhan Cannavaro telah kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan kekalahan 3-1 dari Kolombia pada 18 Juni menjadi hasil yang paling merugikan dalam rangkaian tersebut. Kekalahan dari Belanda dan Kanada dalam laga persahabatan prapertandingan juga terjadi dalam rentang waktu tersebut. Kemenangan sebelumnya atas Venezuela dan Gabon memberikan sedikit harapan, meskipun kualitas lawan dalam pertandingan-pertandingan tersebut jauh lebih rendah. Uzbekistan telah mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara kebobolan tujuh gol.

Rekor Head-to-Head

Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan tidak memiliki catatan pertemuan head-to-head dalam dataset yang tersedia. Pertandingan di Atlanta pada 27 Juni ini akan menjadi pertemuan kompetitif atau tercatat pertama antara kedua negara tersebut.

Klasemen



