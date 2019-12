Ucapan Selamat Natal dari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Hingga Kylian Mbappe

Berpose bersama keluarga di hari raya masih menjadi tema populer tahun ini.

Natal telah tiba. Sejumlah nama beken sepakbola dunia pun tidak ketinggalan berbagi keceriaan 25 Desember mereka di media sosial.

Mulai dari Lionel Messi hingga Kylian Mbappe. Kebetulan, kompetisi di negara tempat mereka berkarier memang diliburkan.

Berbeda dengan Marcus Rashford, Toby Alderweireld, sampai Andy Robertson yang harus kembali bertanding pada Boxing Day, Kamis (26/12).

Foto perayaan Natal bersama keluarga masih menjadi tema yang paling populer tahun ini.

Dengan latar belakang pohon Natal, para pemain masing-masing mengekspresikan diri dengan cara terbaik untuk suasana Natal yang lebih istimewa.

Berikut ini adalah kompilasi potret beberapa insan sepakbola dunia untuk Natal 2019:

¡Felices fiestas!

Os deseo lo mejor en estas fechas y espero que paséis unos días estupendos con los vuestros.

Happy holidays! I wish you all the best and hope you spend some great days with your loved ones.

🎄🍾👨‍👩‍👦‍👦👶🍾🎄 pic.twitter.com/Eo4Pb7Uxz7 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 23, 2019

My kids don’t know how good they’ve got it pic.twitter.com/kZxEBdQghh — Andy Robertson (@andrewrobertso5) December 24, 2019

MERRY CHRISTMAS TO ALL 🎄🎅🏼⭐ pic.twitter.com/oL5epNMNN1 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 24, 2019

Holding the key to the city 🗝 Loving our first Christmas in Rome with the family. From mine to yours wishing you the best holiday period 🖤 pic.twitter.com/kYOvRj7DxT — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 24, 2019

Merry Christmas everyone 🎄❤️ pic.twitter.com/wvqFgBfI6A — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) December 24, 2019