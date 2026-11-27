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Pesan ucapan selamat yang diunggah Joëlle Monlouis, sekretaris jenderal Federasi Sepak Bola Prancis, kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memicu kekesalan Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis sekaligus kandidat presiden FIFA.

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Diallo menilai pujian terhadap CAF datang pada waktu yang sensitif, menyusul pengumuman dukungan konfederasi tersebut kepada rivalnya, Gianni Infantino, dalam pemilihan presiden FIFA mendatang.

Menurut jaringan "RMC Sport" asal Prancis, Diallo tidak menghargai inisiatif Monlouis, yang mengunggah pesan melalui akun LinkedIn miliknya berisi pujian atas "tata kelola yang baik" Konfederasi Sepak Bola Afrika. Unggahan itu disertai foto dirinya bersama Presiden CAF Patrice Motsepe dan Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun Samuel Eto'o, dua sosok yang dikenal telah menyatakan dukungan kepada Infantino.

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Monlouis dan Diallo hadir dalam Majelis Umum CAF yang digelar Sabtu lalu di ibu kota Nigeria, Abuja. Dalam forum tersebut, Motsepe mengumumkan dukungan bulat 54 federasi Afrika terhadap pencalonan Infantino untuk masa jabatan baru. Presiden CAF itu juga memuji presiden FIFA dan mengajak para hadirin berdiri serta bertepuk tangan untuknya.

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Diallo berencana berbicara dengan sekretaris jenderal Federasi Sepak Bola Prancis untuk menyampaikan sikapnya atas langkah tersebut. Di internal federasi, langkah itu dianggap mempermalukan sang presiden di awal kampanye pemilihannya, terlebih Monlouis menduduki jabatan administratif tinggi di lembaga yang dipimpin salah satu rival Infantino.

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Situasi ini muncul pada momen penting bagi Diallo, yang menghadapi tantangan berat melawan presiden FIFA saat ini. Ia telah mendapat dukungan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang mengumumkan sokongan federasi-federasi Eropa kepada sosok asal Prancis itu dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2027 di ibu kota Maroko, Rabat.

Pada 19 November, FIFA mengonfirmasi telah menerima tiga pencalonan, yakni Diallo, Infantino, dan Kozo Tashima asal Jepang. Pencalonan tersebut akan ditinjau oleh komite pemilihan sebelum para kandidat disahkan secara resmi. Sebanyak 211 federasi nasional anggota FIFA akan ikut memberikan suara.

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Afrika menjadi tantangan besar bagi Diallo, sementara Infantino juga mendapat dukungan federasi-federasi Amerika Selatan.

Di sisi lain, kandidat asal Prancis itu bertumpu pada dukungan Eropa, tetapi ia perlu memperluas basis dukungannya di luar benua tersebut jika ingin bersaing dengan presiden petahana memperebutkan jabatan itu.

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Pemilihan 2027 menjadi ujian elektoral sesungguhnya yang pertama bagi Infantino dalam menghadapi pesaing, setelah ia terpilih kembali tanpa lawan pada 2023. Kini, ia mengincar masa jabatan keempat.

Perselisihan antara Infantino dan UEFA memanas dalam beberapa bulan terakhir terkait proyek "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan menjual 20% saham hak komersial kompetisi FIFA kepada investor swasta dalam kesepakatan yang ditaksir bernilai sekitar 20 miliar dolar.

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UEFA menentang cara penyusunan proyek tersebut serta tidak adanya konsultasi dengan anggota Dewan FIFA, sebelum Infantino membatalkannya pada Agustus lalu.

UEFA juga meminta klarifikasi terkait sejumlah isu lain, di antaranya kasus pemain Folarin Balogun dan Penghargaan Perdamaian FIFA yang diberikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

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Pada Oktober lalu, para petinggi sepak bola Eropa mengkritik cara Infantino menangani berbagai persoalan dan menegaskan tengah mencari kandidat untuk menantangnya, sebelum akhirnya mengumumkan dukungan kepada Philippe Diallo.