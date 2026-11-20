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Penyerang asal Prancis sekaligus mantan bomber Real Madrid, Karim Benzema, semakin dekat untuk kembali memperkuat Olympique Lyon setelah kedua pihak memulai negosiasi terkait kemungkinan memulangkan sang pemain yang mengawali karier profesionalnya di klub Prancis tersebut.

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Langkah ini akan menjadi babak baru dalam karier peraih Ballon d'Or 2022 tersebut, yang belum memutuskan untuk pensiun dari sepak bola meski usianya mendekati 39 tahun, dan masih ingin menjalani satu petualangan terakhir sebelum gantung sepatu.

Media Prancis Football.fr mengungkap adanya negosiasi nyata antara Benzema dan petinggi Olympique Lyon, yang bisa membuka jalan bagi kepulangan sang penyerang Prancis dalam waktu dekat. Spekulasi soal masa depannya kembali mencuat setelah ia mengunggah sebuah foto di akun media sosialnya pada Kamis malam, yakni foto dari awal karier profesionalnya bersama tim Prancis tersebut. Unggahan itu kembali memunculkan kemungkinan ia mengenakan lagi seragam mantan klubnya, setelah bertahun-tahun lamanya meninggalkan lapangan-lapangan Prancis.

Wacana kembalinya Benzema ke Lyon sebenarnya bukan hal baru. Pada musim panas lalu, sejumlah perantara sempat bergerak menghubungi Mathieu Louis-Jean untuk menjajaki kemungkinan merampungkan transfer tersebut. Namun, komunikasi itu tidak menghasilkan kesepakatan final, hingga kabar ini kembali mencuat belakangan ini di tengah indikasi adanya keinginan untuk mengubah gagasan tersebut menjadi negosiasi yang lebih serius. Terlebih, sang pemain masih mencari destinasi yang tepat untuk melanjutkan kariernya setelah berstatus tanpa klub sejak Agustus lalu, menyusul pemutusan kontraknya dengan Al Hilal.

Benzema menjadi opsi yang menggiurkan bagi Olympique Lyon, yang tengah mengalami kesulitan di lini serang akibat cedera yang menimpa skuad mereka, terutama absennya Louis Obinda dan Pavel Šulc. Kondisi itu mempersempit pilihan yang tersedia bagi staf pelatih di lini depan dan membuat klub perlu memperkuat daya gedornya pada paruh kedua musim.

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Situasi tersebut bisa memberi sang penyerang Prancis kesempatan untuk kembali ke klub yang menjadi tempat ia memulai karier dan menapaki dunia profesional, sebelum hijrah ke Real Madrid.

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Namun, jalan Benzema untuk kembali ke pentas Eropa masih bergantung pada penyelesaian urusan kontrak penting dengan Arab Saudi. Laporan menyebutkan bahwa meski telah meninggalkan Al Hilal pada musim panas lalu, sang pemain masih terikat dengan Liga Pro Saudi melalui kontrak duta, yang membuatnya menerima bayaran besar sebagai imbalan atas keterikatannya dengan negara tersebut. Karena itu, ia harus menentukan sikap terkait kesepakatan ini sebelum memasuki fase baru dalam kariernya.

Menurut media Prancis tersebut, para pengacara dan perwakilan Benzema tengah mempelajari kemungkinan mengakhiri kontrak duta itu dan melepaskan keuntungan finansial yang melekat padanya, agar sang pemain bisa terbebas dari komitmennya saat ini dan menyetujui kepulangan ke kompetisi Eropa.

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Diperkirakan, hasil positif dalam urusan ini bisa dicapai dalam waktu dekat, dengan kemungkinan kesepakatan tersebut diakhiri secara permanen paling lambat pekan depan. Perkembangan ini berpotensi mempercepat negosiasi dengan Lyon.

Kembalinya Benzema ke Olympique Lyon masih bergantung pada tuntasnya langkah kontraktual tersebut, di samping tercapainya kesepakatan final antara sang pemain dan klub Prancis itu soal detail proyek olahraganya. Yang pasti, namanya kembali menjadi sorotan para pendukung mantan timnya, yang mendambakan melihatnya lagi mengenakan seragam yang menjadi saksi awal kariernya, setelah ia mengukir sejarah besar bersama Real Madrid dan meraih berbagai gelar individu maupun tim paling bergengsi. Kemungkinan ia mengakhiri karier di tempat semuanya bermula pun kini menjadi salah satu skenario paling mencuat.