Ulasan Pertandingan Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. G Los Angeles Stadium

Pertandingan Iran vs Selandia Baru akan dimulai pada 16 Juni 2026 pukul 01.00 GMT dan 21.00 EST (15 Juni).

Cara menonton Iran vs Selandia Baru dengan VPN

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Iran vs Selandia Baru: Konteks pertandingan

Pertandingan pembuka di California memiliki arti yang sangat besar bagi kedua tim yang bertekad untuk memulai dengan kuat di salah satu grup paling kompetitif dalam turnamen ini. Dengan meningkatnya ekspektasi di tanah air, pelatih Iran Amir Ghalenoei akan berusaha membuktikan bahwa skuadnya yang berpengalaman dan tangguh dapat menunjukkan keunggulan taktisnya di panggung sepak bola terbesar, dipimpin oleh barisan penyerang yang tajam yang dipimpin oleh Mehdi Taremi. Yang menghadang mereka adalah tim Selandia Baru yang ambisius dan berkembang pesat di bawah pimpinan Darren Bazeley, yang pendekatan modern dan berbasis penguasaan bola telah mengubah All Whites menjadi tim yang percaya diri secara teknis dan mampu menggerakkan bola dengan tajam serta meregangkan pertahanan lawan ke sisi lapangan. Dengan latar belakang Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) yang spektakuler, dengan fasilitas kelas dunia dan desain kanopi ikoniknya, pertandingan ini menjanjikan menjadi salah satu pertandingan unggulan di babak pembuka.

Dengan lawan tangguh seperti Belgia dan Mesir juga bersaing di Grup G, kedua tim tidak boleh tersandung di awal turnamen. Iran akan memandang pertandingan ini sebagai kesempatan sempurna untuk memperkuat status mereka sebagai salah satu kekuatan elit Asia dan mengambil langkah besar menuju pemecahan hambatan historis mereka untuk mencapai babak gugur. Sementara itu, Selandia Baru datang dengan semangat untuk membuktikan bahwa generasi muda mereka yang sedang naik daun mampu secara konsisten menantang kekuatan-kekuatan tradisional dalam olahraga ini, menyamai ketangguhan legendaris dari kampanye tak terkalahkan mereka pada tahun 2010. Saat lampu-lampu menyala terang di California Selatan, intensitas dan tekanan dari pertandingan pembuka Piala Dunia tidak akan bisa diabaikan, dengan disiplin tim, manajemen permainan yang presisi, dan kemampuan beradaptasi dengan rotasi ketat turnamen kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan meraih kemenangan pembuka yang berharga.

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Jalan menuju Piala Dunia FIFA 2026

Dominasi Iran yang konsisten di tingkat benua

Iran memastikan tiket mereka ke Amerika Utara dengan menjalani perjalanan yang luar biasa stabil dan dominan melalui siklus kualifikasi AFC yang berlapis-lapis. Berkompetisi di lingkungan yang sangat kompetitif pada fase grup putaran ketiga yang diperluas, Tim Melli secara konsisten menerapkan otoritas taktis yang berpengalaman dan berintensitas tinggi atas lawan-lawan regional untuk menekan peluang drama kualifikasi.

Katalis utama keberhasilan mereka melintasi benua ini adalah keseimbangan luar biasa antara ketangguhan pertahanan dan serangan yang klinis. Di bawah bimbingan presisi Amir Ghalenoei, Iran mengubah pertandingan kandang mereka menjadi benteng yang tak tertembus sambil menunjukkan disiplin kolektif yang intens selama perjalanan tandang yang sulit dan penuh tekanan. Dipimpin oleh pergerakan mematikan dan penyelesaian akhir kelas atas dari Mehdi Taremi di lini depan, Iran secara sistematis menghancurkan blok pertahanan lawan, dan secara matematis memastikan penampilan ketiga berturut-turut yang mengesankan di ajang global dengan sisa beberapa pertandingan.

