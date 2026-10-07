Kekhawatiran menyelimuti para petinggi sepak bola Inggris terkait kemungkinan Manchester City tampil pada edisi mendatang Liga Champions, bahkan jika klub itu dijatuhi sanksi degradasi dari Liga Primer Inggris.

Manchester City menghadapi sanksi berat jika bandingnya gagal melawan keputusan komisi independen yang menyatakan klub itu bersalah atas semua pelanggaran terkait aturan keuangan Liga Primer Inggris sepanjang sembilan musim, selain dinyatakan bersalah atas mayoritas tuduhan terkait tidak kooperatif dengan penyelidikan yang dilakukan Liga Primer Inggris.

Komisi tersebut menemukan Manchester City bersalah atas semua tuduhan terkait penggelembungan pendapatan sponsor sekitar 830 juta pound sterling melalui kontrak fiktif, selain menyembunyikan pengeluaran lain senilai tambahan sekitar 90 juta pound sterling.

Komisi menilai Manchester City tidak akan memenuhi aturan profitabilitas dan keberlanjutan yang disyaratkan antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, seandainya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Klub itu terus membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Sanksi yang bisa berujung degradasi

Jika banding ditolak, Manchester City akan menghadapi sejumlah sanksi berat, di antaranya pengurangan poin, pengenaan denda, hingga kemungkinan pengeluaran dari Liga Primer Inggris.

Namun menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", para petinggi sepak bola Inggris merasa khawatir dengan kemungkinan Manchester City tetap bisa tampil di Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya pada musim mendatang, jika klub itu lolos berdasarkan hasil olahraganya.

Bagaimana City bisa tampil di Eropa meski terdegradasi?

Manchester City saat ini tampil di Liga Champions, dan jika klub itu meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, mereka secara otomatis akan memastikan lolos ke edisi mendatang turnamen tersebut.

Bahkan jika tim itu gagal memenangi gelar, mereka tetap bisa memesan tempat di salah satu turnamen Eropa berdasarkan posisinya di Liga Primer Inggris, baik di Liga Champions, Liga Europa, maupun Liga Konferensi Eropa, sesuai posisinya di klasemen dan tiket yang meloloskan ke kompetisi antarbenua.

Masalahnya terletak pada tidak adanya mekanisme otomatis yang memungkinkan Manchester City disingkirkan dari kompetisi Eropa yang mereka lolosi secara olahraga.

Menurut laporan tersebut, lisensi dari Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" diberikan berdasarkan kondisi keuangan terkini klub, sehingga dasar hukum untuk menolak memberikan lisensi Eropa kepada Manchester City belum jelas saat ini.

Apakah "UEFA" akan turun tangan?

Meski demikian, para petinggi sepak bola Inggris dan Eropa menyadari besarnya dampak negatif yang mungkin terjadi jika Manchester City dikenai sanksi berat di dalam Inggris, lalu tetap tampil di Liga Champions secara normal.

Penyelidikan Liga Primer Inggris sebelumnya juga menyimpulkan Manchester City bersalah atas lima pelanggaran terkait aturan UEFA mengenai profitabilitas dan keberlanjutan.

Berdasarkan hal itu, "UEFA" bisa saja memutuskan untuk membuka penyelidikan independen sesuai regulasi disiplinernya, dengan tujuan mengkaji kemungkinan menemukan jalur hukum yang mencegah Manchester City tampil di kompetisi Eropa, jika kelayakannya untuk itu terbukti sesuai sanksi yang dijatuhkan kepadanya.