Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) telah memberitahu Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tentang keharusan untuk merilis dokumen-dokumen utama dan menjawab semua pertanyaan terkait tata kelola serta proses pengambilan keputusannya sebelum tenggat waktu pada 2 November mendatang.

Dalam pertemuan Dewan FIFA pada Kamis lalu, Presiden Gianni Infantino meminta maaf atas rencananya menjual klub-klub yang berpartisipasi di Piala Dunia— namun ia gagal memberikan penjelasan lengkap mengenai bagaimana usulan itu disusun.

Dalam surat yang telah dilihat oleh "BBC Sport", Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Eropa Theodore Theodoridis mengatakan bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut gagal menangani "sejumlah pertanyaan mendasar".

Pernyataan itu berbunyi: "Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, dan informasi serta dokumen yang diminta belum diberikan".

Surat tersebut mencakup delapan halaman pertanyaan yang meliputi sejumlah isu, mulai dari investasi swasta dalam proyek FIFA Forward Enterprise (FFE), hingga Penghargaan Perdamaian FIFA serta larangan kontroversial yang dijatuhkan terhadap penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun di Piala Dunia.

Pernyataan itu melanjutkan: "Penarikan diri Federasi Sepak Bola Internasional, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman tentang 'kemungkinan reformasi tata kelola' tidak menjawab bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil atau mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya".

Lanjutnya: "Setiap penolakan untuk mengungkapkan informasi atau dokumen harus dibenarkan secara individual, disertai penjelasan yang jelas mengenai alasan-alasan spesifik yang mendasarinya".

Ia menegaskan: "Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban sekarang. Hal itu tidak dapat ditunda hingga pertemuan Dewan FIFA berikutnya — sebagaimana reformasi tata kelola di masa depan juga tidak dapat menggantikan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil dan pertanggungjawaban atasnya."

Asosiasi Sepak Bola Eropa tidak merinci langkah-langkah yang akan diambilnya seandainya Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak mematuhi tenggat waktu tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan itu pertama kali diajukan kepada Infantino di Dewan FIFA pekan lalu.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris Debbie Hewitt — Wakil Presiden FIFA — setelah itu menyatakan: "Jika ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia tidak layak menjadi presiden FIFA".



