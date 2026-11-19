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Timnas Arab Saudi U-17 memulai langkahnya di Piala Dunia U-17 dengan kekalahan dramatis dari Uruguay, sekaligus mengingatkan kembali pada kenangan Piala Dunia senior di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Timnas Arab Saudi U-17 kalah 2-3 dari Uruguay dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Kamis (hari ini) di Stadion Aspire Zone, Doha, ibu kota Qatar, pada matchday pertama Grup D Piala Dunia U-17.

Faris Bushaqra membuka keunggulan Arab Saudi pada menit ke-38 lewat tendangan penalti yang dieksekusinya dengan apik ke gawang kiper Luis Machin.

Namun, pemain Uruguay Pablo Barrero berhasil menyamakan kedudukan dua menit sebelum waktu normal babak pertama berakhir. Ia memanfaatkan bola pantul dari lini belakang Arab Saudi di tepi kotak penalti, lalu melepaskan sepakan keras ke arah gawang yang gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper Abdullah Al-Mas.

Akan tetapi, Faris Bushaqra melanjutkan penampilan gemilangnya dan kembali membawa Arab Saudi unggul pada menit ke-58, juga dari titik penalti yang didapat Arab Saudi setelah wasit meninjau tayangan VAR.

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Pada menit ke-68, kesalahan lain dari kubu Arab Saudi berujung gol penyama kedudukan bagi Uruguay, setelah pemain Arab Saudi Jawad Al-Hashim tanpa sengaja menceploskan bola ke gawangnya sendiri.

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Pukulan telak dari Uruguay datang hanya empat menit sebelum laga usai, tepatnya pada menit ke-86, ketika Facundo Rodriguez mencetak gol ketiga bagi tim Amerika Latin tersebut.

Facundo mencetak gol tersebut dengan cara yang tak biasa. Ia melepaskan tembakan dari jarak sangat jauh, tetapi kiper Arab Saudi Abdullah Al-Mas salah mengantisipasinya sehingga bola secara mengejutkan bersarang di gawangnya.

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Kekalahan ini membuat Timnas Arab Saudi U-17 berada di peringkat ketiga Grup D tanpa poin, hanya unggul selisih gol atas Haiti yang menempati posisi keempat sekaligus juru kunci.

Di sisi lain, Uruguay naik ke peringkat kedua grup yang sama dengan koleksi 3 poin, hanya kalah selisih gol dari Prancis yang memimpin klasemen.

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Timnas Prancis U-17 sebelumnya mengawali laga grup dengan kemenangan 3-1 atas Haiti pada Kamis (hari ini) untuk menduduki puncak klasemen.

Sebagai catatan, laga berikutnya Timnas Arab Saudi U-17 adalah menghadapi Prancis pada Minggu mendatang, dan mereka butuh hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

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Pertandingan ini mengingatkan kembali pada laga pembuka Arab Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, saat menghadapi Uruguay pada 16 Juni lalu.

Laga tersebut berakhir imbang 1-1. Arab Saudi sempat unggul lewat gol Abdulelah Al-Amri pada menit ke-41, hingga Maximiliano Araujo berhasil menyamakan kedudukan 10 menit sebelum pertandingan usai.

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Laga itu menjadi penampilan terbaik Arab Saudi di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelahnya, mereka kalah telak 0-4 dari Spanyol, lalu bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sehingga tersingkir dari fase grup setelah menjadi juru kunci Grup H dengan hanya mengoleksi dua poin.