Getty Images

Perjalanan tanpa cela Selandia Baru di Oseania

Sementara Iran mengandalkan ketenangan para pemain veteran untuk menaklukkan Asia, All Whites memastikan tiket mereka ke turnamen dengan menghancurkan babak kualifikasi OFC secara mutlak dan penuh semangat. Memanfaatkan peran mereka sebagai kekuatan dominan di kawasan di bawah asuhan Darren Bazeley, Selandia Baru tidak memberikan ruang untuk kesalahan sedikit pun saat mereka secara sistematis mengungguli setiap pesaing di seluruh Oseania.

Ciri khas perjalanan kualifikasi Selandia Baru adalah pendekatan progresif yang mengutamakan penguasaan bola, dipadukan dengan rekor pertahanan yang sangat kokoh yang membuat tim lawan kewalahan sejak peluit pertama dibunyikan. Dengan menerapkan formasi taktis yang dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan lawan ke sisi-sisi lapangan, skuad ini bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, memadukan para pemain profesional yang berkarier di Eropa dengan talenta-talenta muda berbakat dari liga domestik secara harmonis. Dengan mempertahankan fokus penuh, mengubah lingkungan tandang regional yang sulit menjadi kemenangan yang nyaman, dan mengamankan tempat kualifikasi langsung tanpa kehilangan poin, Selandia Baru dengan tegas memastikan tiket mereka ke panggung utama untuk pertama kalinya sejak 2010.

Berita tim Iran vs Selandia Baru

Berita tim Iran

Tim Melli tiba di markas latihan mereka di California dengan membawa skuad yang sangat berpengalaman dan mapan setelah perjalanan yang sangat efisien melalui siklus kualifikasi AFC. Pelatih kepala Amir Ghalenoei memiliki 26 pemain yang sangat termotivasi untuk dipilih, dengan suasana internal tim yang berfokus untuk akhirnya menembus hambatan babak grup yang telah lama mereka alami. Berita utama untuk skuad Iran adalah kondisi fisik yang sangat baik dari barisan depan elit mereka yang berbasis di Eropa, yang menjadi dorongan besar bagi kesinambungan taktis mereka di lapangan.

Mehdi Taremi dipastikan masuk dalam susunan pemain inti sebagai titik fokus serangan yang tak terbantahkan, dan diharapkan memimpin unit penyerangan yang berbahaya dan bertempo tinggi. Di belakang striker tengah, visi kreatif dan kecerdasan posisi Saman Ghoddos akan sangat diandalkan untuk membongkar lini pertahanan lawan. Di lini pertahanan, pasangan bek tengah yang kokoh, Shojae Khalilzadeh dan Hossein Kanaanizadegan, akan menjadi andalan di lini belakang, sementara Alireza Beiranvand yang berpengalaman akan menjadi penjaga gawang untuk memberikan kehadiran yang mengesankan sejak peluit pertama dibunyikan.

Berita tim Selandia Baru

The All Whites tiba di Los Angeles dengan gelombang kepercayaan diri yang besar setelah penampilan dominan dan tak terkalahkan mereka di kualifikasi Oceania. Pelatih kepala Darren Bazeley telah menyusun skuad muda dan ambisius beranggotakan 26 pemain yang menggabungkan prospek Eropa berpotensi tinggi dengan inti domestik yang andal. Meskipun susunan skuad menandai pergeseran generasional yang jelas dari siklus turnamen sebelumnya, filosofi modern berbasis penguasaan bola Bazeley tetap tertanam kuat di seluruh skuad latihan.

Berita pemilihan pemain yang menonjol berpusat pada penyerang dinamis Chris Wood, yang tiba dalam kondisi prima untuk memimpin tim dan memberikan kehadiran udara dan fisik kelas atas di lini depan. Ia kemungkinan akan didampingi oleh kecepatan eksplosif Elijah Just dan kreativitas Sarpreet Singh dalam formasi serangan yang fleksibel. Di lini tengah, Liberato Cacace dari Torino diharapkan untuk lebih maju ke peran sayap kiri yang progresif guna memicu transisi, sementara kemitraan pertahanan tengah yang disiplin yang dipimpin oleh Nando Pijnaker melindungi kiper muda Max Crocombe.

