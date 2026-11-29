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Performa sejumlah pemain pelapis Barcelona memunculkan tanda tanya mengenai kemampuan mereka memberikan kontribusi yang dibutuhkan. Eksperimen pelatih Hansi Flick saat menghadapi Sabah di Baku memperlihatkan sejumlah kekurangan, meski tim meraih kemenangan besar dalam laga yang melibatkan sejumlah pemain cadangan.

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Menurut harian Spanyol AS, Flick menyadari bahwa jadwal yang padat, dengan 9 pertandingan dalam 28 hari, mengharuskannya memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengistirahatkan para pemain inti. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Lamine Yamal di Barcelona, sementara Pau Cubarsi dan Eric Garcia hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan sepanjang laga.

Sejumlah pemain inti lainnya, seperti Raphinha dan Joao Cancelo, juga hanya bermain dalam waktu singkat. Laga ini pun menjadi kesempatan yang tepat untuk menguji kualitas para pemain pelapis Barcelona, yang tampil naik turun pada babak pertama. Meski penampilan mereka relatif membaik pada babak kedua, masih tersisa sejumlah tanda tanya mengenai apa yang dapat mereka berikan di masa mendatang.

Setelah awal yang memukau dengan gol indah ke gawang Levante, disusul penampilan menonjol pada malam yang mendebarkan melawan Racing, performa Karim Adeyemi menurun belakangan ini.

Pemain asal Jerman itu dimainkan di sisi kanan untuk menggantikan Lamine Yamal yang absen, tetapi ia sangat kesulitan menguasai bola pada babak pertama dan pergerakannya kurang akurat. Ia juga menyia-nyiakan peluang mencetak gol lewat tembakan kaki kanan.

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Meski demikian, Adeyemi terlibat dalam serangan yang menghasilkan gol pertama setelah mendapat hadiah dari kiper lawan, lalu mencetak gol ketiga dan melepaskan tembakan yang membentur mistar.

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Sang pemain memiliki gaya bermain yang tidak konvensional. Ia mampu menyuguhkan sentuhan teknik luar biasa pada satu momen, sebelum melakukan kesalahan yang tidak perlu dan kehilangan bola di area pertahanan timnya sendiri.

Di sisi lain, Gabriel Jesus tampil sangat mengecewakan pada babak pertama dan mengakui sendiri bahwa ia tidak bermain dalam performa terbaiknya. Namun, ia menebusnya dengan pergerakan apik di kotak penalti dalam serangan yang berujung gol kedua Anthony Gordon, sebelum menambah gol keempat.

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Menariknya, angka dan statistik tidak memberikan alasan apa pun untuk mengkritik penampilan kedua pemain tersebut, tetapi kesan teknisnya sama sekali berbeda. Pemain asal Jerman itu melakukan banyak kesalahan dalam waktu yang lama, sementara penyerang asal Brasil tersebut tidak berada dalam kondisi fisik terbaiknya.

Hal itu memunculkan pertanyaan mengenai apa yang dapat diberikan kedua pemain dalam laga-laga besar, jika mereka saja kesulitan ketika para pemain inti tidak bermain.

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Adapun Gavi menghadirkan situasi yang sama sekali berbeda. Ia membuktikan dirinya sangat dapat diandalkan dengan bermain 86 menit di Baku, dalam penampilan pertamanya sebagai starter dalam satu setengah bulan, tepatnya sejak laga melawan Getafe.

Gelandang asal Spanyol itu memang tidak tampil luar biasa, tetapi ia bermain baik dan menjalankan tugasnya dengan benar, meski menghadapi situasi sulit dalam urutan pilihan di lini tengah.

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Saat ini, Gavi berada di belakang sejumlah pemain dalam perhitungan Flick, yakni Rodri, Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan Dani Olmo. Namun, ia menghadapi situasi sulit itu dengan penuh keteguhan dan profesionalisme.

"Saya menganggap diri saya pemain tim kelas atas, dan pelatihlah yang mengambil keputusan," ujar Gavi dengan rendah hati di zona campuran Stadion Olimpiade Baku.

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Terlepas dari sejumlah masalah fisik yang dialaminya pada awal musim, catatan bermainnya yang hanya 314 menit tampak sangat terbatas. Meski begitu, ketahanan dan caranya menyikapi situasi saat ini patut diapresiasi.

Terakhir, nama Alejandro Balde juga mencuat. Meski kualitas Sabah tergolong biasa, ia membuktikan diri sebagai pemain yang masih bisa kembali ke performa terbaiknya, terlebih ia baru berusia 23 tahun dan tidak ada bek lain di skuad Barcelona yang memiliki karakteristik lebih spesifik untuk posisinya.

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Di Azerbaijan, Balde menunjukkan bahwa ia siap bermain kapan pun Flick membutuhkannya, meski saat ini ia tidak termasuk pilihan utama pelatih asal Jerman tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dirinya masih mampu memberikan kontribusi bagi tim.