Ulasan Pertandingan Portugal vs Kroasia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Portugal vs Kroasia: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Toronto Stadium

Pertandingan Portugal vs Kroasia akan dimulai pada 2 Juli 2026 pukul 23:00 GMT dan 19:00 EST.

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Raksasa-raksasa Eropa bertarung dalam laga sistem gugur yang sangat dinanti di Amerika Utara

Dua raksasa sepak bola Eropa modern akan saling berhadapan di Toronto Stadium, masing-masing bertujuan untuk membuktikan diri sebagai pesaing serius dalam perjalanan jauh di turnamen ini. Roberto Martínez memimpin tim Portugal yang berbakat, yang memasuki babak gugur dengan harapan besar, bertekad untuk menemukan keunggulan klinis setelah fase grup yang sangat ketat.

Mereka akan menghadapi tim Kroasia yang tangguh di bawah asuhan Zlatko Dalić, sebuah tim berpengalaman di turnamen yang terkenal karena ketangguhan legendaris generasi emas mereka dalam pertandingan sistem gugur. Meskipun Portugal memiliki kedalaman skuad yang luar biasa di seluruh lini, sifat sistem gugur pada Babak 32 Besar berarti para pemain Kroasia yang cerdik akan berusaha mengendalikan tempo dan menciptakan kejutan klasik lainnya di turnamen ini.

Bagaimana A Seleção dan Vatreni sampai di sini

Portugal berhasil melewati Grup K yang sangat kompetitif untuk memastikan lolos dengan lima poin. Tim asuhan Martínez menunjukkan keluwesan taktis yang luar biasa untuk menyelesaikan fase grup tanpa kekalahan, meraih satu kemenangan vital serta dua hasil imbang yang diraih dengan susah payah, termasuk pertarungan sengit melawan juara grup Kolombia. Dengan mencetak enam gol dan hanya kebobolan sekali, Seleção membuktikan bahwa organisasi pertahanan mereka tetap sangat kokoh di bawah tekanan turnamen.

Kroasia lolos dari Grup L setelah mengamankan posisi kedua dengan enam poin. Vatreni pulih dengan baik dari kemunduran di awal kampanye grup mereka, mengandalkan pengalaman turnamen yang luas untuk meraih dua kemenangan krusial dari tiga pertandingan mereka. Dengan mencetak lima gol dan kebobolan lima, pasukan Dalić telah menunjukkan efisiensi serangan yang menakutkan, namun mereka sadar harus memperketat pertahanan secara struktural.

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Gelandang jenius dan jenderal pertahanan sebagai penopang lini

Narasi pertandingan ini tak terelakkan akan ditentukan oleh pertarungan antar generasi di lini tengah. Kroasia akan mengandalkan kapten ikonik mereka, Luka Modrić, bersama Mateo Kovačić untuk mengatur tempo, memperlambat alur permainan, dan mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan. Di lini belakang, tanggung jawab menghentikan lini depan Portugal yang agresif berada di pundak Joško Gvardiol, yang tampil gemilang dalam mengubah aksi pertahanan menjadi transisi serangan yang dinamis.

Portugal membalas dengan lini tengah yang dipenuhi pemain-pemain berkemampuan teknis elit. Vitinha dan João Neves diharapkan memberikan disiplin taktis dan distribusi bola yang tepat untuk melewati blok tekanan Kroasia. Di lini belakang, Ruben Dias akan menjadi tumpuan pertahanan, memastikan Portugal tetap kompak dan terlindungi dari serangan balik yang cerdas.

Kelebihan pemain di sayap vs blok tengah yang disiplin akan menentukan jalannya pertandingan

Secara taktis, Portugal akan berusaha memperlebar lapangan dan memanfaatkan ruang-ruang di sayap. Martínez gemar memanfaatkan kecepatan luar biasa dan kemampuan 1 lawan 1 Rafael Leão di sayap, yang dikombinasikan dengan bek sayap yang tumpang tindih untuk menciptakan kelebihan pemain yang berbahaya dan memasok umpan ke jalur tengah.

