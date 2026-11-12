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Arda Guler memberi Sergen Yalcin awal impian dalam laga pertamanya sebagai pelatih lewat gol tendangan bebas yang spektakuler, tetapi itu belum cukup. Belgia membalas dengan dua gol dalam rentang tiga menit, keduanya dari sisi lapangan yang sama, untuk menang 2-1 di Izmir, menjaga peluang lolos ke perempat-final UEFA Nations League, sekaligus memastikan Turki terdegradasi dari Liga A.

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Tim asuhan Mark van Bommel naik ke posisi kedua Grup 1 dengan sembilan poin. Kemenangan atas Italia pada laga terakhir akan menjamin tempat mereka di perempat-final. Turki tetap berada di dasar klasemen tanpa poin setelah lima pertandingan dan akan menutup kiprah mereka dengan bertandang ke Prancis pada Minggu.

Tuan rumah lebih banyak menguasai bola, tetapi Belgia jauh lebih efektif dalam memanfaatkannya. Turki mencatatkan 53 persen penguasaan bola dan menyelesaikan 456 operan berbanding 382 milik Belgia. Namun, tim tamu menghasilkan expected goals (xG) sebesar 1,85 berbanding 0,51, mencatatkan 33 sentuhan di kotak penalti lawan berbanding 23, serta menciptakan tiga peluang besar berbanding dua milik Turki.

Susunan taktik Turki

Yalcin membuat enam perubahan dari kekalahan 3-1 dari Italia dan menerapkan formasi 4-2-3-1. Ugurcan Cakir menjadi penjaga gawang di belakang empat bek, yakni Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak, dan Ferdi Kadioglu, sementara Ismail Yuksek dan Orkun Kokcu mengisi lini tengah. Guler kembali ke tim dan bermain di belakang Enes Unal, yang kembali masuk skuad untuk pertama kalinya sejak 2024, dengan Yunus Akgun di kanan dan Baris Alper Yilmaz di kiri.

Turki mengawali laga dengan baik, masuk ke wilayah pertahanan Belgia dan sabar menunggu celah. Permintaan penalti mereka pada awal laga ditolak ketika operan Kokcu mengenai Youri Tielemans. Gol pembuka mereka datang dari bola mati. Guler mendapat tendangan bebas setelah dilanggar Nicolas Raskin pada menit ke-19. Dari jarak jauh, ia melengkungkan bola melewati pagar betis dan masuk ke sudut kiri atas gawang. Peluang itu hanya bernilai 0,04 xG dan menghasilkan gol kedelapannya untuk tim nasional.

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Itu nyaris menjadi satu-satunya hasil serangan Turki sebelum jeda. Mereka hanya melepaskan dua tembakan pada babak pertama dan menutup paruh tersebut dengan 0,07 xG. Peluang terbaik mereka datang pada menit ke-35, ketika Yilmaz lolos dan gagal menaklukkan Senne Lammens dalam situasi satu lawan satu, meski bendera offside kemudian terangkat. Yilmaz dua kali terjebak offside, sementara Turki tiga kali secara keseluruhan. Belgia tidak sekali pun dinyatakan offside.

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Masalah Turki adalah mengubah penguasaan wilayah menjadi peluang. Mereka menyelesaikan 143 operan di sepertiga akhir lapangan berbanding 83 milik Belgia, tetapi mencatatkan lebih sedikit sentuhan di kotak penalti, dan hanya dua dari 15 umpan silang mereka yang mencapai rekan setim. Sebagian besar serangan mereka, yakni 46 persen, datang dari sisi kanan melalui Aydin dan Akgun, sisi yang sama tempat Belgia menciptakan seluruh ancamannya.

Susunan taktik Belgia

Van Bommel juga membuat enam perubahan setelah kekalahan 4-1 dari Prancis dan memilih formasi 4-3-3. Lammens menjadi penjaga gawang di belakang Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, dan Maxim De Cuyper. Raskin menempati posisi tengah dalam trio gelandang bersama Kevin De Bruyne dan Tielemans. Romelu Lukaku absen karena cedera, sehingga Charles De Ketelaere menjadi penyerang tengah di antara Diego Moreira dan Jeremy Doku, sementara De Bruyne mencatatkan penampilan ke-128 bersama tim nasional.

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Belgia menguasai bola pada awal laga. Doku meloloskan De Bruyne sejak menit ketiga, memaksa Cakir keluar dari gawang untuk menyapu bola. Sejak itu, rencana mereka terlihat jelas. Belgia mengarahkan 45 persen serangan ke sisi kiri, tempat Doku dan De Cuyper berhadapan dengan Aydin, berbanding 25 persen melalui tengah.