Profil manajer & filosofi taktis

Amir Ghalenoei (Iran)

(C)Getty Images

Sebagai sosok yang sangat berpengalaman dan sangat dihormati di dunia sepak bola Asia, Amir Ghalenoei membawa pragmatisme struktural, ketenangan seorang veteran, serta disiplin tim yang ketat ke dalam tim nasional Iran. Mengambil alih kendali untuk masa jabatannya yang kedua di kursi panas tim nasional, Ghalenoei telah berhasil mengelola transisi generasi dengan mulus sambil mempertahankan status historis Tim Melli sebagai kekuatan kontinental yang tak tergoyahkan. Ia mendapat pujian luas atas gaya komunikasinya yang langsung, optimalisasi pertahanan, dan kemampuannya memaksimalkan chemistry mematikan para bintang penyerang yang berbasis di Eropa.

Secara taktis, Ghalenoei lebih menyukai pendekatan yang seimbang dan sangat terorganisir, yang biasanya terbentuk dalam formasi 4-2-3-1 yang kaku atau sistem 4-3-3 yang fungsional. Filosofinya memprioritaskan soliditas pertahanan dan tekanan intensif di area tengah, memaksa lawan ke area sayap di mana bek tengahnya yang bertubuh besar dapat mendominasi. Setelah menguasai bola, Ghalenoei menolak siklus umpan horizontal yang pasif; sebaliknya, ia menuntut distribusi vertikal yang langsung dan cepat untuk membongkar pertahanan lawan saat transisi. Tantangan taktis utamanya di Los Angeles adalah memastikan barisan pertahanan veteran tetap fokus tinggi saat menghadapi lawan yang muda dan penuh energi, serta menghindari kelengahan pertahanan yang dapat membuat empat beknya terpapar tekanan berkelanjutan.

Darren Bazeley (Selandia Baru)

Getty Images

Darren Bazeley telah dengan tegas menempatkan dirinya sebagai arsitek era modern dan visioner bagi sepak bola Selandia Baru, berhasil membawa All Whites kembali ke panggung global. Pelatih kelahiran Inggris ini telah menumbuhkan keyakinan kolektif dan kepercayaan teknis yang besar di skuad yang berkembang pesat, mendapat pujian luas karena mengalihkan tim nasional dari gaya permainan langsung yang historis dan menerapkan cetak biru berani serta progresif yang dibangun atas penguasaan bola.

Bazeley sepenuhnya mengadopsi filosofi berbasis penguasaan bola yang dinamis, biasanya menggunakan formasi 4-3-3 asimetris atau 3-4-3 dinamis yang dirancang untuk mengendalikan tempo pertandingan. Identitas taktisnya bergantung pada membangun serangan dengan rapi dari belakang, memanfaatkan bek sayap yang berposisi terbalik dan gelandang tengah progresif untuk menciptakan keunggulan numerik di sepertiga tengah lapangan. Bazeley menuntut ketenangan teknis yang mutlak, menugaskan para pemain sayapnya untuk memperluas lapangan guna menciptakan jalur umpan bagi pemain yang berlari dari belakang. Tujuan utamanya dalam pertandingan pembuka yang berisiko tinggi ini adalah mengganggu blok tengah Iran yang kuat secara fisik, menjaga keseimbangan struktural selama transisi pertahanan, dan memanfaatkan keunggulan udara para penyerang andalannya untuk mengeksploitasi kelemahan apa pun di kotak penalti lawan.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemain

Skuad Piala Dunia Iran

Penjaga gawang: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Bek: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Gelandang: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Penyerang: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Skuad Selandia Baru untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Bek: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Gelandang: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Penyerang: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

