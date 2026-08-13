Laporan media pada Kamis hari ini mengungkap adanya manuver kuat dari pihak Uni Sepakbola Eropa (UEFA) untuk melakukan perubahan pada kepemimpinan dan tata kelola Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), di tengah meningkatnya perselisihan dengan presidennya, Gianni Infantino.

Jaringan "talkSPORT" menyebutkan bahwa para pejabat tinggi sepakbola Eropa menggelar pertemuan di Salzburg, Austria, sebelum laga Piala Super Eropa kemarin Rabu (Paris Saint-Germain menang atas Aston Villa 2-1).

Pertemuan itu berlangsung dengan partisipasi Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, dan Presiden Asosiasi Klub Sepakbola Eropa, Nasser Al-Khelaifi, di samping Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika, Patrice Motsepe, guna membahas krisis FIFA dan masa depan kepemimpinannya.

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Menurut laporan tersebut, Ceferin menegaskan selama pembicaraan yang digambarkan positif dan konstruktif itu perihal perlunya perubahan kepemimpinan dan tata kelola di FIFA, dengan UEFA bersikeras meminta pertanggungjawaban Infantino atas kegagalan proyek FIFA Forward Enterprise, serta tidak menerima pilihan apa pun yang kurang dari pengunduran dirinya atau penarikan pencalonannya pada pemilihan Maret mendatang.

Jaringan "talkSPORT" mengisyaratkan bahwa Ceferin siap memimpin manuver untuk mencabut kepercayaan dari Infantino, sebuah langkah yang membutuhkan dukungan 43 asosiasi anggota untuk mengaktifkan pemungutan suara darurat, sebagai pilihan yang lebih praktis dibandingkan memboikot kompetisi-kompetisi FIFA.

UEFA juga tengah mengkaji kemungkinan mendukung kandidat untuk menantang Infantino, yang paling menonjol adalah Presiden CONCACAF asal Kanada, Victor Montagliani, dan Presiden Konfederasi Sepakbola Asia asal Bahrain, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, sementara Nasser Al-Khelaifi asal Qatar dianggap sebagai pilihan yang mungkin, tetapi ia menegaskan bahwa ia bahagia dengan jabatannya saat ini sebagai presiden Paris Saint-Germain.

Hingga kini, UEFA belum mendukung kandidat mana pun secara resmi ataupun kolektif.

Asosiasi Klub Sepakbola Eropa "EFC", yang mewakili lebih dari 850 klub, dianggap sebagai sekutu utama UEFA dalam manuver saat ini, dengan adanya tuntutan agar klub-klub diberi peran lebih besar dalam pengelolaan sepakbola dunia.

Sikap Motsepe

Kehadiran Patrice Motsepe di Piala Super Eropa cukup mencolok, karena sumber-sumber mengungkap bahwa kunjungannya bukan hanya untuk mendukung wasit Afrika asal Somalia, Omar Artan, tetapi juga mencakup pembahasan masa depan Infantino.

Motsepe mengatakan kepada jaringan "Sky" bahwa penentuan nasib presiden FIFA harus diserahkan kepada pemilihan, tanpa mengumumkan dukungannya untuk Infantino secara langsung: "Jika kalian ingin menyingkirkannya, pergilah ke pemilihan. Biarkan 211 asosiasi anggota yang memutuskan."

Batas akhir pencalonan menantang Infantino, yang ditetapkan pada 18 November mendatang, saat ini masih kurang penting dibandingkan kemungkinan diaktifkannya pemungutan suara mosi tidak percaya sebelum itu, sementara Ceferin berharap Infantino mengundurkan diri secara sukarela.

Tuntutan UEFA, menurut laporan tersebut, tidak sebatas kepergian Infantino, tetapi meluas hingga restrukturisasi jabatan presiden FIFA itu sendiri, melalui pengkajian gagasan adanya presiden bergilir untuk mengurangi kewenangan jabatan tersebut, atau penghapusan gelar presiden dan menggantinya dengan ketua dewan direksi, di samping penunjukan beberapa wakil presiden untuk memperkuat pengawasan dan keseimbangan.

UEFA juga ingin memisahkan sayap komersial, operasional, dan regulasi FIFA, berlawanan dengan arah Infantino yang hendak menggabungkannya di bawah sebuah anak perusahaan yang semi-diswastakan.