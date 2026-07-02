Ulasan Pertandingan Kolombia vs Ghana di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Kolombia vs Ghana: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Kansas City Stadium

Pertandingan Kolombia vs Ghana akan dimulai pada 4 Juli 2026 pukul 01:30 GMT dan 20:30 EST (3 Juli).

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Tim raksasa Amerika Selatan akan menghadapi tim underdog Afrika yang bersejarah di Kansas City

Babak akhir dari Babak 32 Besar menampilkan pertandingan lintas benua yang sangat dinantikan di Stadion Kansas City. Néstor Lorenzo memimpin tim Kolombia yang lincah dan percaya diri, yang memasuki babak gugur dengan momentum yang signifikan, bertekad untuk mengubah keunggulan teknis mereka menjadi perjalanan jauh di turnamen ini.

Mereka akan menghadapi tim Ghana yang tangguh, yang telah mencatatkan tonggak sejarah hanya dengan lolos dari babak grup untuk pertama kalinya di era modern. Meskipun Kolombia masuk ke pertandingan ini sebagai favorit jelas, sifat tak terduga dari turnamen sepak bola sistem gugur berarti Black Stars akan berusaha menerapkan strategi pertahanan yang sempurna dan menciptakan kejutan besar.

Bagaimana Los Cafeteros dan Black Stars bisa sampai di sini

Kolombia menjalani kampanye fase grup yang luar biasa dan finis di puncak Grup K dengan tujuh poin. Pasukan asuhan Lorenzo menunjukkan kedewasaan taktis yang mengesankan, meraih kemenangan telak atas Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo sebelum menahan imbang tim raksasa Portugal dalam pertandingan yang sangat teknis dengan skor 0-0. Dengan hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan grup, tim Amerika Selatan ini telah membuktikan bahwa soliditas pertahanan mereka sebanding dengan kehebatan serangan mereka yang menakutkan.

Ghana berhasil melewati perjalanan yang bergejolak di Grup L untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di turnamen ini, dengan mengumpulkan empat poin. Mereka menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk meraih hasil imbang yang sulit diraih melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Inggris, dan menaklukkan Panama dalam kemenangan krusial 1-0, bangkit dengan baik dari kekalahan sebelumnya melawan Kroasia.

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Kondisi fisik prima dan maestro berpengalaman sebagai penopang struktur

Persiapan taktis untuk pertandingan sistem gugur ini diuntungkan oleh situasi skuad yang relatif stabil di kedua belah pihak. Kolombia tidak melaporkan adanya masalah cedera atau skorsing baru. Penyerang Luis Suárez telah mengatasi keraguan kecil terkait kebugarannya yang membuatnya hanya tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Portugal, dan kini ia sudah sepenuhnya fit untuk kembali ke susunan pemain inti. Lorenzo akan sangat mengandalkan visi taktis yang tak lekang oleh waktu dari kapten berusia 34 tahun, James Rodríguez, untuk membuka jalur umpan.

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Staf medis Ghana telah berhasil mengatasi kekhawatiran cedera yang menimpa gelandang Manchester City, Antoine Semenyo, yang diperkirakan akan menjadi starter setelah pulih dari masalah pergelangan kaki. The Black Stars akan sangat bergantung pada pengalaman internasional yang luas dari jenderal lini tengah Thomas Partey dan penyerang veteran Jordan Ayew untuk menjadi tulang punggung lini tengah mereka dalam menghadapi tekanan Kolombia.

Serangan gencar dari sayap kanan vs blok tengah yang disiplin akan menentukan jalannya pertandingan

Medan pertempuran taktis utama akan berfokus pada bagaimana Ghana mengelola rotasi sayap Kolombia yang dinamis. Kolombia gemar membangun serangan berlapis yang agresif di sayap kanan, di mana bek sayap penyerang Daniel Muñoz—yang telah mencetak dua gol di turnamen ini—berkolaborasi secara kreatif dengan pemain sayap untuk meregangkan blok pertahanan lawan.

Rencana permainan Ghana akan sangat bergantung pada blok tengah yang terorganisir dan upaya menangkis rotasi teknis Kolombia di lini tengah. Pertarungan krusial antara Richard Ríos dan Thomas Partey di lini tengah akan menentukan tempo pertandingan. Jika Partey mampu mengganggu distribusi bola ke depan yang dilakukan Ríos, Ghana dapat membatasi umpan yang mencapai pemain sayap berbahaya Luis Díaz.

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Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Kolombia harus tetap sangat sabar saat menguji barisan pertahanan Ghana, menghindari pengerahan terlalu banyak pemain ke depan untuk mengantisipasi serangan balik vertikal yang cepat.

Ghana menghadapi ujian pertahanan terberat untuk menjaga gawang tetap bersih melawan lini depan yang serba bisa. Keberhasilan sepenuhnya bergantung pada barisan belakang mereka yang harus menjaga komunikasi sempurna untuk menangani pergerakan tumpang tindih Muñoz dan pergerakan melebar Rodríguez.

Susunan Pemain Kolombia yang Kemungkinan Melawan Ghana

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Susunan Pemain Ghana vs AS

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

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Skuad Kolombia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina

Bek: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Gelandang: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz

Penyerang: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba

Skuad Ghana yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Bek: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Gelandang: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Penyerang: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Berita tim & susunan pemain

Kolombia dilatih oleh Nestor Lorenzo, meskipun belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing menjelang pertandingan ini. Susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Ghana, Carlos Queiroz, juga belum memiliki informasi resmi mengenai cedera atau skorsing pada saat ini. Susunan pemain yang diproyeksikan belum dirilis. Pembaruan lebih lanjut mengenai skuad diharapkan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Kolombia memasuki pertandingan ini dalam performa yang kuat, dengan catatan W-W-W-D-W dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Portugal pada 27 Juni, hasil yang memastikan posisi teratas di Grup K. Sebelumnya, mereka mengalahkan DR Kongo 1-0 dan menaklukkan Uzbekistan 3-1 dalam pertandingan pembuka fase grup Piala Dunia. Kolombia juga memenangkan kedua laga persahabatan prapertandingan, mengalahkan Yordania 2-0 dan Kosta Rika 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Kolombia mencetak enam gol dan tidak kebobolan sama sekali.

Lima hasil terakhir Ghana adalah M-S-K-S-K. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia pada 27 Juni, yang mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di turnamen ini. Sebelumnya, mereka menahan Inggris dengan skor imbang 0-0 dan membuka kampanye Piala Dunia mereka dengan kemenangan 1-0 atas Panama. Dalam pertandingan persahabatan, Ghana bermain imbang 1-1 dengan Wales dan kalah 2-0 dari Meksiko. Ghana mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk Kolombia dan Ghana dari lima pertemuan terakhir mereka. Pertandingan ini merupakan pertemuan antarbenua yang langka antara kedua negara di turnamen besar.

Klasemen

Kolombia finis di posisi pertama Grup K. Ghana lolos dari Grup L di posisi ketiga.