Tyrell Malacia dipastikan akan berkarier di Major League Soccer. Pemain asal Rotterdam itu telah meneken kontrak dengan FC Cincinnati hingga pertengahan 2027, yang juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

Kepindahan bebas transfer sang bek kiri ke klub MLS itu memang sudah mengarah ke sana sejak beberapa waktu lalu. Bek berusia 27 tahun itu, yang berstatus tanpa klub setelah hengkang dari Manchester United, dalam beberapa hari terakhir sudah mencapai kesepakatan dengan klub barunya.

Petualangannya di Premier League bersama Manchester tidak sepenuhnya menjadi seperti yang ia harapkan. Karena cedera lutut yang parah, produk akademi Feyenoord itu harus menjalani rehabilitasi selama satu setengah tahun.

Tak lama setelah comeback-nya, Malacia dipinjamkan ke PSV, tempat menjadi jelas bahwa ia masih memerlukan waktu untuk kembali menyamai level terbaiknya. Musim lalu, Malacia mencatatkan 15 menit bermain untuk Man United, yang terbagi dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti.

Karena itu, tidak mengherankan jika kedua pihak berpisah jalan. Kini, pemain yang sudah sembilan kali memperkuat timnas Belanda itu ingin mendapatkan menit bermain di Cincinnati. Klub asal Ohio tersebut saat ini berada di posisi kesembilan Wilayah Timur MLS.

"Kami sangat senang bisa menambahkan pemain dengan pengalaman seperti Tyrell ke tim kami," ujar direktur umum Chris Albright melalui saluran resmi klub. "Dia pernah bermain di level tertinggi dan memahami tuntutan yang dibutuhkan di level tersebut."

"Kemampuannya mengolah bola, insting bertahan, dan mentalitas yang mengutamakan tim menjadi tambahan yang sangat disambut baik di skuad ini dan kami senang menyambutnya di Cincinnati," kata Albright.