Doku melewati Aydin pada menit kelima dan terus menyulitkannya sepanjang pertandingan. Aydin melakukan lima pelanggaran, semuanya terhadap Doku, sementara Yuksek menerima kartu kuning pada menit ke-50 setelah menjatuhkan pemain sayap tersebut. Belgia berhasil dalam 14 dari 24 percobaan menggiring bola, sementara Turki hanya empat dari 13.

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Duel taktik

Hasil pertandingan ditentukan di sisi kiri Belgia yang berhadapan dengan sisi kanan Turki, tempat kedua tim paling sering mengarahkan serangan. Keunggulan Turki hanya bertahan tujuh menit. Pada menit ke-27, Doku melewati Aydin, bergerak ke dalam dan menemukan De Bruyne yang menunggu di titik penalti. Sang gelandang mengarahkan penyelesaian kaki kanan melewati Cakir.

Tiga menit kemudian, Belgia membalikkan keadaan melalui sisi yang sama. De Cuyper mengumpan kepada Moreira, yang tembakannya ditepis Cakir, tetapi bola kembali jatuh ke kaki bek kiri itu. Ia melewati penjaga gawang lalu mengirim umpan mendatar kepada De Ketelaere untuk menceploskan bola ke gawang kosong. Peluang itu saja bernilai 0,79 xG, dan Belgia mencatatkan 1,39 xG hingga jeda berbanding 0,07 milik Turki. Rasa frustrasi Kabak terlihat tak lama kemudian saat ia menerima kartu kuning pada menit ke-32.

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De Cuyper menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan ini. Selain mencatatkan assist, ia dua kali menciptakan peluang bagi Moreira dan sekali bagi De Bruyne. Umpannya yang melewati barisan pertahanan juga meloloskan De Ketelaere pada menit ke-59, tetapi Cakir menggagalkan tembakannya di tiang dekat.

Penyesuaian selama pertandingan

Yalcin melakukan pergantian pertamanya pada menit ke-58, keduanya dengan memasukkan pemain untuk posisi yang sama. Hakan Calhanoglu, yang tampil untuk Turki untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia, menggantikan Kokcu, sementara Deniz Gul masuk menggantikan Unal. Calhanoglu meningkatkan ancaman tuan rumah. Ia mengirim tendangan bebas yang disambut sundulan Kabak pada menit ke-65, tembakannya diblok satu menit kemudian, lalu melepaskan sepakan dari tengah kotak penalti yang melenceng tipis.

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Babak kedua berlangsung berbeda. Turki melepaskan delapan dari total 10 tembakan mereka setelah jeda, dan xG mereka naik dari 0,07 menjadi 0,51, hampir menyamai catatan Belgia sebesar 0,46 pada babak kedua. Pada menit ke-70, Yalcin memasukkan Zeki Celik untuk menggantikan Aydin dan Salih Ozcan untuk menggantikan Yuksek yang telah menerima kartu kuning. Celik memberi dampak di sisi kanan. Pada menit ke-82, Guler menemukannya dalam posisi bebas, dan umpan mendatarnya memaksa Lammens menggagalkan peluang Gul. Lima menit sebelumnya, Guler terjatuh di dalam kotak penalti saat mendapat tekanan dari Raskin, tetapi wasit menolak permintaan penalti.

Van Bommel menyegarkan lini serangnya dalam dua tahap. Dodi Lukebakio dan Leandro Trossard menggantikan Moreira dan De Bruyne pada menit ke-69, sebelum Mika Godts dan Hugo Cuypers, yang menjalani debutnya, masuk menggantikan Doku dan De Ketelaere pada menit ke-80. Belgia memperlambat permainan saat menguasai bola di wilayah Turki untuk menghabiskan waktu, dan Hans Vanaken menggantikan Raskin pada masa tambahan waktu.

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Pergantian itu tidak menghentikan tekanan Turki. Lammens harus menggagalkan tembakan Gul, upaya jarak jauh Akgun satu menit kemudian, dan pada menit ke-92, tembakan keras Calhanoglu dari sisi kanan kotak penalti yang ia tahan dengan kakinya. Lammens menutup laga dengan enam penyelamatan.

Kesimpulan

Turki lebih banyak menguasai bola dan mencetak gol terbaik dalam pertandingan ini, tetapi Belgia menemukan titik lemah di sisi kanan Turki dan menghukumnya dua kali dalam tiga menit. Masuknya Calhanoglu membuat tuan rumah jauh lebih mengancam setelah jeda, dan Lammens harus bekerja keras pada akhir laga, tetapi dua gol dari serangan di sisi kiri Belgia telah menentukan hasilnya. Tim asuhan Van Bommel kini memegang kendali atas nasib sendiri menjelang laga terakhir melawan Italia, sementara pertandingan pertama Yalcin sebagai pelatih berakhir dengan terkonfirmasinya degradasi Turki.