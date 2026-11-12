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Harry Kane resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk timnas Inggris. Dengan menjadi ujung tombak saat menghadapi Kroasia di Wembley, kapten Inggris itu mencapai rekor yang menurut banyak orang mungkin tak akan pernah terlampaui.

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Rekor bersejarah di Wembley

Penyerang berusia 33 tahun itu akan mencatatkan penampilan ke-126 bersama tim nasional senior setelah masuk dalam susunan pemain inti untuk pertandingan Nations League pada Kamis.

Dengan demikian, Kane melampaui rekor 125 penampilan yang dipegang kiper legendaris Peter Shilton sejak membela tim nasional antara 1970 dan 1990. Shilton, yang bertahan di puncak daftar tersebut selama lebih dari tiga dekade setelah pensiun, hadir di Wembley untuk menyaksikan rekornya terlampaui. Ia juga akan menyerahkan penghargaan khusus kepada kapten Inggris itu di lapangan sebelum sepak mula.

Momen pemecahan rekor ini menyusul penampilan tajam Kane saat menghadapi Republik Ceko pada awal Oktober. Kala itu, ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 untuk menyamai catatan 125 penampilan milik Shilton.

Kesuksesan individu yang belum pernah terjadi sebelumnya

Malam bersejarah di Wembley ini datang di tengah periode penuh penghargaan individu luar biasa bagi bintang Bayern Munich tersebut. Kurang dari tiga pekan lalu, Kane secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, menjadi pesepakbola Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan trofi bergengsi Ballon d'Or. Sang penyerang menyebut penghargaan itu 'melampaui impian terliarnya'.

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Selain itu, Kane mengungkapkan kebanggaan besarnya karena turut membuat tim nasional Inggris 'kembali diperhitungkan' melalui kesuksesan individunya di panggung dunia. Setelah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 91 gol, rekor penampilan ini semakin memperkuat warisannya. Ia kini memegang rekor gol dan penampilan terbanyak untuk tim nasional senior putra.

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Dominasi statistik pada usia yang lebih matang

Analisis data atas karier internasional Kane menunjukkan bahwa penyerang veteran itu justru semakin baik seiring bertambahnya usia.

Menurut Sky Sports, Kane mencetak 23 gol dari 43 tembakan tepat sasaran dalam 25 pertandingan menjelang penampilannya yang memecahkan rekor melawan Kroasia ini. Angka tersebut mencerminkan akurasi tembakan tertingginya sepanjang karier, yakni 55,8 persen, disertai tingkat konversi sebesar 29,9 persen.

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Kane yang tengah tajam bertekad membawa Inggris ke perempat-final

Inggris saat ini menempati posisi kedua Grup A3 Nations League dengan sembilan poin, di belakang pemuncak klasemen Spanyol yang meraih poin sempurna, yakni 12. Terhindar dari kekalahan malam ini sudah cukup bagi Inggris untuk memastikan tempat di perempat-final.

Kane tampil gemilang sepanjang kampanye Nations League ini, mencetak gol dalam keempat penampilannya dengan total enam gol. Sang kapten membuka rekening golnya dalam kekalahan 3-2 dari Spanyol sebelum mencetak satu gol dalam kemenangan tandang 2-0 atas Republik Ceko. Ia kemudian mencetak dua gol masing-masing dalam kemenangan telak 7-0 atas Kroasia dan kemenangan kandang 3-0 atas Ceko.