UEFA mendapat pukulan telak: negara pertama secara terbuka memihak rencana Piala Dunia gila dari bos FIFA Gianni Infantino

Gagasan UEFA untuk menyiapkan rencana melawan FIFA masih belum mendapat dukungan bulat, demikian menurut laporan dari Sky. Pasalnya, negara pertama dari Eropa sudah menyetujui rencana Piala Dunia yang sangat kontroversial dari presiden Gianni Infantino.

Menurut rencana tersebut, FIFA ingin menempatkan hak komersial Piala Dunia ke dalam sebuah perusahaan baru, FIFA Forward Enterprise. Investor eksternal kemudian dapat mengambil saham di perusahaan itu. Badan sepakbola dunia itu menjanjikan 211 federasi anggotanya pembayaran sebesar 40 juta dolar jika mereka menyetujui proposal tersebut sebelum 19 September.

David Trunda, ketua federasi sepakbola Republik Ceko, terutama melihat banyak keuntungan. “Saya melihat keuntungan pragmatis bagi sepakbola Republik Ceko dari kerja sama yang erat dengan Gianni Infantino dan timnya,” ujarnya kepada Sky. “Tentu saja kami membutuhkan lebih banyak detail, tetapi secara pribadi saya melihat dampak positif dari niat FIFA.”

Menurut Trunda, dana tambahan itu dapat digunakan untuk pengembangan sepakbola amatir dan infrastruktur sepakbola di Republik Ceko. Pengurus federasi Ceko akan membahas proposal tersebut secara resmi pada 11 Agustus, tetapi sang ketua tampaknya sudah jelas menentukan posisinya sekarang.

Dukungan dari Republik Ceko sangat bertolak belakang dengan kritik keras dari UEFA dan berbagai federasi nasional. UEFA sebelumnya menyatakan bahwa rencana itu ‘melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilampaui’. KNVB juga bereaksi sangat kritis dan menyampaikan kekhawatirannya atas rencana FIFA itu.

Menurut The Times, di dalam dunia sepakbola hal ini bahkan disebut sebagai ‘suap murni’, karena federasi hanya akan berhak atas pembayaran penuh jika mereka menyetujui sebelum tenggat waktu. UEFA dan juga konfederasi sepakbola Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, bahkan disebut tengah mempertimbangkan boikot terhadap Piala Dunia-Piala Dunia mendatang jika rencana itu diteruskan.

Dukungan dari Republik Ceko bisa menjadi pukulan telak bagi UEFA, yang justru berharap bisa menyatukan federasi-federasi Eropa. Jika lebih banyak negara memilih berpihak kepada Infantino, maka front bersama melawan rencana kontroversial itu terancam sudah retak pada tahap awal.