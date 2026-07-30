UEFA pada Kamis menggelar rapat darurat dengan seluruh 55 anggotanya menyusul rencana Piala Dunia yang ganjil dari presiden FIFA Gianni Infantino, demikian dilaporkan jurnalis Martyn Ziegler dari The Times. Dari sana, asosiasi-asosiasi sepak bola mencapai satu kesimpulan bulat. UEFA kini juga telah merilis pernyataan resmi.

Infantino saat ini telah membuat dunia sepak bola geger. Menurut rencana terbarunya, FIFA ingin menempatkan hak komersial Piala Dunia di bawah sebuah perusahaan baru, FIFA Forward Enterprise. Investor eksternal kemudian dapat mengambil kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Badan sepak bola dunia itu menjanjikan pembayaran sebesar 40 juta dolar kepada 211 asosiasi anggotanya jika mereka menyetujui usulan itu sebelum 19 September.

The Times sebelumnya sudah melaporkan bahwa di dunia sepak bola hal itu disebut sebagai ‘suap murni’, sementara organisasi seperti UEFA dan KNVB juga bereaksi dengan marah. Federasi sepak bola Eropa itu mengemukakan ide untuk memboikot Piala Dunia, dan pada Kamis menggelar rapat darurat untuk itu.

Dari sana terungkap bahwa seluruh 55 negara anggota UEFA mendukung boikot Piala Dunia. Republik Ceko, yang sebelumnya tampak mendukung rencana Infantino, kini juga berbalik. “UEFA dan asosiasi-asosiasi nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi FIFA,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

“UEFA dan 55 anggotanya berdiri sebagai satu kesatuan. Kami dengan suara bulat dan tanpa ambiguitas menolak usulan FIFA untuk mengalihkan kepentingan kepemilikan dalam Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya kepada investor swasta. Piala Dunia tidak bisa diperlakukan sebagai produk investasi.”

“Itu adalah salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Itu dibangun selama beberapa generasi oleh para pemain, tim nasional, dan suporter di setiap benua. Tidak ada bagian darinya yang boleh dialihkan kepada investor swasta. Piala Dunia tidak untuk dijual,” demikian pernyataan tegas tersebut.

“Sangat tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertahankan bahwa sebuah usulan sebesar ini bagi sepak bola dirancang secara rahasia dan dibawa hingga ke ambang persetujuan tanpa konsultasi yang berarti dengan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab menjaga olahraga ini. Ini bukan hanya kegagalan kepemimpinan yang mendalam, tetapi juga pengkhianatan terhadap kewajiban FIFA sebagai penjaga sepak bola dunia.”

Asosiasi-asosiasi nasional di seluruh dunia kini dihadapkan pada sebuah ultimatum: menerima pengambilalihan yang tidak dapat dibatalkan atas kompetisi-kompetisi sepak bola terbesar atau menanggung konsekuensinya. Ini bukan ‘keputusan demokratis’, melainkan pemerintahan melalui intimidasi – sebuah bentuk pemaksaan yang tidak layak bagi organisasi yang bertanggung jawab atas sepak bola global.”