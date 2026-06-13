Turki, Montella merasa khawatir: "Saya tidak tahu apakah Yildiz dan Calhanoglu mampu bermain selama 90 menit"

"Menjelang pertandingan yang telah dinanti selama 24 tahun, kami merasa bersemangat dan optimis, namun kami juga menyadari berbagai rintangan yang mungkin menghadang. Kami berada di grup yang sangat seimbang, lapanganlah yang akan memberikan jawabannya, tetapi keempat tim ini bisa saja lolos ke babak 16 besar." Vincenzo Montella mengungkapkan suasana hati tim Turki asuhannya dan menganalisis Grup D yang telah dimulai pada malam waktu Italia dengan kemenangan telak AS atas Paraguay. Timnasnya akan memulai debutnya di Vancouver melawan Australia, dalam pertandingan yang dijadwalkan pada pukul 06.00 waktu Italia pada Minggu pagi, sebuah laga sulit melawan mantan pemain "Aeroplanino" yang akan diperkuat Calhanoglu dan Yildiz, meskipun keduanya belum dalam kondisi prima setelah cedera masing-masing. "Dalam beberapa bulan terakhir mereka jarang bermain karena masalah fisik, saya tidak tahu seberapa baik kondisi mereka," kata Montella yang tidak bisa tanpa mereka dan yang didampingi, dalam konferensi pers, oleh gelandang Inter, yang fokus pada "Socceroos".





"Saya pikir ini adalah grup yang sangat seimbang dan keempat tim bisa lolos dari fase grup. Jujur saja, saya tidak percaya ada tim yang lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain," kata Montella, yang sudah tiga tahun memimpin negara yang ia gambarkan sebagai "sangat bersemangat" dan yang telah menanti kegembiraan Piala Dunia sejak 2002 setelah meraih peringkat ketiga di edisi Korea Selatan dan Jepang. "Piala Dunia adalah sesuatu yang kami tunggu selama 24 tahun. Ada banyak emosi dan keyakinan bahwa kini kami akan tampil baik. Kami sadar akan tantangan yang menanti, tapi kami ingin menikmatinya dan memastikan negara ini bangga pada kami. Saya merasakan tanggung jawab ini dan tahu bahwa kami harus memberikan yang terbaik. Saya merasakannya lebih dalam karena bagi saya negara ini seperti rumah kedua dan kecintaan saya pada tim ini total,"



