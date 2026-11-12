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Otoritas China kembali memperketat penerapan aturan yang melarang tato tampak pada para pemain tim nasional sepak bola, setelah ketegasan tindakan ini sempat mengendur selama beberapa tahun terakhir, sehingga para pemain kembali diwajibkan menyembunyikan tato mereka saat mengenakan jersey timnas. Langkah ini datang bersamaan dengan menurunnya hasil-hasil tim dan meningkatnya tekanan terhadap sepak bola China.

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Berdasarkan laporan surat kabar "L'Equipe" asal Prancis, sejumlah pemain timnas China terpaksa mengenakan lengan baju berwarna kulit untuk menyembunyikan tato mereka selama pertandingan persahabatan melawan Tajikistan, yang digelar pada 6 Oktober lalu dan berakhir dengan kekalahan China tanpa balas dengan skor satu gol.

Perkembangan ini terjadi di saat timnas China melewati periode sulit, setelah menelan dua kekalahan telak dari Selandia Baru dengan tiga gol tanpa balas, dan Palestina dengan lima gol tanpa balas, sebelum kekalahannya dari Tajikistan.

Setelah kekalahan-kekalahan tersebut, timnas China melorot ke peringkat 96 dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Laporan itu mengutip William Bi, jurnalis dan analis yang bermukim di Beijing, yang meyakini bahwa hasil negatif belakangan ini mungkin telah menimbulkan ketidakpuasan para pejabat di otoritas tertinggi, dan turut andil dalam penerapan kembali pembatasan secara lebih ketat, apalagi tato masih diperlakukan di sejumlah kalangan resmi sebagai salah satu bentuk pengaruh budaya Barat, dan apa yang digambarkan kalangan tersebut sebagai "kemerosotan".

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Sejarah Pembatasan

Tindakan ini bukanlah hal baru bagi sepak bola China, karena otoritas mulai memberlakukan pembatasan terhadap tato pada pemain timnas selama musim 2018-2019, dengan menuntut mereka untuk menutupinya saat pertandingan dan penampilan di media.

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Penerapan instruksi ini menjadi kurang ketat di China mulai tahun 2020.

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Pada Desember 2021, Administrasi Umum Olahraga China mengeluarkan arahan yang lebih keras untuk mengatur kondisi para pemain sepak bola, yang mencakup larangan bagi pemain timnas senior dan timnas U-23 untuk membuat tato baru.

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Ini di samping tuntutan agar pemilik tato yang sudah ada menghapusnya, atau menutupinya selama latihan dan pertandingan, dalam kasus-kasus pengecualian yang mendapat persetujuan dari pihak terkait.

Pembatasan ini meluas hingga ke timnas U-20 dan timnas yang lebih muda, dengan larangan memanggil pemain yang memiliki tato.

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Otoritas membenarkan tindakan ini dengan keinginan mereka untuk menampilkan citra positif para pemain sepak bola, dan menjadikan mereka panutan di masyarakat, di samping memperkuat pendidikan nasional pada diri para pemain.

Ironisnya, pembatasan ini tidak diterapkan dengan cara yang sama pada pemain klub, karena mereka masih bisa tampil dengan tato mereka selama pertandingan Liga China, sementara mereka diminta untuk menyembunyikannya saat membela timnas.

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Perhatian terhadap persoalan ini diperkirakan akan kembali menguat selama dua pertandingan persahabatan China mendatang, melawan Malaysia pada 14 November dan Bahrain pada 17 bulan yang sama, di tengah penantian sejauh mana para pemain mematuhi instruksi baru, bersamaan dengan persiapan timnas menghadapi agenda-agenda mendatang.