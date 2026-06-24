Ulasan Pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Kolombia vs Portugal akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 19:30 EST dan 23:30 GMT.

Konteks pertandingan

Kolombia saat ini memimpin Grup K, dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak kalah dalam pertandingan ini, posisi teratas akan dipastikan dan mereka akan mendapatkan lawan yang secara teori lebih mudah di babak 32 besar. Portugal harus menang untuk merebut posisi teratas.

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Perjalanan Kolombia dan Portugal di Piala Dunia sejauh ini

Kolombia tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan dan 1-0 atas tim DR Kongo yang pertahanannya kokoh. Bek kanan Crystal Palace, Daniel Munoz, telah mencetak dua gol di turnamen ini. Duet bek tengah Davinson Sanchez dan Jhon Lucumi tampak solid, sementara lini tengah diisi oleh rekan setim Munoz di Crystal Palace, Jefferson Lerma, serta bintang muda Racing Santander, Gustavo Puerta. Trio penyerang yang terdiri dari James Rodriguez, Luis Suarez dari Sporting Lisbon, dan Luis Diaz dari Bayern Munich yang penuh energi akan menjadi ancaman serius bagi Portugal.

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Tim Portugal awalnya tampil lambat, membuka turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan tim DR Kongo yang terorganisir dengan baik. Namun, mereka berhasil melepaskan diri dari keterbatasan tersebut saat melawan Uzbekistan, menang 5-0, dengan Cristiano Ronaldo mencetak dua gol. Seperti Kolombia, Portugal juga menjadi ancaman yang selalu ada dari posisi bek sayap. Joao Cancelo memberikan assist untuk gol pembuka Ronaldo saat melawan Uzbekistan, dan bintang PSG Nuno Mendes mencetak gol lewat tendangan bebas langsung. Di lini tengah, mereka memiliki banyak pilihan berkualitas dengan duo PSG Joao Neves dan Vitinha sebagai motor serangan, serta Bruno Fernandes yang berperan sebagai gelandang serang (nomor 10). Posisi Pedro Neto mungkin terancam, dan Rafa Leão bisa menjadi penerima manfaat setelah penampilan singkatnya yang menghasilkan gol pada matchday ke-2. Bernardo Silva juga diperkirakan akan kembali ke tim.

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Susunan Pemain yang Kemungkinan

Kolombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suarez, Díaz.

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

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Skuad Kolombia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Bek: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Gelandang: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Penyerang: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar).

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Skuad Portugal yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Bek: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Gelandang: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Penyerang: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

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Berita tim & susunan pemain

Kolombia dilatih oleh Nestor Lorenzo, meskipun saat ini belum ada informasi mengenai susunan pemain yang kemungkinan diturunkan, cedera, atau skorsing untuk pertandingan ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez, juga belum mengonfirmasi susunan pemain, cedera, atau skorsing pada tahap ini. Pembaruan akan diberikan begitu tersedia menjelang pertandingan di Miami.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Kolombia datang dengan performa yang sangat baik belakangan ini, setelah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Uzbekistan pada babak penyisihan grup Piala Dunia pada 18 Juni, dengan kemenangan dalam laga persahabatan sebelumnya atas Yordania (2-0) dan Kosta Rika (3-1) juga tercatat. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan ini terjadi saat melawan Prancis (3-1) dan Kroasia (2-1) dalam laga persahabatan bulan Maret. Kolombia telah mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara kebobolan enam gol.

Rekor terbaru Portugal menunjukkan satu hasil imbang dan tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir yang telah mereka selesaikan, meskipun hasil imbang pada laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni sedikit meredupkan performa solid mereka menjelang turnamen. Tim asuhan Martinez mengalahkan Nigeria 2-1 dan Chili 2-1 dalam dua laga persahabatan berturut-turut pada bulan Juni, serta mencatatkan kemenangan 2-0 saat bertandang ke Amerika Serikat pada bulan Maret. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Meksiko dalam pertandingan lain pada bulan Maret. Portugal telah mencetak enam gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, sementara kebobolan empat gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertandingan Kolombia vs Portugal dalam dataset yang disediakan. Catatan resmi akan diperbarui menjelang kick-off.

Klasemen

Di Grup K, Kolombia saat ini berada di posisi pertama sementara Portugal di posisi ketiga, yang berarti kedua tim memiliki motivasi yang jelas untuk memenangkan pertandingan terakhir grup ini.