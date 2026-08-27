Di malam ketika semua orang menantikan undian maut di Liga Champions, Aleksander Ceferin, Presiden Asosiasi Sepakbola Eropa, memutuskan untuk mencuri perhatian dengan sebuah penghargaan yang belum pernah ada sebelumnya.

Penghargaan ini tidak diberikan kepada mereka yang mencetak gol terbanyak atau menggiring bola paling baik, melainkan kepada mereka yang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kejutannya, orang pertama yang meraihnya bukanlah bintang serangan, melainkan seorang bek asal Brasil yang membuat lawan-lawannya menangis bersamanya sebelum para pendukungnya.

Ceferin mengumumkan pembentukan penghargaan yang sepenuhnya baru bertajuk "Penghargaan Respek di Luar Lapangan", sebagai langkah yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang konsep kebintangan dalam sepakbola modern.

Pengumuman itu disampaikan di sela-sela acara undian fase liga kompetisi Liga Champions Eropa, di mana Ceferin menegaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk menghormati para pemain yang mewujudkan nilai-nilai sportivitas dan respek sejati di dalam maupun di luar lapangan hijau, jauh dari angka-angka dan pencapaian.

UEFA menjelaskan bahwa penghargaan baru ini hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap perilaku olahraga yang mulia, dalam sebuah pesan yang jelas bahwa sepakbola bukan sekadar gol dan gelar.

Marquinhos Mengukir Sejarah

Kapten Paris Saint-Germain asal Brasil, Marquinhos, menjadi orang pertama yang mengukir sejarah penghargaan ini, setelah terpilih sebagai peraih pertamanya sepanjang masa.

Penghargaan itu diterima atas namanya oleh Presiden klub Paris tersebut, Nasser Al-Khelaifi, selama acara berlangsung, dalam momen yang mendapat tepuk tangan para hadirin.

Marquinhos mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas penghormatan ini dalam pesan video yang ditayangkan selama acara, seraya berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas penghargaan ini. Saya rasa fair play sangat penting, baik dalam sepakbola maupun dalam kehidupan."

Bek asal Brasil itu menambahkan dengan pesan yang mencerminkan alasan pemilihannya: "Saya akan terus menunjukkan respek kepada rekan-rekan setim, para lawan, wasit, dan semua pihak yang terlibat dalam permainan ini. Saya sangat senang dan merasa bangga bisa meraih penghargaan ini."

Di sisi lain, Nasser Al-Khelaifi memuji kapten timnya, dengan menilai bahwa penghormatan ini mencerminkan apresiasi Asosiasi Sepakbola Eropa terhadap perilaku dan jiwa sportifnya yang luar biasa di dalam maupun di luar lapangan.

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Penobatan Marquinhos dengan penghargaan baru ini datang setelah momen kemanusiaannya yang mengharukan di final Liga Champions Eropa musim lalu, ketika ia berusaha menghibur para pemain Arsenal asal Inggris usai kekalahan mereka di final melawan timnya, Paris Saint-Germain, dalam sebuah pemandangan di mana jiwa sportivitas mengalahkan pahitnya kekalahan dan euforia kemenangan.