Pertandingan Haiti vs Skotlandia akan dimulai pada 13 Juni 2026 pukul 20.00 EST dan pada 14 Juni pukul 01.00 GMT.

Cara menonton Haiti vs Skotlandia dengan VPN

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Haiti vs Skotlandia: Konteks pertandingan

Haiti, tim yang berada di peringkat ke-82 dunia, akan menghadapi tantangan berat di Grup C bersama Skotlandia, Brasil, dan Maroko. Tim dari Karibia ini baru lolos ke Piala Dunia pria untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah juga lolos ke turnamen 1974 di Jerman Barat. Skotlandia, yang menduduki peringkat ke-43 dunia, tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun setelah kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark pada hari terakhir kualifikasi.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Haiti?

Pemain kunci Haiti adalah Johny Placide, bek veteran andalan mereka; gelandang dinamis Jean-Ricner Bellegarde, yang menjadi salah satu pemain menonjol di klub Premier League yang terdegradasi, Wolves, musim lalu, serta bintang Sunderland Wilson Isidor, yang menjadi ancaman serangan utama dengan kecepatan, pergerakan, dan kualitas teknisnya. Perhatikan juga sayap berusia 24 tahun kelahiran Prancis, Ruben Providence, seorang pemain yang memiliki bakat dan kemampuan dalam situasi satu lawan satu, yang memulai kariernya di PSG dan Roma sebelum menetap di Belanda. Sejak mengambil alih jabatan pada Juni 2024, pelatih Haiti Sébastien Migné telah memimpin kebangkitan sepak bola yang luar biasa. Migné belum pernah menginjakkan kaki di negara tersebut karena kerusuhan politik yang parah, tetapi ia berhasil menanamkan rasa persatuan, keyakinan, dan disiplin ke dalam skuadnya.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Skotlandia?

Pelatih Skotlandia Steve Clarke telah membawa Skotlandia ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998, setelah enam kali gagal berturut-turut. Clarke juga membawa mereka lolos ke Euro 2020 dan Euro 2024, yang berarti pria berusia 62 tahun ini telah berhasil membawa mereka ke tiga dari empat turnamen besar.

Scott McTominay, yang mencetak gol pembuka melalui tendangan salto ikonik dalam kemenangan 4-2 atas Denmark, tampak kembali bersemangat di Napoli setelah meninggalkan Man United. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A pada musim perdananya di Italia pada musim 2024-25, sekaligus membantu Gli Azzurri meraih Scudetto. John McGinn dari Aston Villa, yang baru saja menjuarai Liga Europa, juga diharapkan dapat menyumbang gol. Kapten Andy Robertson dan bek sayap Celtic Kieran Tierney membawa pengalaman yang sangat luas ke dalam tim.

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Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemain

Skuad Haiti

Haiti akan memulai kampanye mereka melawan Skotlandia pada 13 Juni (kick-off 02:00 GMT 14 Juni) dan kemudian menghadapi juara dunia lima kali Brasil serta semifinalis 2022 Maroko.

Penjaga gawang: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Bek: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Gelandang: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Penyerang: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Perjalanan Haiti menuju Piala Dunia

Haiti memuncaki grup kualifikasi CONCACAF berkat gol-gol dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut, Duckens Nazon, yang telah mencetak 44 gol dalam 76 penampilan.

Skuad Skotlandia

Skotlandia akan menghadapi Haiti (14 Juni), Maroko (19 Juni), dan Brasil (24 Juni) di Grup C.

Penjaga gawang: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Bek: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Bebas setelah meninggalkan Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Gelandang: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Penyerang: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Perjalanan Skotlandia menuju Piala Dunia

Skotlandia membutuhkan kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark pada hari terakhir kualifikasi untuk memastikan penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 1998. Gol-gol di masa tambahan waktu dari Kieran Tierney dan Kenny McLean menghancurkan hati Denmark di Hampden Park.

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formulir





Rekor Head-to-Head





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Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Haiti vs Skotlandia hari ini

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