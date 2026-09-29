Setelah awal yang sempurna yang menempatkan UEA di puncak Grup B, pelatih asal Kroasia Zlatko Dalic menghadapi ujian baru menghadapi Qatar, dalam laga yang membawa perhitungan tersendiri, setelah kedua tim memastikan tempat mereka di babak semifinal sebelum jornada terakhir fase grup.

Zlatko Dalic, pelatih UEA, menekankan pentingnya laga melawan Qatar yang dijadwalkan digelar di Stadion Al-Inma di King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam jornada ketiga ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

UEA memuncaki grup dengan raihan 6 poin, unggul selisih gol atas Qatar, setelah mencetak 7 gol dan menjaga gawangnya tetap perawan selama dua jornada pertama, sementara timnas Qatar mencetak 3 gol tanpa kebobolan.

Dalic mengatakan dalam konferensi pers: "Timnas Qatar kuat, dan telah tampil di putaran final Piala Dunia 2026, karena itu laga kami melawan mereka akan menjadi tantangan tersendiri, tetapi kami akan berusaha meraih kemenangan dan memuncaki Grup B."

Pelatih timnas UEA itu menambahkan: "Kami tampil dengan performa tinggi melawan Yaman dan Bahrain, dan mencetak tujuh gol. Kami menjalani satu pertandingan setiap tiga hari, dan ini menyebabkan kelelahan bagi para pemain, tetapi kami akan mencoba mengatasinya."









Ia melanjutkan: "Saya menikmati bekerja di dalam sistem ini, dan senang dengan apa yang telah dicapai setelah hanya sepuluh hari bekerja. Saya tidak akan mendahului peristiwa di Grup A, dan saya akan mengikuti laga Arab Saudi melawan Irak. Semua timnas yang berpartisipasi kuat, dan pada akhirnya kami akan menghadapi di semifinal sebuah timnas yang pernah tampil di Piala Dunia terakhir."

Di sisi lain, Ali Saleh, pemain timnas UEA, menegaskan bahwa target setelah memastikan lolos adalah mempertahankan posisi puncak grup, sembari menekankan bahwa ambisi tim melampaui sekadar mencapai semifinal.

Ia mengatakan: "Setiap timnas berambisi meraih kemenangan, tetapi kami sebagai satu kelompok berusaha meraih nilai sempurna di grup kami. Target terbesar kami adalah merebut gelar turnamen, dan kami akan saling membantu satu sama lain dalam latihan dan pertandingan untuk mencapai target ini."