Bintang Manchester United, Wayne Rooney, tampil dengan penampilan baru yang benar-benar berbeda dari yang biasa dilihat publik selama beberapa tahun terakhir.

Seperti yang lazim terjadi pada banyak pemain setelah pensiun dari sepak bola profesional, Wayne Rooney mengalami penambahan berat badan yang cukup mencolok sejak pensiun pada tahun 2021, tetapi semua itu kini telah menjadi masa lalu.

Kemarin, dalam penayangan serial baru Disney+ berjudul "Rooney: The Real Rooney Family", yang mengangkat kehidupannya dan kehidupan keluarganya, Rooney tampil dengan penampilan baru.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Rooney menurunkan berat badan sebanyak 40 kilogram dan menjalani operasi hidung untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur yang selama bertahun-tahun mengganggu istrinya.

Hal terbaiknya adalah tidak ada perawatan khusus tertentu yang dilakukan, seperti yang dijelaskan sendiri oleh mantan pesepak bola itu: "Sepertinya belakangan saya melihat mereka mengatakan bahwa saya menggunakan pena (suntikan) itu. Itu sangat disayangkan, karena saya berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan berat badan. Sepertinya mereka mengatakan saya menggunakan pena itu."

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Terkait operasi hidung yang dijalaninya, ia menjelaskan: "Saya tidak bisa bernapas dengan benar dari salah satu lubang hidung saya, jadi saya memperbaikinya."

Jadi, di antara hal ini dan penurunan berat badannya yang mencolok, tampaknya kebiasaan mendengkurnya akan menjadi masa lalu.

Terakhir, mantan pemain Manchester United itu mengakui bahwa ia sedang mencari tujuan baru dalam hidup: "Saya tidak melakukan itu demi uang (pekerjaan di televisi); saya melakukannya untuk menemukan tujuan yang saya kejar, ketimbang duduk di rumah sepanjang hari. Ada kemungkinan saya tidak akan melatih lagi, jadi saya harus melihat ke masa depan... Saya butuh peran dalam acara 'The Masked Singer', meski mereka akan menyerang saya habis-habisan."







