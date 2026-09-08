Ayase Ueda untuk pertama kalinya mencetak gol bagi Lille OSC di Liga Champions. Namun, itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan dari Real Betis (2-3), juga karena kartu merah yang sangat bodoh untuk Ethan Mbappé. Erling Haaland kembali menjadi sosok yang sangat berharga bagi Manchester City.

FC Porto - Manchester City 0-2

Manchester City tampak rapuh pada fase awal pertemuan di Porto. Tim tamu kemudian bermain lebih baik seiring jalannya babak pertama dan bernasib sial karena kiper Diogo Costa mampu menggagalkan peluang dari Haaland dan Phil Foden.

Porto tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran pada babak pertama, untuk pertama kalinya sejak musim 2003/04. William Gomes sempat mencoba, meski berada dalam posisi offside, tetapi tendangannya melenceng jauh. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor 0-0.

Manchester City tampil menyala selepas turun minum di Porto yang diguyur hujan, dengan Haaland yang tak lama setelah laga dimulai kembali menanduk bola masuk lewat pantulan tiang. Porto juga mendapat peluang: bola hasil sundulan terusan Alberto Costa nyaris tak bisa disambar masuk oleh Nehuén Pérez. Karena keunggulan yang tipis, kubu tim tamu sempat diliputi ketegangan, dengan Gianluigi Donnarumma yang tidak memberi kesan meyakinkan.

Sempat muncul kontroversi ketika lengan Marc Guéhi mengenai wajah pemain Porto, Gabri Veiga. Wasit Szymon Marciniak membiarkan aksi itu tanpa hukuman dan VAR Pol van Boekel juga tidak turun tangan.

Tim asuhan Enzo Maresca bertahan hingga fase akhir laga, sementara Haaland menggandakan keunggulan, dan memulai kampanye Eropa dengan tiga poin. Sebuah gladi bersih yang bagus untuk derbi melawan Manchester United akhir pekan mendatang.

Lille OSC - Real Betis 2-3

Ueda bergerak cepat pada menit ke-12 untuk menanduk bola dari jarak dekat menjadi 1-0. Itu adalah gol kedua mantan pemain Feyenoord tersebut untuk Lille, setelah sebelumnya juga sempat mencetak satu gol di Ligue 1. Real Betis bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-33: Marc Bartra menanduk bola masuk untuk tim tamu.

Ini adalah duel sundulan, karena Alexsandro beberapa menit kemudian menanduk bola dari sepak pojok ke sudut atas gawang. Real Betis menghapus ketertinggalan sesaat setelah jeda dalam waktu singkat. Tendangan bebas melengkung dari Isco ditanduk masuk ke pojok kanan oleh Bartra, sementara mantan pemain AZ, Troy Parrott, yang sebelum jeda gagal mencolok, tak lama kemudian menceploskan bola untuk 2-3.

Tugas Lille menjadi sulit ketika Ethan Mbappé dengan jelas menyikut lawan dan langsung mendapat kartu merah. Real Betis dengan tenang menuntaskan laga dalam situasi unggul jumlah pemain dan membawa pulang tiga poin ke Spanyol.