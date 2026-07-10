Ulasan Pertandingan Argentina vs Swiss di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Argentina vs Swiss: Rincian pertandingan

World Cup - Perempat-Final Kansas City Stadium

Pertandingan Argentina vs Swiss akan dimulai pada 12 Juli 2026 pukul 01:00 GMT dan 21:00 EST (11 Juli).

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Juara bertahan memburu tempat di empat besar melawan pertahanan Swiss yang tangguh

Narasi David vs Goliath yang memikat menjadi sorotan utama di babak perempat final saat juara dunia bertahan Argentina menghadapi tim Swiss yang disiplin di Kansas City Stadium. Lionel Scaloni memimpin tim La Albiceleste yang berpengalaman, yang terus menunjukkan ketangguhan luar biasa, menggali cadangan teknis dan psikologis mereka hingga batas maksimal untuk mempertahankan gelar juara dengan dramatis dan tanpa henti.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Swiss yang sangat pragmatis di bawah asuhan Murat Yakin. Tim Swiss tiba di Missouri tanpa pernah kalah atau bahkan tertinggal di satu pun pertandingan selama seluruh kampanye Piala Dunia mereka, termasuk babak kualifikasi. Sementara Argentina memikul beban ekspektasi yang sangat besar untuk mempertahankan kejayaan global, sistem gugur di babak perempat final berarti Swiss akan menikmati kesempatan untuk menciptakan kejutan bersejarah dan merebut tiket semifinal pertama mereka sepanjang sejarah.

Bagaimana La Albiceleste dan Rossocrociati sampai di sini

Perjalanan Argentina menuju delapan besar ditandai oleh drama menegangkan di menit-menit akhir. Setelah melaju mulus di Grup J dengan raihan sembilan poin sempurna, pasukan Scaloni berhasil lolos dari dua ancaman eliminasi berturut-turut. Dalam pertandingan babak 16 besar yang seru melawan Mesir, Argentina tertinggal 2-0 dengan hanya tersisa 11 menit waktu normal sebelum melancarkan perlawanan yang menakjubkan. Gol-gol dari Cristian Romero, Lionel Messi yang kembali bersinar, dan sundulan Enzo Fernández di babak perpanjangan waktu melengkapi kemenangan legendaris 3-2, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Piala Dunia menjadi 11 pertandingan sejak 2022.

Swiss membangun kesuksesannya di atas fondasi pertahanan yang sangat kokoh dan ketangguhan dalam turnamen. Setelah finis di puncak Grup B di atas tuan rumah bersama Kanada, pasukan Yakin meraih kemenangan profesional 2-0 atas Aljazair di babak 32 besar. Mereka kemudian menampilkan permainan yang brilian dalam mengontrol ruang melawan Kolombia di babak 16 besar, menahan raksasa Amerika Selatan itu tanpa gol selama 120 menit sebelum menunjukkan ketenangan yang sempurna untuk lolos melalui adu penalti yang dramatis.

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Masalah kebugaran yang serius dan konfigurasi lini tengah strategis menjadi faktor penentu

Persiapan taktis untuk pertandingan lintas benua ini sangat bergantung pada kekhawatiran besar terkait cedera di kubu Eropa. Bintang muda Swiss yang sedang naik daun, Johan Manzambi, yang telah menggebrak turnamen ini dengan tiga gol, kini harus berlomba dengan waktu untuk pulih dari cedera lutut yang memaksanya absen di babak 16 besar. Ardon Jashari dari AC Milan siap menggantikannya lagi, membentuk lini tengah yang sangat berpengalaman dan berorientasi pertahanan bersama Remo Freuler dan kapten Granit Xhaka. Michel Aebischer dan Luca Jaquez masih absen, menjalani latihan secara terpisah.

Argentina memasuki babak perempat final dengan skuad 26 pemain yang sepenuhnya sehat dan bugar. Scaloni menghadapi dilema pemilihan yang patut diidamkan di lini serang, mempertimbangkan apakah akan menurunkan Julián Álvarez yang lincah atau Lautaro Martínez yang tangguh secara fisik di samping kapten legendarisnya. Persaingan sengit juga terjadi di posisi bek kiri, di mana pemain veteran Nicolás Tagliafico bersaing dengan Facundo Medina untuk posisi starter guna melindungi pasangan bek tengah.

Saluran kelebihan pemain di tengah vs blok tengah yang disiplin akan menentukan jalannya pertandingan

Pertarungan taktis di Kansas City akan sepenuhnya berlangsung di lini tengah. Rencana taktis Argentina bergantung pada kontrol posisi yang mutlak dan rotasi yang lancar di ruang-ruang setengah. Alexis Mac Allister dan Rodrigo De Paul akan berusaha secara konsisten memanipulasi jalur umpan untuk memasok bola kepada Lionel Messi. Maestro berusia 39 tahun ini memasuki laga ini sebagai pemuncak perburuan Sepatu Emas dengan delapan gol, beroperasi sebagai playmaker yang berposisi dalam dan mampu membongkar barisan pertahanan yang kokoh dengan kualitas teknis yang unik.

