Ulasan Pertandingan Portugal vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Portugal vs Republik Demokratik Kongo akan dimulai pada 17 Juni 2026 pukul 13.00 EST dan 17.00 GMT.

Ulasan pertandingan Portugal vs Kongo Demokratik: Apakah ini saatnya Ronaldo?

Tim Portugal yang berbahaya akan memulai Grup K melawan DR Kongo di Houston, Texas. Bisakah juara Eropa 2016 ini meraih gelar Piala Dunia pertama mereka?

Siapa pelatih dan pemain kunci Portugal?

Pelatih Roberto Martinez mungkin merasa ini adalah saatnya bagi tim Iberia ini untuk merebut trofi terbesar dalam sepak bola dunia, mengingat banyaknya pemain dalam performa terbaik yang dimilikinya. Cristiano Ronaldo, ikon berusia 41 tahun, memegang rekor penampilan internasional terbanyak (227) dan gol terbanyak (143) sepanjang masa. Dia adalah salah satu dari enam pemain yang pernah bermain di lima Piala Dunia, dan ini akan menjadi yang keenam baginya.

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Bintang Man United, Bruno Fernandes, baru saja mencatatkan rekor pribadi setelah mencetak 21 assist di Liga Premier pada musim 2025-26, yang merupakan rekor terbanyak dalam satu musim. Kuartet PSG, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, dan Goncalo Ramos, baru saja memenangkan Liga Champions dan akan penuh percaya diri. Jika Portugal tidak berhasil pada 2026, kapan lagi mereka akan melakukannya?

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Siapa pelatih dan pemain kunci DR Kongo?

Pelatih DR Kongo, Sebastien Desabre, juga memanggil kembali Gael Kakuta yang berusia 34 tahun ke skuad. Mantan gelandang Chelsea, Kakuta, hanya bermain dua kali dalam dua tahun terakhir untuk negaranya, sehingga pemilihannya merupakan semacam pertaruhan, tetapi kemampuan Kakuta tidak pernah diragukan. Juga ada dalam skuad adalah Aaron Wan-Bissaka dari West Ham dan striker Newcastle, Yoane Wissa.

Skuad Piala Dunia Portugal yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Bek: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Gelandang: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Penyerang: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

Perjalanan Portugal Menuju Piala Dunia

Di bawah bimbingan manajer Martínez, Portugal berlaga di Grup F UEFA yang sangat ketat. Mereka memastikan tempat kualifikasi otomatis secara dramatis pada hari pertandingan terakhir dengan mengalahkan Armenia 9–1 untuk memenangkan grup tersebut.

Skuad 26 pemain Republik Demokratik Kongo untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Bek: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Gelandang: Theo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Penyerang: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Perjalanan DR Kongo Menuju Piala Dunia

DR Kongo berlaga di Grup B kualifikasi yang sulit, di mana mereka finis di posisi kedua di bawah Senegal, gagal meraih tiket langsung namun dengan mudah mengamankan tempat di babak playoff. Di babak playoff Afrika, mereka menghadapi tim kuat Nigeria, dan akhirnya lolos melalui adu penalti. Di babak playoff antarbenua, mereka bertanding untuk memperebutkan satu tempat terakhir di Piala Dunia, dan mengalahkan Jamaika dalam pertandingan dramatis yang berlangsung hingga perpanjangan waktu untuk secara resmi mengamankan tempat mereka di Piala Dunia. Inilah yang disebut dengan perjalanan yang penuh lika-liku.

Berita tim & skuad

Roberto Martinez belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan untuk Portugal menjelang laga pembuka Grup K, dan saat ini tidak ada data cedera atau skorsing yang tersedia untuk skuad Selecao. Satu hal yang menarik perhatian adalah Rafael Leao, yang menerima kartu merah karena perilaku kekerasan selama kemenangan dalam laga persahabatan melawan Chile, meskipun ketersediaannya untuk pertandingan ini belum dikonfirmasi secara resmi. Pembaruan berita tim lainnya akan ditambahkan mendekati waktu kick-off.

Sébastien Desabre juga belum merilis proyeksi XI untuk DR Kongo, dengan tidak ada informasi cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan diberikan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Portugal memasuki turnamen ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Chili pada 6 Juni, hasil yang diraih meski Leao diusir dari lapangan. Awal musim semi lalu, mereka mengalahkan Amerika Serikat 2-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Meksiko dalam dua laga persahabatan berturut-turut. Portugal mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, meskipun satu-satunya kekalahan mereka — kekalahan 2-0 dari Irlandia dalam kualifikasi Piala Dunia November lalu — menjadi pengingat bahwa mereka tidaklah tanpa kelemahan.

DR Kongo datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang tanpa gol melawan Denmark pada 3 Juni, menyusul kemenangan kualifikasi 1-0 atas Jamaika pada bulan Maret yang memastikan tempat mereka di Piala Dunia. Mereka mengalahkan Bermuda 2-0 dalam pertandingan persahabatan pada bulan yang sama. Dalam lima pertandingan tersebut, The Leopards mencetak empat gol dan hanya kebobolan satu gol, dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Aljazair di Piala Afrika pada Januari lalu.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Portugal dan DR Kongo yang tercatat dalam dataset yang tersedia. Pertandingan pada 17 Juni di NRG Stadium ini akan menjadi pertemuan pertama yang tercatat antara kedua negara.

Klasemen

Di Grup K, Portugal saat ini berada di posisi ketiga sementara DR Kongo berada di posisi kedua menjelang pertandingan pembuka mereka.