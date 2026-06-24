Ujian krusial tanpa kehadiran Deschamps... Prancis di antara dilema selama 20 tahun dan jejak Jerman

Tim nasional Prancis akan menghadapi ujian penting melawan Norwegia, Jumat mendatang, pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dengan tujuan memastikan posisi puncak grup sekaligus memutus rentetan hasil buruk yang menghantui mereka selama beberapa tahun terakhir.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi “Les Bleus”, bukan hanya karena perebutan posisi pertama, tetapi juga karena Prancis belum pernah berhasil memenangkan pertandingan ketiga mereka di babak penyisihan grup, baik di Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, sejak tahun 2006, menurut surat kabar Spanyol “Marca”.

Timnas Prancis akan menjalani pertandingan ini tanpa kehadiran pelatih Didier Deschamps, yang tidak akan berada di Stadion Boston karena kematian ibunya, sementara para asistennya akan memimpin tim dalam pertandingan yang mungkin akan menentukan nasib Prancis di babak gugur.

Kebuntuan yang Berlanjut Sejak Piala Dunia 2006

Terakhir kali Prancis membutuhkan kemenangan di pertandingan ketiga babak penyisihan grup adalah pada Piala Dunia 2006 di bawah kepemimpinan Raymond Domenech, ketika mereka mengalahkan Togo dengan selisih dua gol untuk memastikan lolos ke babak gugur.

Sejak saat itu, timnas Prancis belum pernah meraih kemenangan dalam pertandingan ketiga fase grup, baik di Piala Dunia maupun Piala Eropa.

Pada Piala Dunia 2010, timnas Prancis kalah 1-2 dari Afrika Selatan, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ekuador di Piala Dunia 2014, dan mengulangi hasil yang sama saat menghadapi Swiss di Euro 2016.

Di Piala Dunia 2018, mereka hanya bermain imbang tanpa gol melawan Denmark setelah sebelumnya memastikan posisi teratas, sebelum bermain imbang 2-2 melawan Portugal di Euro 2020, lalu kalah 0-1 dari Tunisia di Piala Dunia 2022 meskipun tetap mempertahankan posisi pertama.

Sedangkan di Euro 2024, mereka terjebak dalam hasil imbang melawan Polandia, hasil yang membuat mereka menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua untuk pertama kalinya selama era Deschamps.

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Posisi teratas belum tentu menjadi jaminan

Meskipun Prancis berupaya mengakhiri babak grup di posisi teratas, jalan yang menanti pemuncak grup tampaknya sama sekali tidak mudah.

Di babak 32 besar, timnas Prancis mungkin akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik, yang kemungkinan besar adalah Swedia, namun tantangan terbesar mungkin akan muncul di babak 16 besar, di mana ada kemungkinan mereka akan berhadapan dengan Jerman jika timnas Jerman berhasil memastikan lolos ke babak tersebut.

Selain itu, babak-babak selanjutnya mungkin akan menyajikan pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Belanda, Maroko, dan Swiss, sementara pertarungan puncak yang dinantikan melawan Spanyol bisa terulang di semifinal, sebagai ulangan potensial dari pertandingan Euro 2024 yang berakhir dengan tersingkirnya Prancis di tangan “La Roja”.

Namun di sisi lain, finis di posisi kedua Grup 9 berarti akan menghadapi runner-up Grup 5, yang bisa jadi Pantai Gading, Ekuador, atau Curaçao, setelah Jerman memastikan posisi teratas.

Perubahan yang Diperkirakan dalam Susunan Pemain

Meskipun pertandingan ini penting, staf pelatih Prancis tidak menutup kemungkinan untuk melakukan beberapa penyesuaian pada susunan pemain inti, terutama karena tiket lolos ke babak gugur sudah dipastikan, sementara jeda antar pertandingan semakin singkat.

Sejumlah pemain mungkin akan mendapat kesempatan untuk tampil sejak awal, di antaranya Rayan Sharqi dan Désiré Doué, sementara Marcus Thuram juga berpeluang kembali ke susunan pemain inti, seiring upaya Prancis untuk meraih kemenangan dan mengakhiri kutukan yang telah berlangsung selama hampir dua dekade.