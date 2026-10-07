Timnas Arab Saudi mulai memetik buah dari gelar juaranya di Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", di mana mereka berhasil mengungguli saudaranya, timnas Tunisia.

Timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab, Selasa kemarin, setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, pada laga final turnamen Teluk yang digelar di Stadion Al-Inma, Jeddah.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa timnas Arab Saudi naik 3 peringkat dalam klasemen bulanan Federasi Sepak Bola Internasional, setelah meraih gelar juara turnamen Teluk, yang untuk pertama kalinya masuk dalam agenda resmi FIFA.

Arab Saudi berhasil memenangi 4 pertandingan, atas Kuwait, Oman, dan Irak pada babak penyisihan grup, lalu Uni Emirat Arab di final, sementara mereka bermain imbang melawan timnas Qatar sebelum mengalahkannya lewat adu penalti di semifinal.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, timnas Arab Saudi melompat dari peringkat ke-58 ke posisi ke-55 dunia, sekaligus tetap menduduki peringkat kelima di benua Asia, di belakang Jepang, Iran, Australia, dan Korea Selatan.

Jika melihat peringkat dunia, Arab Saudi berhasil melampaui beberapa tim nasional, dengan yang paling utama adalah timnas Tunisia yang sebelumnya menempati peringkat ke-57, sebelum turun 4 peringkat ke posisi ke-61.

Di sisi lain, timnas Arab Saudi berhasil menjauh dari Qatar, setelah sebelumnya Qatar menempati peringkat ke-59 dunia, sebelum turun ke posisi ke-60, sehingga tertinggal 5 peringkat dari Arab Saudi, dari yang sebelumnya hanya satu peringkat.

Perlu diketahui bahwa gelar Teluk ini merupakan yang pertama bagi timnas Arab Saudi dalam 23 tahun, tepatnya sejak mereka berhasil meraih gelar Piala Teluk Arab pada tahun 2003.