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Strategi Swiss akan berpusat pada pembatasan struktural yang mutlak dan serangan balik vertikal yang cepat. Mengetahui kecenderungan Argentina untuk membiarkan barisan belakang mereka terbuka selama fase serangan yang berkelanjutan, Xhaka dan Freuler akan berusaha membentuk blok kompak di zona rendah hingga tengah untuk memotong jalur umpan di tengah lapangan. Dari situ, Swiss akan berusaha langsung menerobos ke sayap, memanfaatkan kecepatan Dan Ndoye dan Ruben Vargas untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh bek sayap Argentina yang maju ke depan dan mengumpan Breel Embolo.

Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Argentina menghadapi ujian kesabaran terberat melawan tembok pertahanan Swiss yang kokoh, yang belum kebobolan gol dalam babak gugur dan telah berhasil mengelola tempo turnamen dengan efektif.

Swiss menghadapi tugas berat untuk menahan serangan Argentina yang secara historis sangat klinis dan telah mencetak setidaknya dua gol dalam 11 penampilan berturut-turut di Piala Dunia. Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada barisan pertahanan mereka yang harus mencegah Messi mendapatkan ruang setengah yard di tepi kotak penalti.

Susunan Pemain Argentina yang Kemungkinan Melawan Swiss

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Susunan Pemain Kemungkinan Swiss vs Argentina

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Fakta & angka Argentina vs Swiss

Swiss belum pernah mengalahkan Argentina dalam kompetisi sepak bola mana pun. Argentina unggul atas Swiss dengan skor 15-3 dalam pertemuan-pertemuan mereka sepanjang sejarah.

Swiss tampil di perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 72 tahun, setelah terakhir kali mencapai babak ini sebagai tuan rumah pada tahun 1954.

Lionel Messi memimpin perburuan Sepatu Emas turnamen 2026 dengan 8 gol. Ia telah mencetak gol dalam enam pertandingan internasional kompetitif berturut-turut.

Swiss lolos ke perempat final berkat dua pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan, mengalahkan Kolombia melalui adu penalti (4-3) setelah imbang 0-0 di babak 16 besar.

Argentina melaju ke babak ini setelah sempat tertinggal 2-0 dari Mesir, lalu mencetak tiga gol setelah menit ke-78 untuk memastikan kemenangan dramatis 3-2.

Skuad Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)

Skuad Swiss yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Bek: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Gelandang: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (keduanya dari Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Penyerang: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Berita tim & susunan pemain

Argentina dilatih oleh Lionel Scaloni, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia untuk pertandingan perempat final ini. Swiss akan menghadapi pertandingan ini di bawah asuhan Murat Yakin, dengan susunan pemain yang kemungkinan besar belum dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off untuk kedua tim.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Argentina tiba di Kansas City dengan catatan lima kemenangan dari lima pertandingan Piala Dunia, mencetak 12 gol dan kebobolan lima gol selama rentang tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan comeback 3-2 atas Mesir pada 7 Juli, setelah sebelumnya juga mengalahkan Cabo Verde 3-2 di babak 16 besar. Di awal turnamen, mereka mengalahkan Yordania 3-1, Austria 2-0, dan Aljazair 3-0, menunjukkan performa serangan yang konsisten sepanjang fase grup dan seterusnya.

Swiss mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hanya kebobolan dua gol selama periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Kolombia pada 7 Juli, di mana Swiss lolos melalui adu penalti. Sebelumnya, mereka mengalahkan Aljazair 2-0 dan Kanada 2-1, dengan satu-satunya kehilangan poin terjadi saat imbang 1-1 melawan Qatar di awal babak penyisihan grup. Mereka mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1 dalam penampilan paling meyakinkan mereka di turnamen ini.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi di Piala Dunia 2014 pada 1 Juli, ketika Argentina mengalahkan Swiss 1-0 di babak 16 besar dalam pertandingan yang berlanjut ke perpanjangan waktu. Sebelum itu, kedua negara bertemu dalam laga persahabatan pada Februari 2012, di mana Argentina menang 3-1 di Swiss. Satu-satunya pertemuan tercatat lainnya dalam dataset ini berakhir imbang 1-1, juga dalam laga persahabatan yang digelar di Swiss pada Juni 2007. Dari tiga pertandingan yang tercatat, Argentina mencatatkan dua kemenangan, sementara Swiss belum pernah menang, dengan satu hasil imbang.

Klasemen

Swiss finis di puncak Grup B pada Piala Dunia 2026, sementara Argentina memenangkan Grup J dan lolos ke babak gugur sebagai juara grup.