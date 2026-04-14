UEFA menempatkan pertandingan Atlético – Barça dalam ketegangan tinggi setelah kontroversi seputar kondisi lapangan dan wasit

UEFA mencermati pertandingan Atlético Madrid – FC Barcelona dengan saksama. Menyusul pertandingan leg pertama (0-2), Barça mengajukan protes terhadap keputusan wasit.

Pada hari Senin, UEFA mengeluarkan pernyataan terkait protes yang diajukan. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin UEFA menyatakan protes tersebut tidak dapat diterima, sehingga kasus ini tidak akan dilanjutkan.

Tim Catalan tersebut mengajukan keluhan terkait keputusan wasit István Kovács. Barça tidak diberikan tendangan penalti atas dugaan handball yang dilakukan Marc Pubill, yang menghentikan bola dengan tangannya saat tendangan gawang setelah kiper Juan Musso mengoper bola ke bek Spanyol tersebut.

Kedua raksasa Spanyol ini akan bertemu untuk keenam kalinya musim ini. UEFA ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan oleh karena itu menunjuk Clément Turpin. Wasit asal Prancis ini memimpin final Liga Champions 2022 antara Liverpool dan Real Madrid (0-1).

Selain itu, kepala wasit UEFA, Roberto Rosetti, juga akan hadir di Wanda Metropolitano. Kemungkinan kecil ia datang hanya untuk pertandingan Liga Champions ini, mengingat ada pertemuan dengan media Spanyol yang dijadwalkan pada akhir pekan ini.

Peter Sippel ditunjuk sebagai pengawas wasit dalam pertandingan tersebut. Langkah-langkah yang diambil ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini bagi UEFA.

Selain itu, Barça pada hari Selasa mengajukan keluhan informal mengenai kondisi lapangan: rumputnya dianggap terlalu panjang. Setelah diukur, ternyata tingginya empat milimeter di bawah batas maksimum yang diperbolehkan yaitu tiga puluh milimeter, sehingga klub tuan rumah dinyatakan benar.