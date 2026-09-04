UEFA telah menjatuhkan sanksi kepada pemain Fenerbahce Mason Greenwood dan Mattéo Guendouzi. Pemicunya adalah perilaku mereka setelah kemenangan di play-off Liga Champions bulan lalu melawan Olympique Lyon. Greenwood menerima larangan bermain satu pertandingan yang bersifat bersyarat, sementara Guendouzi dijatuhi larangan bermain empat pertandingan, dengan dua di antaranya bersifat bersyarat. Selain itu, duo tersebut, sama seperti kedua klub, juga harus membayar denda.

Guendouzi memiliki masa lalu bersama Olympique Marseille, klub yang sampai sekarang masih ia dukung sepenuh hati. Sebelum, selama, dan setelah pertandingan, Guendouzi dan penonton Lyon saling memprovokasi satu sama lain.

Setelah Fenerbahce lolos ke fase liga di stadion Lyon, Guendouzi melanjutkan provokasinya dengan, antara lain, meneriakkan "Allez L'OM!", sebuah bentuk dukungan kepada Marseille. Seorang suporter Lyon melompat turun dan ingin menyerang pemain Prancis itu, tetapi langsung dicegah dan dipukul di dekat pintu masuk lorong stadion.

Pelatih kiper Lyon Antonio Ferreira juga terlibat dan mendapat skorsing lima pertandingan, dua di antaranya bersifat bersyarat. Menurut UEFA, telah terjadi 'penganiayaan serius'.

Guendouzi dihukum karena 'menghina pihak lain yang hadir dalam pertandingan, memprovokasi penonton, dan melanggar aturan dasar perilaku yang pantas'. Gelandang itu juga harus membayar denda 50.000 euro, jumlah yang sama yang juga harus dibayarkan oleh kedua klub.

Greenwood hanya dihukum karena 'melanggar aturan dasar perilaku yang pantas' dan selain larangan bermain satu pertandingan yang bersifat bersyarat itu juga harus membayar denda 30.000 euro. Itu berarti pemain Inggris tersebut, yang seperti Guendouzi juga memiliki masa lalu di Marseille, pekan depan tetap tersedia di Liga Champions melawan AS Roma.

Besar kemungkinan Guendouzi juga akan membuat suaranya terdengar saat menghadapi Roma. Saat membela Lazio (2023 - 2026), ia hampir selalu berselisih dengan para pemain rival abadinya itu, terutama Paulo Dybala.

Setelah pertandingan melawan Lyon, Guendouzi mengeluhkan para suporter tim tuan rumah. "Kalau 60.000 orang menghina keluargamu, ibumu, dan anak-anakmu, bahkan sebelum pertandingan dimulai, dan tidak ada seorang pun dari perangkat pertandingan yang meminta kerumunan untuk diam..."

"Saya tahu bahwa di Prancis, ketika hal seperti itu terjadi, akan ada momen ketika mereka berbicara kepada para suporter agar berhenti dan mungkin menghentikan pertandingan." Itu tidak terjadi, tetapi pada akhirnya Guendouzi tetap menjadi pihak yang tersenyum terakhir malam itu. Selain melawan Roma, ia juga akan absen dalam laga tandang melawan Aston Villa pada 14 Oktober.



