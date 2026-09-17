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Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Tyrell Malacia akhirnya menemukan klub baru dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027

Transfers
T. Malacia
FC Cincinnati
Manchester United

Tyrell Malacia melanjutkan kariernya di FC Cincinnati. Hal itu dilaporkan Voetbal International. Pada Kamis, bek kiri berusia 27 tahun itu mencapai kesepakatan dengan klub asal Amerika Serikat tersebut.

Kabar ini tidak sepenuhnya datang tanpa tanda-tanda. Pada Rabu, jurnalis Amerika Laura Pfahler sudah mengunggah foto-foto Malacia yang berada di lapangan latihan Cincinnati, karena ia menjalani masa percobaan.

Kini ia telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Malacia juga disebut memiliki pilihan dari klub-klub di Spanyol, Brasil, dan Timur Tengah, tetapi ia memilih Major League Soccer.

Cincinnati saat ini berada di posisi sembilan Wilayah Timur MLS. Dalam waktu lebih dari sebulan, klub itu akan menghadapi Inter Miami milik Lionel Messi.

Malacia berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Produk akademi Feyenoord itu dalam beberapa tahun terakhir kerap bermasalah dengan cedera.

Major League Soccer
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Houston
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FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
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Premier League
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Fulham
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Manchester United
MUN

Ia memulai periodenya di Inggris dengan baik, tetapi kemudian mengalami cedera lutut. Sebuah operasi berjalan tidak semestinya, sehingga selama bertahun-tahun ia tidak tampil untuk klub tersebut.

Musim lalu ia sempat beberapa kali bermain di bawah asuhan Michael Carrick, tetapi perpanjangan kontraknya sudah tidak lagi menjadi kemungkinan. Kini bek berusia 27 tahun itu, yang dua musim lalu sempat bermain sebagai pemain pinjaman di PSV, pun memilih Cincinnati.

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