Getty Images

Pertandingan penting Iran vs Selandia Baru

Mehdi Taremi vs Nando Pijnaker: Ini akan menjadi pertarungan kelas berat di kotak penalti. Taremi, penyerang kelas dunia Iran yang sangat cerdas dan menjadi motor utama kampanye kualifikasi Tim Melli, unggul dalam pergerakan cerdas, permainan fisik yang menguasai bola, dan memaksa bek lawan keluar dari posisi. Nando Pijnaker akan berada di garis depan; bek tengah Selandia Baru yang tangguh ini harus memanfaatkan kecepatan pemulihan yang luar biasa, kesadaran posisi, dan kehadiran di udara untuk mencegah Taremi mendapatkan ruang sekecil apa pun untuk berputar dan menendang di area penalti.

Chris Wood vs pertahanan tengah Iran yang fisik: Wood memasuki turnamen sebagai pemimpin ikonik tak terbantahkan dan opsi serangan utama Selandia Baru. Ia akan memburu umpan-umpan udara dan duel fisik di dalam kotak penalti, berusaha memanfaatkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan penyelesaian akhir yang klinis untuk mendominasi bek lawan dan mengonversi umpan silang yang dalam. Namun, ia akan berhadapan dengan inti pertahanan Iran yang sangat terkoordinasi dan agresif, dipimpin oleh Hossein Kanaanizadegan dan Shojae Khalilzadeh. Bisakah kekuatan fisik mentah dan kehadiran veteran Wood membuka pertahanan Asia yang keras kepala dan kompak, yang mengandalkan menekan target man tradisional?

Saman Ghoddos vs Marko Stamenić: Arena taktis utama di lini tengah. Stamenić adalah perisai pertahanan yang tak kenal lelah dan sumber umpan progresif bagi All Whites, membawa energi besar, statistik intersepsi yang bersih, dan ketahanan terhadap tekanan tinggi untuk menstabilkan sistem permainan New Zealand yang dinamis. Ghoddos akan ditugaskan untuk mengatur tempo serangan Team Melli dari peran gelandang kreatifnya, memanfaatkan pergerakan lateral yang tajam, visi vertikal, dan kombinasi cepat untuk menarik Stamenić keluar dari posisinya dan memicu transisi Iran ke sepertiga akhir lapangan.

Berita tim & skuad

Pelatih kepala Iran, Amir Ghalenoei, belum mengonfirmasi susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan, dan tidak ada laporan cedera atau skorsing untuk skuad tersebut. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring tersedianya berita tim.

Manajer Selandia Baru, Darren Bazeley, juga belum mengumumkan susunan pemain yang diproyeksikan, karena sejauh ini tidak ada masalah cedera atau skorsing yang dilaporkan. Informasi lebih lanjut mengenai skuad akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Iran telah memenangkan tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 dalam laga persahabatan melawan Mali pada 4 Juni, dan mereka juga mengalahkan Gambia 3-1 serta menghancurkan Kosta Rika 5-0 dalam rentetan pertandingan tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Nigeria, yang mengungguli mereka 2-1, dan hasil imbang tanpa gol yang dicatat sebagai kekalahan melawan Uzbekistan pada November 2025. Dalam lima pertandingan tersebut, Iran mencetak 10 gol dan kebobolan tiga gol.

Selandia Baru telah memenangkan satu dan kalah empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan mereka datang melawan Chile, sebuah kemenangan 4-1 pada Maret 2026, namun hasil sejak saat itu buruk. Mereka kalah 1-0 dari Inggris pada 6 Juni, dikalahkan 4-0 oleh Haiti pada 3 Juni, dan juga menderita kekalahan dari Finlandia (0-2) dan Ekuador (0-2). The All Whites telah kebobolan 9 gol dalam empat pertandingan terakhir mereka.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir antara Iran dan Selandia Baru. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika informasi tersedia.

Klasemen

Di Grup G Piala Dunia FIFA 2026, Iran saat ini berada di posisi ketiga dan Selandia Baru di posisi keempat dalam klasemen.