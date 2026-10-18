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Udinese Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Udinese terpuruk dan disoraki: kalah 3-0 di kandang dari Lecce, kini posisi Runjaic terancam

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Serie A, pekan keenam


Udinese-Lecce 0-3

Pencetak gol: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)


Udinese menelan kekalahan kelima secara beruntun pada Minggu pukul 12.30. Mereka tumbang 0-3 di kandang dari Lecce di Bluenergy Stadiumm pada pekan ketujuh liga. Udinese mendapat protes keras dan siulan penonton seusai laga, sementara pelatih Runjaic kini terancam dipecat. Gol-gol Gaspar, N'Dri, dan Siebert menjadi penentu kemenangan. Pekan depan, AC Milan akan datang.


UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (sejak menit ke-46 Palma); Vojvoda, Zarraga (sejak menit ke-46 Piotrowski), Karlstrom, Kamara (sejak menit ke-46 Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.


LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (sejak menit ke-41 Kaba), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.


Kartu kuning: Kamara (U)

 GOL-GOL

86' - Siebert, yang baru masuk, melesat dalam serangan balik dan mencetak gol dengan sisi luar kaki kanannya.

33' - N'Dri mencetak gol dengan dada di tengah kemelut setelah sepak pojok, mengecoh Okoye!

11' - Gallo mengirim bola dari sepak pojok, Gaspar menyundulnya masuk ke gawang!


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