Persaingan pekan ke-10 Liga Italia, yang disiarkan di stc tv, dimulai besok Sabtu dengan digelarnya 3 pertandingan.

Roma akan bertandang ke markas Udinese, sementara Bologna menjamu Monza, sebelum derby penuh amarah antara Milan dan Inter.

Roma mengoleksi 21 poin di posisi ketiga klasemen Serie A, berbanding 5 poin yang dimiliki Udinese di peringkat ke-17.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Udinese meraih dua kemenangan dalam 4 pertandingan terakhirnya menjamu Roma di Liga Italia, jumlah kemenangan yang sama dengan yang diraihnya selama 12 pertandingan sebelumnya di kandang menghadapi tim yang sama, yang juga mencatatkan dua hasil imbang dan 8 kekalahan.

Pertandingan berikutnya UDI Serie A 13.00 ROM

Udinese menjaga gawangnya tetap bersih dalam pertemuan terakhir kedua tim di kandangnya, dan berharap dapat mempertahankan nirbobol dalam dua pertandingan beruntun melawan Roma untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi.

Udinese menang dalam pertemuan terakhirnya melawan Roma di Serie A, dan Udinese belum pernah meraih dua kemenangan beruntun atas tim ibu kota tersebut sejak periode antara tahun 1997 dan 1998, ketika mereka meraih 4 kemenangan beruntun di bawah arahan Alberto Zaccheroni.

Udinese hanya meraih 5 poin selama sembilan pertandingan pertamanya di Liga Italia musim ini, dan mereka belum pernah memiliki awal yang lebih buruk dari itu kecuali pada musim 1961-1962, ketika mereka mengumpulkan 3 poin.

Udinese hanya mencetak satu gol selama lima pertandingan terakhirnya di Liga Italia, dan gagal mencetak gol selama tiga pertandingan terakhirnya.

Udinese belum pernah menjalani 4 pertandingan beruntun di Liga Italia tanpa mencetak gol sejak April 2025, satu-satunya rangkaian seperti ini dalam sejarahnya selama era perhitungan tiga poin untuk kemenangan.

Roma mencetak 23 gol di Liga Italia selama musim ini, dan mereka belum pernah mencetak gol lebih banyak setelah 10 pekan pertama kecuali pada 4 musim saja sepanjang sejarahnya di kompetisi ini; yakni ketika mereka mencetak 26 gol pada musim 1960-1961, 24 gol pada musim 2013-2014, 25 gol pada musim 2015-2016, dan 26 gol pada musim 2016-2017.

Emanuele Lolli, pemain Roma, mencetak gol keduanya di Liga Italia musim ini ketika berusia 19 tahun dan 71 hari. Jika ia berhasil mencetak gol ke gawang Udinese saat berusia 19 tahun dan 75 hari, maka ia akan menjadi salah satu pemain termuda dalam sejarah Roma yang mencapai 3 gol di Liga Italia.

Pencapaian ini dengan kostum tim ibu kota tersebut hanya diraih oleh 7 pemain yang lebih muda darinya, yang terakhir adalah Francesco Totti pada tahun 1995.

Udinese kalah dalam empat pertandingan terakhirnya di kandang pada Liga Italia, dan gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir di antaranya. Tim ini belum pernah mengalami lima kekalahan beruntun di kandangnya sejak periode yang membentang antara Februari dan Mei 2018, ketika mereka kalah dalam 6 pertandingan beruntun.

Mereka juga belum pernah menjalani 4 pertandingan beruntun di kandangnya tanpa mencetak gol dalam satu musim sejak periode antara Oktober 1993 dan Januari 1994, ketika mereka gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan beruntun.

Roma meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam empat pertandingan tandang pertamanya di Liga Italia musim ini. Tim ibu kota tersebut belum pernah berhasil mempertahankan catatan tanpa kekalahan selama 5 pertandingan tandang pertamanya di liga sejak musim 2019-2020, ketika mereka meraih 3 kemenangan dan dua hasil imbang.