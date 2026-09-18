UEFA dan CONCACAF meningkatkan tekanan terhadap Infantino: tuntutan pembagian 2,11 miliar dolar

Ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar sepak bola dan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" semakin meningkat; di mana Konfederasi Sepak Bola Eropa "UEFA" dan mitranya di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" mengirimkan surat resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, yang di dalamnya keduanya menuntut agar setidaknya 10 juta dolar dari cadangan tunai FIFA didistribusikan kepada masing-masing dari 211 federasi anggota.

Langkah ini muncul sebagai babak terbaru dalam perang pernyataan dan bentrokan yang berkobar antara badan-badan pengelola, serta sebagai respons langsung terhadap usulan proyek investasi swasta "Proyek FIFA untuk Institusi" yang belum lama ini diajukan Infantino sebelum akhirnya terpaksa dibatalkan; di mana proyek itu bertujuan mendirikan perusahaan baru yang akan menangani pengelolaan hak komersial dan hak tiket untuk seluruh turnamen, termasuk Piala Dunia, dengan menjual 21% sahamnya kepada sebuah perusahaan investasi. Rencana inilah yang digagalkan hanya setelah empat hari akibat penolakan luas dari federasi-federasi nasional.

Jaringan "BBC Sport" memperoleh salinan surat bersama yang ditandatangani oleh Aleksander Ceferin, Presiden UEFA, dan Victor Montagliani, Presiden CONCACAF; di mana surat itu menjelaskan bahwa FIFA sedang menuju penutupan siklus keuangan (2023-2026) dengan cadangan mencapai sekitar 6 miliar dolar, sebuah jumlah yang jauh melampaui kebutuhan yang diperlukan hingga akhir Piala Dunia 2030.

Kedua konfederasi menuntut FIFA untuk menyediakan setidaknya 10 juta dolar bagi setiap federasi nasional selama siklus keuangan (2027-2030) untuk dialokasikan secara eksklusif ke arah investasi dalam infrastruktur dan pengembangan olahraga sepak bola, seraya menegaskan bahwa "pelepasan cadangan secara luar biasa" ini akan menghabiskan biaya FIFA secara keseluruhan sekitar 2,11 miliar dolar, dan akan bersifat tambahan di samping pendanaan siklus yang biasa.

Langkah ganda ini bersamaan waktunya, satu hari setelah surat bernada keras yang dikirimkan Debbie Hewitt, Presiden Federasi Sepak Bola Inggris dan Wakil Presiden FIFA, kepada Infantino dan Sekretaris Jenderal Mattias Grafström, yang di dalamnya ia menuntut pengungkapan seluruh dokumen terkait proyek investasi yang dibatalkan, ditambah pemberian penjelasan tertulis kepada dewan FIFA mengenai pembatalan skorsing penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun selama turnamen Piala Dunia, sebelum pertemuan dewan yang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang.

Perlu dicatat bahwa Gianni Infantino tengah bersiap mencalonkan diri untuk periode keempat pada Maret mendatang, sementara tenggat waktu yang tersedia bagi para pesaingnya dan mereka yang berambisi menduduki kursi kepresidenan untuk mengajukan kandidat alternatif berakhir pada 18 November mendatang.

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