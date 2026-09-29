Timnas Portugal kembali menjalani latihan pada Selasa hari ini, usai menikmati satu hari libur setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia di UEFA Nations League.

Portugal tengah bersiap menghadapi laga berikutnya di UEFA Nations League melawan Denmark, yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang.

Menurut laporan surat kabar "A Bola", Cristiano Ronaldo tidak berlatih bersama rekan-rekannya yang lain.

Selain itu, Joao Felix, yang mencetak dua gol dalam dua pertandingan sebelumnya, juga tidak berlatih, begitu pula Francisco Conceicao, yang menjalani pemeriksaan medis pagi ini untuk memastikan tidak ada kemungkinan ia meninggalkan pemusatan latihan.

Pada awalnya, surat kabar Portugal itu menegaskan bahwa belum diketahui apakah Ronaldo ikut serta dalam latihan atau meninggalkan lapangan, terlebih karena ia tidak muncul dalam 15 menit pertama yang menjadi waktu diperbolehkannya kehadiran media.

Namun, surat kabar tersebut meralatnya dan menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan latihan dan menuju hotel tempat menginap timnas Portugal.

Disebutkan bahwa kapten timnas Portugal itu turun ke lapangan setengah jam sebelum sesi latihan dimulai, tetapi ia tidak ikut berlatih bersama rekan-rekannya.

Ditegaskan bahwa Cristiano Ronaldo meninggalkan Stadion Eleda, markas klub Malmo, ketika sesi latihan timnas Portugal masih berlangsung.

Disebutkan pula bahwa "Sang Don" kembali ke hotel tempat menginap tim untuk melakukan latihan tertentu di ruang gym.

Federasi Sepak Bola Portugal, menurut surat kabar tersebut, menyatakan bahwa stadion Malmo tidak memiliki sebuah alat olahraga tertentu yang diperlukan untuk sesi latihan Ronaldo hari ini.