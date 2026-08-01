UEFA bergerak lebih jauh dan ingin mencopot Infantino: federasi ajukan mosi tidak percaya

UEFA dalam sebuah pernyataan kembali melontarkan kecaman keras kepada Gianni Infantino. Badan sepak bola Eropa itu telah ‘kehilangan seluruh kepercayaan’ kepada pria Swiss tersebut. UEFA menuduh presiden FIFA itu ‘mengingkari janji’ dan menurut The Times akan mengajukan mosi tidak percaya.

Minggu lalu, Infantino mengumumkan bahwa FIFA ingin menempatkan hak komersial Piala Dunia ke dalam sebuah perusahaan baru, FIFA Forward Enterprise. Investor eksternal kemudian dapat mengambil kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Badan sepak bola dunia itu menjanjikan pembayaran sebesar empat puluh juta dolar kepada 211 asosiasi anggotanya jika mereka menyetujui proposal tersebut sebelum 19 September. Hal itu memicu reaksi marah, antara lain dari UEFA dan KNVB. Infantino kemudian menarik kembali rencana tersebut.

Namun, itu belum cukup bagi UEFA, yang pada Sabtu mengeluarkan pernyataan keras. "UEFA menyambut keputusan FIFA untuk menarik rencana menjual sebagian kompetisinya, termasuk Piala Dunia, kepada perusahaan swasta."

"Proposal itu ditolak secara bulat oleh asosiasi-asosiasi nasional anggota UEFA dan oleh banyak federasi serta konfederasi lain dari berbagai ukuran di seluruh dunia, yang berkomitmen pada perlindungan sepak bola", lanjut badan itu.

"Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini dengan rencana-rencana rahasia yang dipaksakan dalam tempo cepat, dirancang oleh orang-orang anonim dan dengan manfaat bagi olahraga ini yang diragukan. Kita harus mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka."

"Sudah semestinya dalam beberapa hari dan pekan ke depan UEFA bersama asosiasi-asosiasinya dan dalam kerja sama erat dengan konfederasi-konfederasi lain akan merefleksikan bagaimana ini bisa terjadi dan menyusun sebuah rencana untuk memastikan hal seperti ini tidak dapat terjadi lagi. Evaluasi itu harus menyeluruh dan mendasar. Tidak ada satu pun opsi yang boleh dikesampingkan. Kepemimpinan FIFA saat ini bukan hanya telah kehilangan kepercayaan UEFA, tetapi juga kepercayaan banyak anggota lain dari keluarga sepak bola", lanjut UEFA.

"Ketika Gianni Infantino pada 2016 meminta kepercayaan dan suara dari asosiasi-asosiasi anggota FIFA untuk memilihnya sebagai presiden mereka, ia mengatakan akan bersikap transparan dan bahwa uang milik asosiasi-asosiasi nasional serta uang milik FIFA harus digunakan untuk pengembangan sepak bola dan bukan untuk hal lain."

"Ia tidak menepati kedua janji itu. Kesepakatan memalukan di balik layar yang ia rancang dan coba paksakan itu sama sekali tidak transparan", demikian reaksi keras UEFA terhadap rencana kontroversial tersebut.

"UEFA akan segera bekerja dengan mitra dan pemangku kepentingan di seluruh dunia dan di seluruh cabang olahraga untuk mengusulkan cara baru mendistribusikan sumber daya melalui program FIFA Forward yang sudah ada."

"Penarikan rencananya adalah kemenangan bagi seluruh olahraga ini. Namun itu tidak boleh menjadi akhir dari cerita. Proposal itu sudah dibatalkan. Tugas untuk memulihkan kepercayaan kepada FIFA baru saja dimulai." Menurut The Times, UEFA akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Infantino.