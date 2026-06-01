Turki semakin percaya diri menjelang Piala Dunia; Kökçü menunjukkan kemampuannya

Turki meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Makedonia Utara pada Senin malam dalam laga persahabatan pertama menjelang Piala Dunia. Di Stadion Chobani di Kadıköy, gol-gol tersebut dicetak oleh Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül, dan Baris Alper Yilmaz.

Di kubu Turki, pemain bintang Arda Güler dan Hakan Çalhanoglu memulai pertandingan dari bangku cadangan, sementara Kökçü tampil sejak kick-off. Tim tuan rumah memulai pertandingan dengan sangat baik. Baru pada menit kedua, Kökçü membuka skor dengan langsung menyambar umpan silang rendah dari sisi kanan. Makedonia Utara mencoba membalas melalui Jani Atanasov, namun tendangannya diblok.

Satu menit kemudian, Turki menggandakan keunggulan. Can Uzun menerima bola dari Eren Elmali dan mencetak gol melalui tiang gawang untuk skor 2-0. Bagi Elmali, malam itu berakhir tak lama setelahnya akibat cedera, dan Zeki Çelik menggantikannya.

Turki kemudian tetap mengendalikan pertandingan. Menjelang akhir babak pertama, Makedonia Utara mendapat peluang terbaiknya di babak pertama, tetapi kiper Altay Bayindir melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Ezgjan Alioski. Skor pun tetap 2-0 saat istirahat.

Setelah jeda, pelatih kepala Vincenzo Montella melakukan beberapa pergantian pemain. Turki tetap mendominasi dan memperbesar keunggulan pada menit ke-53. Berkat umpan dari Can Uzun, Deniz Gül mencetak gol melalui sundulan di tiang jauh.

Di akhir babak kedua, Arda Güler dan Baris Alper Yilmaz masuk ke lapangan. Keduanya berperan penting dalam gol keempat. Umpan indah dari Güler mencapai Irfan Can Kahveci, yang kemudian mengoper bola dengan sempurna kepada Yilmaz. Penyerang tersebut dengan mudah mencetak gol dan memastikan skor akhir menjadi 4-0.

Dengan demikian, Turki menutup pertandingan persahabatan pertama menuju Piala Dunia dengan meyakinkan. Minggu depan, mereka akan menghadapi Venezuela dalam pertandingan perpisahan resmi. Tim asuhan Montella akan berhadapan dengan Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat di fase grup Piala Dunia.