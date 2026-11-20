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Liverpool mendapat dorongan besar dalam upaya memperkokoh lini belakang setelah direktur olahraga Barcelona, Deco, secara resmi membuka peluang bagi Ronald Araujo untuk pindah permanen ke Anfield. Pemain internasional Uruguay itu menjadi bagian penting dari pertahanan Andoni Iraola sejak tiba dengan status pinjaman pada Agustus, membantu Liverpool bersaing serius dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris.

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Deco pastikan opsi pembelian £47 juta setelah kebangkitan Araujo di Merseyside

Barcelona siap menyetujui kepergian permanen Araujo setelah masa peminjamannya selama satu musim di Liverpool berakhir. Direktur olahraga Deco memastikan Liverpool memiliki opsi pembelian senilai £47 juta, meski bek berusia 27 tahun itu masih harus menyepakati persyaratan pribadi sebelum kesepakatan dapat dituntaskan.

Araujo menerima pemotongan gaji untuk meninggalkan Camp Nou pada Agustus setelah kesulitan menemukan ritme permainan di Spanyol. Ia lebih sering ditempatkan sebagai bek kanan oleh pelatih Andoni Iraola dan telah membantu Liverpool naik ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris.

Dalam delapan penampilan liga saat Araujo bermain di sisi kanan, Liverpool hanya kebobolan enam gol. Separuhnya terjadi dalam kekalahan 3-0 dari Manchester City setelah Ryan Gravenberch menerima kartu merah.

Deco puji adaptasi mulus mantan kapten Barcelona

Berbicara kepada stasiun radio Catalunya Tot Costa, mantan gelandang serang Chelsea dan Portugal itu mengungkapkan kegembiraannya secara pribadi melihat mantan kapten Barcelona tersebut kembali menemukan performanya di Inggris.

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“Saya rasa, bersama Ronald, baik (asisten) Bojan [Krkic] maupun saya telah melewati cukup banyak hal dengannya selama beberapa tahun terakhir,” kata Deco. “Secara pribadi, saya senang untuknya. Di luar sepakbola, kami bekerja di Barcelona. Kami menginginkan yang terbaik untuk klub, kami harus menang, kami menginginkan skuad terbaik. Namun, pada akhirnya kami terus mengikuti perkembangannya dan juga ingin membangun hubungan.

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“Ronald pernah menjadi kapten dalam beberapa tahun terakhir. Ia pernah mengalami masa-masa sulit di klub , tetapi juga masa-masa bahagia. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi salah satu pemimpin dan idola di Barcelona. Karena itu, kita perlu melihat kembali sedikit situasinya: dinamika permainannya bukan yang terbaik baginya. Ia membuat keputusannya sendiri, kami menghormatinya, begitu pula pelatih.

“Dan bagi kami, hal terpenting di atas segalanya adalah melihat pemain yang telah pulih, bahagia, dan berada dalam situasi positif dalam karier olahraganya. Jika nanti ia memutuskan untuk bertahan di sana, Liverpool memiliki opsi pembelian karena mereka tahu betul apa yang perlu mereka lakukan atau tidak, dan saya yakin mereka akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat.”

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Barcelona bakal mendapat keuntungan finansial jika Liverpool aktifkan klausul

Meski menghargai kontribusi Araujo selama di Camp Nou, Deco mengakui penjualan bek itu akan menguntungkan Barcelona secara finansial, asalkan Liverpool mencapai kesepakatan dengan sang pemain.

“Jika semuanya berjalan ke arah itu, Ronald tampil baik, ia bahagia, dan ia memutuskan untuk bertahan di sana, mereka juga harus bernegosiasi dengannya. Ini bukan lagi sekadar soal membayar klausul lalu semuanya berjalan baik bagi kami,” lanjut Deco. “Kami akan senang karena beberapa alasan: karena semuanya berjalan baik, karena Ronald bahagia, karena hasilnya baik bagi kami. Ia telah membantu kami selama berada di Barcelona.

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“Selain itu, ia melanjutkan karier olahraganya dengan mulus. Dengan mulus dan bahagia, karena sepakbola memang terkadang seperti itu. Ada kalanya situasinya tidak ideal, tetapi kami tetap ingin seseorang meraih sukses ketika waktunya tiba. Dan tentu saja, jika uangnya masuk, itu juga tidak buruk. Jadi, kita lihat saja. Ada tenggat waktu untuk mengaktifkan opsi itu, seperti yang juga kami miliki ketika mendatangkan pemain pinjaman. Setelah itu, Anda bisa mencoba bernegosiasi, Anda bisa mengupayakannya. Itu akan bergantung pada situasi kami saat itu, pada sang pemain, dan pada beberapa hal saat ini.”

Liverpool hadapi tenggat penting pada musim panas untuk transfer permanen

Liverpool memiliki waktu hingga tenggat yang telah ditetapkan untuk mengaktifkan klausul pembelian senilai £47 juta. Dengan demikian, Iraola dan jajaran petinggi klub di Anfield dapat menggunakan sisa musim untuk menilai konsistensi Araujo. Jika memutuskan untuk melanjutkan transfer, Liverpool masih harus merundingkan persyaratan kontrak baru dengan pemain Uruguay itu setelah ia menerima pengurangan gaji demi mewujudkan kepindahan awalnya dengan status pinjaman.

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Bagi Barcelona, situasinya tetap terbuka hingga tenggat tersebut berlalu. Jika Liverpool tidak mengaktifkan opsi tepat waktu, kedua klub masih dapat kembali berunding, bergantung pada keadaan Barcelona dan keinginan Araujo pada akhir musim.