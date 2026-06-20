Ulasan Pertandingan Maroko vs Haiti di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Maroko vs Haiti akan dimulai pada 24 Juni 2026 pukul 18.00 EST dan 22.00 GMT.

Ulasan Pertandingan

Maroko masih bisa memastikan lolos meski kalah di laga ini, asalkan Brasil mengalahkan Skotlandia dalam pertandingan lain pada hari pertandingan ke-3. Tim dari Afrika Utara ini tampil solid meski tidak spektakuler, menahan Brasil imbang 1-1 dan kemudian mengalahkan Skotlandia tipis 1-0 berkat gol awal dari striker PSV, Ismael Saibari, yang juga mencetak gol saat melawan Brasil. Petualangan Haiti akan berakhir setelah pertandingan ini, namun ini merupakan momen bersejarah bagi mereka, penampilan pertama mereka di ajang bergengsi ini sejak 1974. Hanya Selandia Baru yang memiliki peringkat FIFA lebih rendah daripada Haiti yang berada di peringkat 83. Mereka telah tampil luar biasa di panggung besar ini, sebuah penyemangat yang sangat dibutuhkan bagi negara yang sedang dilanda masalah.

Getty Images

Para pemain kunci dan pelatih Maroko

Maroko memasuki turnamen ini di bawah kepemimpinan taktis baru Mohamed Ouahbi, yang dipromosikan secara cepat ke kursi pelatih tim senior setelah kesuksesan gemilangnya membawa skuad U-20 meraih gelar juara dunia pada 2025. Ouahbi tidak memiliki masalah cedera serius setelah kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Kosovo, sehingga ia dapat menurunkan sebelas pemain inti yang berpengalaman dan sangat terkoordinasi, dibangun di atas fondasi yang sudah dikenal.

Hal yang menjadi sorotan dalam pemilihan skuad adalah masuknya dua pemain muda U-20 asuhan Ouahbi, Othmane Maamma dan Yassir Zabiri, meskipun keduanya diperkirakan akan memberikan energi dinamis dari bangku cadangan. Bek kanan kelas dunia milik Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, tetap menjadi pilar struktural tak terbantahkan dalam tim, yang sangat diandalkan untuk menjadi jangkar blok pertahanan sekaligus menggerakkan serangan sayap Maroko.

Getty Images

Pemain kunci dan pelatih Haiti

Pemain kunci Haiti adalah Johny Placide, bek veteran andalan mereka; gelandang dinamis Jean-Ricner Bellegarde yang menjadi salah satu pemain menonjol di klub Premier League yang terdegradasi, Wolves, musim lalu, serta bintang Sunderland, Wilson Isidor, yang menjadi ancaman serangan utama berkat kecepatan, pergerakan, dan kualitas teknisnya. Perhatikan juga sayap berusia 24 tahun kelahiran Prancis, Ruben Providence, seorang pemain yang memiliki bakat dan kemampuan dalam situasi satu lawan satu, yang memulai kariernya di PSG dan Roma sebelum menetap di Belanda. Sejak mengambil alih jabatan pada Juni 2024, pelatih Haiti Sébastien Migné telah memimpin kebangkitan sepak bola yang luar biasa. Migné belum pernah menginjakkan kaki di negara tersebut karena gejolak politik yang parah, namun ia berhasil menanamkan rasa persatuan, keyakinan, dan disiplin ke dalam skuadnya.

Getty Images

Susunan Pemain Maroko yang Kemungkinan Turun

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Susunan Pemain Haiti yang Kemungkinan

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Skuad Maroko yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Bek: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Gelandang: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Penyerang: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Pemain yang mundur: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

Getty Images

Skuad Haiti yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Bek: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Gelandang: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Penyerang: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Maroko dilatih oleh Mohamed Ouahbi. Saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Tim Haiti dipimpin oleh pelatih Sebastien Migne. Sama seperti Maroko, belum ada detail cedera atau skorsing yang dikonfirmasi, dan susunan pemain yang diproyeksikan juga belum dipublikasikan. Pembaruan akan menyusul begitu informasi tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formasi

Maroko tiba di Atlanta dengan rekor yang solid belakangan ini: tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Brasil dalam laga pembuka Piala Dunia pada 13 Juni, sebuah poin yang diraih dengan susah payah berkat ketangguhan pertahanan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Norwegia dalam laga persahabatan, kemudian meraih kemenangan 4-0 atas Madagaskar, 5-0 atas Burundi, dan 2-1 atas Paraguay. Dalam lima pertandingan tersebut, Maroko mencetak 14 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Lima hasil terakhir Haiti menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Skotlandia dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 dari Peru dalam laga persahabatan sebelum mengalahkan Selandia Baru 4-0 — hasil terbaik mereka dari lima pertandingan tersebut. Hasil imbang 1-1 melawan Islandia dan kekalahan 0-1 dari Tunisia melengkapi rangkaian tersebut, sehingga tim asuhan Migne mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Maroko dan Haiti yang tersedia dalam dataset saat ini. Catatan historis resmi untuk pertandingan ini belum disediakan, dan tidak ada pertemuan sebelumnya antara kedua tim yang tercatat di sini.

Klasemen

Di Grup C, Maroko saat ini berada di posisi kedua dan Haiti di posisi ketiga setelah putaran pertama pertandingan.