Dalam langkah yang mencerminkan besarnya dampak kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah di kalangan penggemar, Turkish Airlines mengumumkan pembukaan penerbangan langsung yang menghubungkan Kairo dengan kota Trabzon, dengan penerbangan pertama dijadwalkan berangkat pada 11 Agustus ini.

Keputusan ini datang setelah klub Trabzonspor menuntaskan kesepakatan transfer kapten timnas Mesir tersebut, dalam perubahan mengejutkan yang terjadi di bursa transfer Turki.

Selama beberapa hari terakhir, prediksi mengarah ke keuntungan bagi klub Besiktas yang tampak paling dekat untuk merampungkan kesepakatan, sebelum manajemen Trabzon berhasil membalikkan keadaan dan meraih tanda tangan mantan legenda Liverpool tersebut.

Klub mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkap detail bergabungnya Salah, menjelaskan durasi kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, tanpa membeberkan nilai finansial dari kesepakatan tersebut.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Turki "kuzeyekspres", pembukaan jalur udara baru ini bertujuan untuk menampung lonjakan minat yang diperkirakan datang dari penggemar Mesir yang ingin menyaksikan bintang utama mereka dari dekat.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa langkah tersebut datang "sebagai penghargaan atas posisi istimewa yang dimiliki Mohamed Salah di mata publik Mesir dan Arab, serta keinginan untuk memudahkan pergerakan dan membuka jalan bagi sebanyak mungkin penggemarnya untuk mengunjungi markas barunya".

Surat kabar itu juga menunjuk bahwa sebagai bagian dari inisiatif pariwisata yang dijalankan di kota tersebut, penerbangan carter antara Kairo dan Trabzon telah dimulai, di mana pada hari Kamis ini tiba penerbangan carter langsung pertama dengan membawa 120 penumpang.

Jalur langsung ini diperkirakan akan berkontribusi dalam mendorong pergerakan pariwisata dan pertukaran olahraga antara Mesir dan kota Trabzon, yang bersiap menyambut gelombang penggemar yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang awal musim.