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Pelatih Udinese Paolo Zanetti berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Fiorentina pada pekan ke-13 Serie A: "Pertama-tama, saya harus berterima kasih kepada suporter yang memahami bahwa tim telah memberikan segalanya. Pada akhirnya, laga melawan Bologna berakhir imbang, tidak lebih dari itu, meski kami tampil baik. Namun, suporter menunjukkan bahwa mereka mendukung kami dan itu sangat penting. Saya selalu mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus menggerakkan suporter melalui penampilan kami".

Tim akan bermain tanpa Davis: "Menurut saya, Davis sangat penting bagi kami, begitu pula beberapa pemain lain. Namun, kami tidak boleh bergantung pada Davis. Kami harus bisa mengatasi absennya pemain karena mungkin akan ada pemain penting lain yang absen pada tahap berikutnya di liga. Pertandingan hari Minggu akan sangat sulit. Fiorentina sedang kesulitan dan, seperti kami, sangat membutuhkan hasil. Kami perlu menunjukkan kerendahan hati yang sama seperti Minggu lalu, sambil berusaha memberikan sesuatu yang lebih. Saya tahu sudah lama kami tidak menang di kandang dan kemenangan di sini pun kerap diraih dengan susah payah. Saya ingin segera mengubah keadaan ini".

Abankwah bermain melebar di sisi kanan, apakah itu opsi yang bisa kembali digunakan? "Abankwah adalah pemain yang sangat menarik. Ia punya kemampuan berlari dan bakat, tetapi yang terpenting, ia bekerja keras dan sangat tenang. Seperti biasa, ada tiga atau empat opsi yang harus kami pertimbangkan, dan yang akan bermain adalah mereka yang kondisinya paling baik. Abankwah adalah salah satu pemain yang memberi saya banyak pilihan. Kami sedang berupaya mengembalikan Zanoli, dan kondisi Vojvoda juga lebih baik".

Alaba sudah bisa menjadi opsi? Di posisi mana ia bisa dimainkan? "Dari segi teknik, Alaba bisa bermain di mana saja. Dari segi fisik, saya ulangi bahwa ia harus bermain saat kondisinya prima. Ia pernah bermain ketika kondisinya belum optimal dan kemudian harus menepi. Dengan kualitasnya, Alaba juga bisa bermain sebagai gelandang serang, tetapi saya membutuhkan dia dalam kondisi prima".

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Sejauh mana perkembangan kerja bersama Zaniolo, Okoye dan Lovric? "Saya tidak pernah meragukan Lovric karena saya mengenalnya dan tahu apa yang bisa ia berikan kepada saya. Zaniolo harus terus menikmati bermain sepak bola, karena itulah yang paling dikuasainya. Okoye adalah penjaga gawang hebat dan harus kembali menjadi salah satu kekuatan tim ini".