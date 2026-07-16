Setelah masa-masa yang penuh gejolak di Manchester United, Tyrell Malacia kini bisa didatangkan secara gratis. Pemain berusia 26 tahun asal Rotterdam ini mengatakan dalam wawancara dengan ESPN bahwa ia ingin kembali ke performa terbaiknya, serta kembali membela tim nasional Belanda.

"Ini indah," kata Malacia membuka wawancara. "Saya telah mengalami hal-hal yang indah, juga hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi saya tentu bersyukur telah diberi kesempatan bermain untuk klub sebesar ini," demikian Malacia menggambarkan masa-masa bersama Manchester United.

Masa-masa di Old Trafford diwarnai banyak rintangan. Setelah awal yang cukup baik, bek kiri ini harus menghadapi serangkaian cedera. Titik terendah yang dialaminya adalah cedera lutut yang membuatnya absen selama tujuh belas bulan.

Tak lama setelah kembali bermain untuk Manchester United, ia dipinjamkan ke PSV, namun di sana Malacia ternyata belum kembali ke performa terbaiknya dan akhirnya terpinggirkan ke bangku cadangan. Setelah kembali ke Manchester, di mana ia sempat dikucilkan dari tim utama, ia akhirnya meninggalkan klub tersebut pada musim panas ini.

Dengan status bebas transfernya, Malacia kini menatap masa depan. “Manchester United adalah bab yang telah berlalu. Saya penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya ingin kembali menjadi pesepakbola, menikmati permainan ini. Itulah tujuan saya.”

Di mana Malacia akan melanjutkan kariernya, untuk saat ini masih belum diketahui. “Saya orang yang sangat mengutamakan perasaan. Perasaannya harus terasa tepat. Jika Anda mendapatkan kepercayaan kembali, Anda bisa terbang lagi. Sebenarnya itulah yang ingin saya tunjukkan.”

“Bukan kepada dunia luar, tapi kepada diriku sendiri. Aku hanya perlu membuktikan sesuatu kepada diriku sendiri. Begitulah aku selama ini: agar setiap hari aku bisa menatap diriku di cermin dan berkata bahwa aku lebih baik daripada kemarin.”

Malacia pernah ikut serta di Piala Dunia bersama Oranje empat tahun lalu, dan ingin mengikuti Piala Dunia keduanya pada tahun 2030, saat ia berusia 30 tahun. “Pasti. Pada akhirnya, tujuan utama adalah tampil baik di klub,” kata pemain yang telah sembilan kali membela timnas ini.

"Tapi setelah itu ada Kejuaraan Eropa, Piala Dunia... Kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi, tapi itu tentu saja hal-hal yang saya nantikan," kata Malacia, yang sangat sedikit membocorkan informasi mengenai klub-klub yang tertarik padanya. "Memang ada beberapa hal yang sedang berlangsung."