Rencana permainan Kroasia akan sangat bergantung pada penutupan ruang dan transisi yang efisien. Mengetahui keinginan Portugal untuk mendikte permainan, tim asuhan Dalić kemungkinan akan menerapkan blok tengah yang kompak untuk memotong jalur umpan ke para pengatur serangan di lini depan, sambil berusaha melakukan serangan balik cepat melalui Andrej Kramarić untuk mengejutkan barisan pertahanan Portugal yang terbuka.

Struktur yang mapan akan menghadapi ujian terberat

Portugal harus menunjukkan konsentrasi penuh selama fase pergantian penguasaan bola, mengingat bahwa setiap pelacakan pertahanan yang pasif akan dihukum tanpa ampun oleh lini tengah Kroasia yang berpengalaman.

Kroasia menghadapi ujian fisik dan teknis terberat dalam menahan serangan Portugal yang berlapis-lapis. Keberhasilan akan bergantung pada komunikasi posisi yang sempurna di seluruh lini pertahanan mereka untuk mencegah Leão dan para penyerang yang bergerak ke depan menembus kotak penalti.

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Susunan Pemain Portugal yang Kemungkinan Diturunkan vs Kroasia

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Susunan Pemain Kroasia vs Portugal

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Skuad Portugal yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Diogo Costa, Jose Sa Rui Silva, Ricardo Velho

Bek: Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Gelandang: Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Penyerang: Francisco Conceicao, Joao Felix, Goncalo Guedes, Rafael Leao, Pedro Neto, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincao

Skuad Kroasia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Bek: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Gelandang: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Penyerang: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Berita tim & susunan pemain

Roberto Martínez tidak melaporkan adanya pemain yang cedera atau diskors di tim Portugal menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi. Skuad Portugal mencakup Cristiano Ronaldo sebagai kapten bersama Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Gonçalo Ramos, dengan Martínez diperkirakan akan mengumumkan susunan pemain utamanya menjelang kick-off.

Tim Kroasia asuhan Zlatko Dalić juga tidak memiliki pemain yang dipastikan absen pada tahap ini, dengan tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad saat ini. Seperti halnya Portugal, konfirmasi susunan pemain diperkirakan akan dilakukan menjelang pertandingan, dan bagian ini akan diperbarui dengan informasi terbaru begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Portugal memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, tanpa satu pun kekalahan dalam rentang tersebut. Pertandingan terakhir mereka berakhir 0-0 melawan Kolombia pada 27 Juni, hasil yang memastikan posisi kedua di Grup K. Sebelumnya di babak penyisihan grup, mereka mengalahkan Uzbekistan 5-0, penampilan paling meyakinkan mereka di turnamen ini. Dalam lima pertandingan terakhirnya, Portugal telah mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol, meskipun produktivitas serangan mereka tidak konsisten.

Kroasia telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dan kalah dua kali. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Ghana pada 27 Juni, yang diraih berkat gol penentu di menit-menit akhir. Mereka juga mengalahkan Panama 1-0 di kandang lawan pada pertandingan grup kedua mereka. Satu noda signifikan adalah kekalahan 4-2 dari Inggris pada pertandingan pembuka Piala Dunia mereka, hasil yang membuat mereka berada di bawah tekanan sejak awal di Grup L.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir 1-1, hasil imbang di UEFA Nations League A yang dimainkan di Kroasia pada 18 November 2024. Sebelumnya, Portugal menang 2-1 di kandang dalam laga balasan Nations League pada September 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Portugal memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan Kroasia, serta satu hasil imbang, dan telah mencetak lebih banyak gol daripada lawan mereka dalam pertandingan-pertandingan tersebut dengan selisih yang cukup besar.

Klasemen

Portugal finis di posisi kedua Grup K, sementara Kroasia menempati posisi kedua Grup L untuk melaju ke Babak 32 Besar.