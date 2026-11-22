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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menanggapi pernyataan pemain Villarreal, Santi Comesaña, soal tekanan yang diberikan klub Catalan itu dan Real Madrid kepada wasit.

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Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa polemik soal wasit terus berulang. Hal itu ia sampaikan seusai kemenangan dramatis 3-2 yang diraih timnya, setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan di Camp Nou, dalam laga yang diwarnai banyak protes darinya terhadap keputusan wasit.

Flick memberikan tanggapan

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Flick mengatakan bahwa ia berharap bisa lebih tenang pada musim ini, tetapi ia tidak selalu mampu mengendalikan reaksinya di setiap pertandingan. Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa perlu mendukung para pemain dan menyalurkan energi positif kepada mereka selama laga, terutama di tengah berbagai insiden terkait wasit dalam pertandingan tersebut, yang berujung pada kartu kuning untuknya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara wasit dan staf pelatih sebenarnya bisa menghindarkan semua pihak dari banyak masalah.

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Pelatih Barcelona itu kembali mengkritik wasit Alejandro José Hernández Hernández dan menegaskan bahwa ia tidak puas dengan cara sang pengadil memimpin pertandingan. Ia juga menyatakan kekesalannya terhadap sikap wasit keempat dan asisten wasit terhadap bangku cadangan. Menurutnya, keduanya terus mengawasi staf pelatih tanpa memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil.

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Ia menekankan pentingnya para wasit saling membantu serta membuka ruang dialog untuk menjelaskan situasi-situasi kontroversial, sebelum meminta para pemainnya fokus meningkatkan performa alih-alih sibuk memikirkan wasit.

Rahasia kebangkitan Barcelona

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Flick juga membahas perubahan besar dalam permainan Barcelona. Ia menjelaskan bahwa timnya mengawali laga dengan buruk dan membuat dua kesalahan yang dimanfaatkan Villarreal untuk mencetak dua gol di menit-menit awal. Namun, ia memuji reaksi para pemainnya serta peluang yang mereka ciptakan menjelang akhir babak pertama, sebelum organisasi permainan membaik setelah turun minum dan tim berhasil mencetak tiga gol dalam rentang sekitar 10 menit.

Ia menegaskan bahwa kebangkitan itu layak didapat, mengingat lawan yang dihadapi memiliki kualitas untuk bersaing di Liga Champions.

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Urusan penalti

Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung kegagalan Lamine Yamal mengeksekusi penalti dalam laga tersebut, padahal Raphinha memiliki catatan apik sebagai algojo. Ia menjelaskan bahwa para pemain mengambil keputusan di dalam lapangan, tetapi ia mungkin akan meninjau ulang urutan eksekutor penalti di masa mendatang.

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Ia menambahkan bahwa dirinya akan berbicara dengan keduanya untuk menentukan cara yang paling tepat, terlebih keduanya sama-sama mampu mencetak gol dari titik putih.

Pujian untuk Pedri dan Frenkie de Jong

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Flick memuji penampilan Pedri dan menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam pertandingan, setelah ia menguasai lini tengah dan mengatur tempo permainan dengan sangat baik.

Ia juga menyanjung Frenkie de Jong, Marc Bernal, dan Fermín López, seraya menegaskan bahwa tim kini lebih mampu menghadapi laga-laga sulit dan mengelola menit-menit akhir, bahkan tanpa sejumlah pemain penting.

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Menurutnya, tetap bermain dengan gaya Barcelona setelah unggul 3-2 merupakan langkah baru dalam perkembangan tim.

Flick jelaskan situasi Balde

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Terkait situasi Alejandro Balde setelah pertemuan sang pemain dengan agennya, Jorge Mendes, Flick menegaskan bahwa ia belum berbicara dengan Balde maupun agennya mengenai pertemuan tersebut, sekaligus menekankan bahwa berkomunikasi dengan agen pemain bukanlah tugasnya.

Namun, ia mengakui bahwa bek sayap asal Spanyol itu saat ini sulit mendapatkan menit bermain, menyusul gemilangnya Eric García dan João Cancelo di posisi bek sayap. Ia menjelaskan bahwa Balde dalam kondisi fisik dan mental yang baik, dan Barcelona akan membutuhkan seluruh pemainnya dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

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De Jong di posisi bek tengah

Mengenai kemungkinan mengubah sistem taktik demi memainkan Frenkie de Jong di lini tengah bersama Pedri dan Rodri saat semua pemain sudah fit, Flick menegaskan bahwa ia akan mempertimbangkannya jika semua opsi tersedia.

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Ia juga memuji penampilan Frenkie di posisi bek tengah dan menilai sang pemain tampil luar biasa meski posisi itu bukan posisi aslinya, serta menunjukkan mentalitas yang tepat dalam menjalankan tugas bertahan. Ia menegaskan bahwa bermain di jantung pertahanan merupakan pilihan terbaik bagi De Jong dalam laga tersebut, mengingat absennya Pau Cubarsí.

Penilaian Flick atas kemenangan

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Flick menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Barcelona pantas menang setelah tertinggal dua gol lalu berhasil mencetak tiga gol. Ia menekankan bahwa apa yang ditunjukkan para pemain mencerminkan tekad besar mereka untuk berjuang dan membalikkan keadaan. Ia juga memuji kekompakan Pedri, Frenkie de Jong, dan Gerard Martín. Menurutnya, tim masih perlu berkembang, tetapi ia mengaku sangat senang dengan level permainan yang ditunjukkan para pemain, terutama di babak kedua.