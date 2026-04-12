UEFA membuat Barcelona cemas setelah mengumumkan wasit yang akan memimpin laga mereka melawan Atlético pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Barcelona kalah 0-2 pada leg pertama di Stadion Camp Nou, sementara leg kedua akan digelar di Stadion Metropolitano pada Selasa mendatang.

Menurut situs resmi UEFA, wasit asal Prancis, Clément Turpin, akan memimpin pertandingan Barcelona melawan Atlético mendatang.

Wasit asal Prancis ini sebelumnya telah memimpin 5 pertandingan Barcelona di kompetisi Eropa, di mana Barça meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, serta dua kekalahan.

Namun, yang membuat para penggemar Barça cemas adalah Barcelona selalu tersingkir dari kompetisi Eropa setiap kali Turpin memimpin pertandingan tim Catalan di babak gugur.

Awalnya terjadi pada laga legendaris melawan Roma pada 2018, ketika Barcelona kalah 0-3 di Stadion Olimpico dan tersingkir dari Liga Champions pada babak perempat final.

Nasib buruk Barcelona bersama Turpin berlanjut saat ia memimpin kekalahan tim Catalan dari Manchester United dengan skor 2-1, yang membuat Barcelona tersingkir dari babak play-off kualifikasi perempat final Liga Europa.

Ketidakberuntungan Barcelona terhadap wasit asal Prancis itu semakin lengkap setelah ia memimpin pertandingan tim tersebut melawan Inter Milan pada leg pertama semifinal Liga Champions musim 2024-2025.

Pertandingan tersebut berakhir imbang 3-3, sebelum Barcelona kalah 4-3 di leg kedua dan tersingkir dari Liga Champions pada musim tersebut.



Baca juga: Bintang Barcelona memutuskan hengkang.. Liga Saudi menanti