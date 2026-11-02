Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan susunan perangkat pertandingan yang akan memimpin duel panas yang dinanti-nantikan antara Fenerbahce dan Liverpool, dalam matchday keempat Liga Champions Eropa, yang akan digelar Rabu mendatang di tanah Turki.

Dan menurut pernyataan resmi yang dirilis UEFA, tugas memimpin laga krusial tersebut diserahkan kepada wasit internasional Prancis ternama, Clement Turpin. Turpin akan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Nicolas Danos dan Benjamin Pages, sebagai asisten wasit, sementara Jeremy Stinat akan menjadi wasit keempat.

Penunjukan Turpin membawa kenangan buruk bagi para suporter Liverpool, sebab The Reds memiliki rekam jejak negatif dengan wasit Prancis itu pada momen-momen terpenting mereka di Eropa. Turpin adalah wasit keempat pada final Liga Champions Eropa terkenal musim 2017-2018, yang kalah dari Liverpool menghadapi Real Madrid dengan skor 3-1 di Kiev.

Turpin juga kembali menjadi wasit lapangan pada final turnamen yang sama musim 2021-2022 antara Liverpool dan Real Madrid di Paris, yang juga berakhir dengan kekalahan Inggris tanpa balas dengan skor 1-0.

Pertandingan berikutnya FB Champions League 12.45 LIV

Rekam jejak tim-tim Turki bersama Turpin

Di sisi lain, Turpin memiliki rekam jejak yang seimbang dengan tim-tim Turki, di mana ia telah memimpin 5 pertandingan mereka sebelumnya:

30 September 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool

24 Oktober 2024: Fenerbahce 1-1 Manchester United

16 Agustus 2017: Basaksehir 1-2 Sevilla

10 Maret 2016: Fenerbahce 1-0 Sporting Braga

12 Desember 2013: Lazio 0-0 Trabzonspor

Laga Rabu ini sangat menentukan bagi kedua tim dalam perebutan tiket lolos, di mana Fenerbahce berupaya memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter, sementara Liverpool mencari cara untuk mematahkan kutukan Turpin dan meraih kemenangan yang dapat mengembalikan keseimbangan mereka di level kontinental.