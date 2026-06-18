Ulasan Pertandingan Portugal vs Uzbekistan di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Portugal vs Uzbekistan akan dimulai pada 23 Juni 2026 pukul 13.00 EST dan 17.00 GMT.

Konteks pertandingan dan wawasan hari pertama

Tim Portugal yang sangat diunggulkan harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan tim DR Kongo yang tampil kokoh di lini pertahanan pada pertandingan pertama. Kejutan di Piala Dunia ini seolah sudah menjadi hal yang biasa, namun Uzbekistan tidak berhasil menciptakan kejutan, mereka kalah 3-1 dari tim Kolombia yang berbakat, meskipun mereka sempat membuat pertandingan tetap kompetitif dalam waktu yang cukup lama. Semua tekanan akan tertuju pada Portugal, Ronaldo, dan rekan-rekannya menjelang pertandingan ini, dan bahkan ada seruan dari para pakar dan media agar striker ikonik tersebut dicadangkan.

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Pemain kunci dan pelatih Portugal

Pelatih Roberto Martinez mungkin merasa ini adalah saat yang tepat bagi tim Iberia ini untuk merebut trofi terbesar dalam sepak bola dunia, mengingat banyaknya pemain dalam performa terbaik yang dimilikinya. Cristiano Ronaldo, ikon berusia 41 tahun, memegang rekor penampilan internasional terbanyak sepanjang masa (228) dan gol terbanyak (143) untuk kategori pria. Ia adalah salah satu dari enam pemain yang pernah tampil di lima Piala Dunia, dan ini adalah Piala Dunia keenamnya.

Bintang Manchester United, Bruno Fernandes, baru saja mencatatkan rekor pribadi setelah mencetak 21 assist di Liga Premier pada musim 2025-26, yang merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah untuk satu musim. Kuartet PSG—Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, dan Goncalo Ramos—baru saja menjuarai Liga Champions dan akan tampil penuh percaya diri. Jika Portugal tidak berhasil pada 2026, kapan lagi mereka akan berhasil? Hasil imbang 1-1 pada pertandingan pembuka melawan DR Kongo telah menimbulkan beberapa kekhawatiran.

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Para pemain kunci dan pelatih Uzbekistan

"SerigalaPutih" telah mendirikan markas turnamen mereka di Amerika Utara, dengan skuad yang sangat kompak dan penuh tekad menjelang debut bersejarah mereka di panggung global. Di bawah bimbingan cermat dan berorientasi pertahanan dari pelatih kepala Fabio Cannavaro, skuad ini telah mencapai puncak eksekusi teknis selama pertandingan persahabatan pemanasan baru-baru ini, sekaligus membangun atmosfer yang sangat positif dan kompak. Perkembangan struktural terbesar bagi Uzbekistan adalah tulang punggung pertahanan yang sepenuhnya bugar, yang memungkinkan Cannavaro menerapkan formasi taktis pilihannya dengan mulus untuk pertandingan pembuka yang monumental ini.

Bintang pertahanan yang sedang naik daun, Abdukodir Khusanov, siap memimpin barisan belakang, membawa kesadaran posisi tingkat elit bersama Rustam Ashurmatov yang berpengalaman. Di lini tengah, kerja keras yang luar biasa serta kemampuan menghalangi serangan lawan secara fisik dari Otabek Shukurov dan Odiljon Hamrobekov akan berusaha mengganggu pola permainan lawan dan menjadi penopang lini tengah. Di lini depan, pemain andalan veteran Eldor Shomurodov dipastikan akan memimpin serangan, didukung oleh bakat kreatif luar biasa dari Abbosbek Fayzullaev dan Jaloliddin Masharipov untuk memberikan opsi serangan vertikal yang dinamis saat melakukan serangan balik.

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Susunan Pemain Portugal yang Kemungkinan Diturunkan

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Susunan Pemain Uzbekistan yang Kemungkinan

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Skuad Portugal yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Bek: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Gelandang: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Penyerang: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

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Skuad 26 pemain Uzbekistan

Penjaga gawang: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Bek: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Gelandang: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara).

Penyerang: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, dipinjamkan dari Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

Berita tim & susunan pemain

Timnas Portugal dilatih oleh Roberto Martinez, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang menimpa skuad Selecao. Susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi menjelang pertandingan, dan pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Uzbekistan dipimpin oleh Fabio Cannavaro, namun demikian, belum ada data cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk "Serigala Putih" pada tahap ini. Susunan pemain yang diproyeksikan akan dipublikasikan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formasi

Portugal datang dalam kondisi prima, setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Nigeria pada 10 Juni, dan mereka juga mengalahkan Chili 2-1 serta Amerika Serikat 2-0 dalam laga persahabatan sebelumnya. Hasil imbang 0-0 dengan Meksiko sempat menghentikan rentetan kemenangan tersebut, meskipun satu-satunya hasil lain mereka dalam periode ini adalah kemenangan telak 9-1 atas Armenia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dalam lima pertandingan tersebut, Portugal mencetak 14 gol dan kebobolan tiga gol.

Rekor terbaru Uzbekistan lebih beragam. Mereka kalah dalam dua pertandingan terakhir, yaitu 2-1 dari Belanda pada 8 Juni dan 2-0 dari Kanada pada 2 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Venezuela dan Gabon serta bermain imbang 2-2 dengan Tiongkok. Dalam lima pertandingan terakhir, “Serigala Putih” mencetak enam gol dan kebobolan tujuh, dengan satu kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir menjelang turnamen ini.

Rekor Head-to-Head

POR Last 1 matches UZB 1 Menang 0 Seri 0 Menang Portugal 5 - 2 Uzbekistan 5 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Portugal dan Uzbekistan baru bertemu sekali dalam catatan head-to-head yang tersedia. Pertandingan tersebut, yang dimainkan pada 18 September 2012, adalah laga persahabatan yang dimenangkan Portugal dengan skor 5-2. Dengan hanya satu pertemuan sebelumnya yang tercatat, konteks historis yang dapat dijadikan acuan untuk pertemuan di babak penyisihan grup Piala Dunia ini sangat terbatas.

Klasemen

Di Grup K, Portugal saat ini berada di posisi ketiga dan Uzbekistan di posisi keempat, menurut data klasemen terbaru.