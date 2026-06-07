Turki semakin percaya diri menjelang Piala Dunia berkat gol indah dari Yunus Akgün

Di stadion Inter Miami, Turki mengalahkan Venezuela dengan skor 2-1. Berkat gol dari Baris Alper Yilmaz dan Yunus Akgün, tim Turki pun menatap laga perdana Piala Dunia melawan Australia—yang bermain imbang 1-1 dengan Swiss—dengan penuh keyakinan.

Di awal pertandingan, Venezuela sudah unggul lebih dulu. Gleiker Mendoza menerobos ke kotak penalti, melakukan cutback ke dalam, dan melengkungkan bola dengan indah ke sudut atas gawang.

Tim Turki, yang diperkuat antara lain oleh Orkun Kökcü dan Arda Güler di starting line-up, harus mencari gol penyeimbang melawan Venezuela yang tangguh, yang tidak lolos ke Piala Dunia.

Tak lama sebelum babak pertama berakhir, Yilmaz menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tendangan sudut yang melengkung mengenai tiang gawang dan memantul ke tubuh bagian atas pemain Turki tersebut, lalu bola masuk ke gawang dengan keberuntungan besar.

Setelah jeda, ketertinggalan awal berhasil dibalikkan sepenuhnya. Güler menemukan Akgün di ruang kosong, 25 meter dari gawang José David Contreras. Dari posisi tersebut, ia melepaskan tendangan yang luar biasa indah: 2-1.

Gol indah Akgün itu akhirnya cukup untuk memastikan kemenangan. Pada 14 Juni, Turki akan memulai Piala Dunia dengan pertandingan grup melawan Australia.